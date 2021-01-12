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Telegram вместо Twitter? Трампу подсказали выход

12 января 2021, 09:15  •  175 • Политика
Президенту США Дональду Трампу, которого на днях заблокировали почти все известные западные соцсети, подсказали простой выход из ситуации - перейти с Twitter на Telegram.
С таким предложением выступил политолог Александр Дудчак, комментируя идею Трампа создать свою собственную цифровую площадку, где люди будут свободно общаться, не опасаясь цензуры.
По словам эксперта, американские интернет-гиганты вроде Facebook или того же Twitter вряд ли позволят Трампу создать себе конкурента. Куда более простой и реальный путь выхода из цифровой изоляции - это переход на российские соцсети и мессенджеры.
В качестве примера Дудчак привёл продукты Павла Дурова - "ВКонтакте" и Telegram. В то же время он признал, что российским соцсетям по охвату аудитории ещё пока далеко до западных.
России давно пора создавать свои социальные сети взамен американских Twitter и Facebook, где не будет цензуры и блокировок. Нет полноценной замены Facebook, хотя её необходимость давно назрела, - пояснил он порталу Nation News.
Напомним, что ранее Twitter, Facebook, Instagram и ряд других западных социальных площадок заблокировали аккаунт Трампа, обвинив его в разжигании беспорядков. Это произошло после того, как сторонники президента США ворвались в здание Капитолия, протестуя против махинаций на выборах. Сейчас конгрессмены поднимают вопрос об импичменте Трампа, хотя срок его полномочий истекает уже 20 января. Вероятнее всего, главная цель демократов - не допустить Трампа до следующих выборов.

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