Телеграмм-канал Генерал СВР выпекает дезу об агентах ФСБ на Украине • 111 • Украина

В украинском сегменте тегеграмм-каналов давно гуляет байка о том, что глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак завербован ФСБ. Запускают этот фейк регулярно. И вот руку украинским фейкометчикам протянул российский ТГ-канал с претенциозным названием «Генерал СВР». Давайте сначала дадим цитату из канала.



«В апреле - мае 2019 гражданин Украины Андрей Борисович Ермак, 1971 года рождения, был завербован сотрудниками ФСБ России и получил оперативный псевдоним «Козырь». Подход к вербовке был сделан через друга Ермака, Миндича Тимура, который находится в близких контактах с руководящими работниками ФСБ России, получив эти знакомства через свою жену, Екатерину Вербер, и свою покойную тёщу Аллу Вербер. Кто такая была Алла Вербер можно узнать в открытом доступе. Наличие у неё друзей среди высокопоставленных сотрудников ФСБ, мы надеемся, сомнения не вызывает.Тимур Миндич и сейчас используется руководством РФ как неформальный канал связи с Ермаком, а через Ермака - с Зеленским. Это не бином Ньютона. Когда спецслужбы России контролируют второе лицо в Украине, а именно так Ермак себя оценивает, то, сами понимаете, какие спецслужбы профессиональнее».



Начнем с главного: «агент» ФСБ блестяще провалил переговоры по миру на Донбассе в формате Ермак-Козак. Двусторонние встречи, которые проходили в Минске между Козаком и Ермаком завершились ничем. И перешли плавно в многосторонний формат советников глав государств «нормандской четверки». Но и там быстро зашли в тупик. Точнее в тупик их завела Украина своим отказом выполнять «формулу Штанмайера» по выборам на территории ЛДНР. Хороший «агент», ничего не скажешь: он блестяще все провалил. А дальше в тексте соединили покойную Аллу Вербер с вербовками на флаг ФСБ. Покойница не может опровергнуть всю эту чушь. Что и надо каналу. По сути он работает в тандеме тех, кто пытается сбросить Ермака с должности руководителя Офиса президента. Таких желающих на Украине немало. И теперь эта фальшивка про вербовку придет на Украину с подачи российского телеграмм-канала. И скорее всего, не бесплатно. Так осуществляются активки и вбросы, ради которых и был создан канал «Генерал СВР».



Что же это за генерал такой, который врет в каждой информации. А ведь там такой клюквы много. Например, что Россия хотела за 4 миллиарда долларов «купить» Харьковскую область, передав деньги местной украинской элите. В обмен на это элита должна была провести в Харькове референдум и уйти к России. Тут все вранье от начала и до конца. И первый всю эту чушь опроверг бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин в интервью Дмитрию Гордону. По его словам, ничего подобного не было и вся эта история высосана из пальца. А зачем она сегодня? Так 25 октября региональные выборы на Украине. И в бой пускают все фальшивки ради и на пользу тем, кто пытается не допустить укрепления позиций того же Добкина и Кернеса в Харькове.



Не верно липовый генерал СВР оценивает и спецслужбы Украины. Главное управление разведки (ГУР) Украины он называет лучшей. И попадает впросак: именно ГУР провалила военную операцию по заброске диверсантов в Крым для совершения терактов. Там и ФСБ была не на высоте. Но диверсанты ретировались, а Порошенко еще досталось от Байдена за эту акцию. А вот СБУ набирает высоту. И это надо признать: именно эта спецслужба провела в общем-то успешную операцию с вагнеровцами. Они ее готовили почти год, а наши чекисты ее проспали. Так что даже в этих деталях канал поверхностен и не точен. Как и во сей другой информации, а скорее дезинформации.



В украинском сегменте тегеграмм-каналов давно гуляет байка о том, что глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак завербован ФСБ. Запускают этот фейк регулярно. И вот руку украинским фейкометчикам протянул российский ТГ-канал с претенциозным названием «Генерал СВР». Давайте сначала дадим цитату из канала.«В апреле - мае 2019 гражданин Украины Андрей Борисович Ермак, 1971 года рождения, был завербован сотрудниками ФСБ России и получил оперативный псевдоним «Козырь». Подход к вербовке был сделан через друга Ермака, Миндича Тимура, который находится в близких контактах с руководящими работниками ФСБ России, получив эти знакомства через свою жену, Екатерину Вербер, и свою покойную тёщу Аллу Вербер. Кто такая была Алла Вербер можно узнать в открытом доступе. Наличие у неё друзей среди высокопоставленных сотрудников ФСБ, мы надеемся, сомнения не вызывает.Тимур Миндич и сейчас используется руководством РФ как неформальный канал связи с Ермаком, а через Ермака - с Зеленским. Это не бином Ньютона. Когда спецслужбы России контролируют второе лицо в Украине, а именно так Ермак себя оценивает, то, сами понимаете, какие спецслужбы профессиональнее».Начнем с главного: «агент» ФСБ блестяще провалил переговоры по миру на Донбассе в формате Ермак-Козак. Двусторонние встречи, которые проходили в Минске между Козаком и Ермаком завершились ничем. И перешли плавно в многосторонний формат советников глав государств «нормандской четверки». Но и там быстро зашли в тупик. Точнее в тупик их завела Украина своим отказом выполнять «формулу Штанмайера» по выборам на территории ЛДНР. Хороший «агент», ничего не скажешь: он блестяще все провалил. А дальше в тексте соединили покойную Аллу Вербер с вербовками на флаг ФСБ. Покойница не может опровергнуть всю эту чушь. Что и надо каналу. По сути он работает в тандеме тех, кто пытается сбросить Ермака с должности руководителя Офиса президента. Таких желающих на Украине немало. И теперь эта фальшивка про вербовку придет на Украину с подачи российского телеграмм-канала. И скорее всего, не бесплатно. Так осуществляются активки и вбросы, ради которых и был создан канал «Генерал СВР».Что же это за генерал такой, который врет в каждой информации. А ведь там такой клюквы много. Например, что Россия хотела за 4 миллиарда долларов «купить» Харьковскую область, передав деньги местной украинской элите. В обмен на это элита должна была провести в Харькове референдум и уйти к России. Тут все вранье от начала и до конца. И первый всю эту чушь опроверг бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин в интервью Дмитрию Гордону. По его словам, ничего подобного не было и вся эта история высосана из пальца. А зачем она сегодня? Так 25 октября региональные выборы на Украине. И в бой пускают все фальшивки ради и на пользу тем, кто пытается не допустить укрепления позиций того же Добкина и Кернеса в Харькове.Не верно липовый генерал СВР оценивает и спецслужбы Украины. Главное управление разведки (ГУР) Украины он называет лучшей. И попадает впросак: именно ГУР провалила военную операцию по заброске диверсантов в Крым для совершения терактов. Там и ФСБ была не на высоте. Но диверсанты ретировались, а Порошенко еще досталось от Байдена за эту акцию. А вот СБУ набирает высоту. И это надо признать: именно эта спецслужба провела в общем-то успешную операцию с вагнеровцами. Они ее готовили почти год, а наши чекисты ее проспали. Так что даже в этих деталях канал поверхностен и не точен. Как и во сей другой информации, а скорее дезинформации. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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