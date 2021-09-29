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Telegram заблокировал каналы противников вакцинации: Дуров поспешил оправдаться
29 сентября 2021, 00:10 • 32 • Политика
Павел Дуров опубликовал новый пост, в котором рассказал, что Telegram заблокировал несколько крупных каналов противников вакцинации в Италии и Германии.
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о блокировке крупных каналов противников вакцинации в Италии и Германии. Информация появилась в Telegram-канале программиста.
Дуров оправдал блокировку Telegram-каналов тем, что их участники призывали к насилию против врачей, которые проводят вакцинацию населения от коронавирусной инфекции COVID-19. При этом администраторы каналов никак не пресекали подобную деятельность.
- написал Павел Дуров.
Он подчеркнул, что в Telegram люди могут публично выражать обоснованные опасения по поводу вакцин. Однако Telegram не позволяет распространять призывы к насилию через общедоступные каналы.
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