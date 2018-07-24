Телеграмма в Кремль: от кого в Йемене ждут помощи

Председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой: прекратить гражданскую войну на территории Йемена.

Телеграмму с соответствующим обращением Аль-Машат направил в Кремль. Хуситы надеются на то, что

Москва сумеет сыграть «значительную роль в прекращении агрессии», а кроме того — задействует все свое дипломатическое влияние на международной арене, чтобы с Йемена были сняты воздушная и морская блокада.

Лидер хуситов добавил, что Саудовская Аравия продолжает наращивать свою военную мощь, и с помощью России возможно будет вновь обеспечить стабильное развитие в безопасном Йемене. Как сообщает НСН, Аль-Машат отметил нацеленность Йемена на мирное развитие и процветание.

Ситуация в Йемене продолжает оставаться напряженной. Силы противоракетной обороны Саудовской Аравии ежемесячно — с переменным успехом — отбиваются от ракет, запущенных с территории Йемена. В частности, 10 июля ПРО саудитов возле города Джизан перехватила ракету, выпущенную с юго-запада Йемена, подконтрольного хуситам. За две недели до этого силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили запущенную йеменскими повстанцами-хуситами баллистическую ракету над Эр-Риядом.

Местная пресса опубликовала видеозапись с отражением ракетного удара. На видео видны яркие всполохи в небе над жилым районом города во время вечернего намаза, сообщает ФАН.

В начале июня сообщалось, что ОАЭ и Саудовская Аравия попросили у США военной помощи для освобождения йеменского порта Ходейда от группировки хуситов. Американское правительство отказалось предоставлять своим ближневосточным союзникам военную помощь для этих целей. В свою очередь, Франция согласилась поддержать операцию в стадии разминирования порта, если Ходейда будет отбита у повстанческой армии.

О напряженности ситуации в Йемене свидетельствует и отзыв Международным комитетом Красного Креста 71 своего сотрудника из Йемена из соображений безопасности, в связи «с серией происшествий и угроз».

Красный Крест был представлен в Йемене, начиная с 1962 года, однако из-за «опасных тенденций» был нанесен ущерб гуманитарным действиям, отмечается в коммюнике МККК. В частности, значительно ухудшилось качество хирургических процедур, возможность посещения заключенных, работы по очистке воды и распространению продуктов питания.

«Наша текущая деятельность была заблокирована, сотрудники подвергались угрозам или становились мишенями в последние недели, и [мы] наблюдаем активную попытку использовать Красный Крест в качестве пешки в этой войне», — заявил директор по операциям МККК Доминик Штиллхарт.

Ранее представитель группировки хуситов «Ансар Аллах», которая удерживает власть в Йемене, Хусейн аль-Ази заявил о готовности к заключению мира с президентом страны Абд-Раббу Мансуром Хади и арабской коалицией. По его словам, политики Йемена, которые оказывают поддержку президенту, являются «просто инструментами, которые ничего не решают, а решение по поводу войны находится в руках Саудовской Аравии». Он также выразил уверенность, что желание мира со стороны Саудовской Аравии могло бы помочь процессу урегулирования в Йемене.

Напомним, что президент России Владимир Путин еще в декабре 2017 года обсуждал йеменский конфликт в телефонной беседе с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Российский лидер осудил агрессивные ракетные атаки хуситов, отметив важность всестороннего расследования инцидента, высказался в пользу разрешения йеменского кризиса исключительно мирными средствами, путем национального диалога.

«При обмене мнениями по ситуации в Сирии с обеих сторон была подчеркнута необходимость дальнейшей активизации усилий по достижению политического урегулирования», — сообщила пресс-служба российского лидера по итогам переговоров.

Отметим, что 26 февраля Совет Безопасности ООН принял российскую резолюцию по продлению санкций против Йемена.

Перед этим Россия, использовав свое право вето, заблокировала британский проект резолюции, предполагавший заблокировать поставки хуситам оружия, в том числе баллистических ракет, из Ирана. Перед началом голосования постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что «Россия не сможет поддержать проект резолюции Великобритании по санкциям в отношении Йемена». Также он призвал не искать «козлов отпущения» в йеменском конфликте, а решать сложившийся кризис политическим диалогом.