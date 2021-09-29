Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно сл...
Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией
"Шоу" не для слабонервных: Талибы* устроили публичную казнь с участием...
Главная / Политика

Telegram заблокировал каналы противников вакцинации: Дуров поспешил оправдаться

29 сентября 2021, 00:10  •  32 • Политика
Павел Дуров опубликовал новый пост, в котором рассказал, что Telegram заблокировал несколько крупных каналов противников вакцинации в Италии и Германии.
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о блокировке крупных каналов противников вакцинации в Италии и Германии. Информация появилась в Telegram-канале программиста.
Дуров оправдал блокировку Telegram-каналов тем, что их участники призывали к насилию против врачей, которые проводят вакцинацию населения от коронавирусной инфекции COVID-19. При этом администраторы каналов никак не пресекали подобную деятельность.
Бороться за свои права - это нормально. Нехорошо причинять вред другим людям,
- написал Павел Дуров.
Он подчеркнул, что в Telegram люди могут публично выражать обоснованные опасения по поводу вакцин. Однако Telegram не позволяет распространять призывы к насилию через общедоступные каналы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





32
Источник
Похожие новости
28 сентября 2021, 22:20
Захарова предупредила журналистов ФРГ после закрытия немецкого RT: "Вам понравится"
28 сентября 2021, 22:20
Маргарита Симоньян: "Нам и не снилось, что прилетит, откуда не ждали"
28 сентября 2021, 22:20
Латвийский фермер устроил яблочный "нацизм". ЕС молчит
28 сентября 2021, 22:20
Последняя "нормандская встреча" Меркель. Зачем Киев зовёт канцлера на переговоры
28 сентября 2021, 23:15
В покушении на соратника Зеленского обнаружили новое "отравление Ющенко"
28 сентября 2021, 23:15
Украина предложила России "убраться" из Крыма
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 сентября 2021, 22:20
Захарова предупредила журналистов ФРГ после закрытия немецкого RT: "Вам понравит...
28 сентября 2021, 22:20
Маргарита Симоньян: "Нам и не снилось, что прилетит, откуда не ждали"
28 сентября 2021, 23:15
В покушении на соратника Зеленского обнаружили новое "отравление Ющенко"
28 сентября 2021, 23:15
Украина предложила России "убраться" из Крыма
28 сентября 2021, 23:10
«Приштина грубо нарушила обязательства»: замглавы МИД Сербии — о кризисе на границе с...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
25 сентября 2021, 03:35
Политолог рассказал о сценарии Запада: "Украина должна стать "жертвой"
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
28 сентября 2021, 05:50
СМИ: Пентагон хочет использовать военные базы России
24 сентября 2021, 22:05
Глава МИД Франции выступил с предупреждением для Лаврова: "Серьёзные последствия"
23 сентября 2021, 13:05
"Это приказ. Гоу!": Неизвестный предупредил Путина об "ударе" через 5 часов
25 сентября 2021, 01:45
Проблемы с газом в Европе скоро ударят по США - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.