Telegram заблокировал каналы противников вакцинации: Дуров поспешил оправдаться

Павел Дуров опубликовал новый пост, в котором рассказал, что Telegram заблокировал несколько крупных каналов противников вакцинации в Италии и Германии.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о блокировке крупных каналов противников вакцинации в Италии и Германии. Информация появилась в Telegram-канале программиста.

Дуров оправдал блокировку Telegram-каналов тем, что их участники призывали к насилию против врачей, которые проводят вакцинацию населения от коронавирусной инфекции COVID-19. При этом администраторы каналов никак не пресекали подобную деятельность.

Бороться за свои права - это нормально. Нехорошо причинять вред другим людям,

- написал Павел Дуров.

Он подчеркнул, что в Telegram люди могут публично выражать обоснованные опасения по поводу вакцин. Однако Telegram не позволяет распространять призывы к насилию через общедоступные каналы.