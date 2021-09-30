|
Телеканал "Дом" наказали за карту с российским Крымом
30 сентября 2021, 14:40 • 24 • Политика
Публичные слова о принадлежности полуострова России являются поводом для статьи
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания признал телеканал "Дом" нарушителем законодательства страны. Об этом сообщила пресс-служба Совета по итогам заседания в четверг, 30 сентября.
Телеканал "Дом" – это государственная украинская телекомпания. Она была создана специально для вещания на Крым и Донбасс, чтобы рассказывать "киевскую правду" местным жителям. Но летом случилась "зрада" – в эфире показали карту России вместе с Крымским полуостровом.
"Изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором",
– решили в Киеве. На первый раз Нацсовет решил не наказывать канал строго и ограничился объявлением "предупреждения" по статье о распространении необъективной информации. Как поясняется, служебная проверка показала, что у нарушителей не было злого умысла – просто сотрудник, готовивший сюжет, проявил халатность.
Между тем, еще один нарушитель – телеканал "К2" – обречен на тщательную внеплановую проверку. В Нацсовет поступила информация, что ведущий одной из передач дал понять, что считает принадлежность Крыма России свершившимся фактом. А это уже тянет на статью о госизмене.
Ранее телеканал "Дом" показал большое интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором политик пояснил, почему русские никогда не полюбят Крым так, как украинцы.
Подпишитесь на нас
24
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 сентября 2021, 01:00
|
27 сентября 2021, 01:25
|
26 сентября 2021, 00:40
|
25 сентября 2021, 03:35
|
26 сентября 2021, 08:55
|
27 сентября 2021, 06:55
|
28 сентября 2021, 22:20