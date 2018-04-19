Телеграм-шоу: борьба с терроризмом или репутацией? • 35 • Аналитика







Ничего другого ожидать мы просто не можем, поскольку своими глазами наблюдали всеукраинское позорище с блокировкой «одноклассников» и «вконтакта» в недалеком прошлом.





И наблюдаем «полную блокировку» Рутрекера в России сегодня.







Видимо, «маловато будет». Надо изваляться в грязи окончательно и бесповоротно, выставить себя недалекими дикарями, не умеющими договариваться и, самое главное, настроить против не самую маленькую часть населения страны.



Но обо всем по порядку.



63 статья 126-ФЗ, или Роскомнадзор – Логика: 0-1



Телеграм – клиент переписки для мобильных устройств. Предлагает пользователю обмен фото/видео/текстовой информацией. Аполитичен. Безопасен. НЕ АНОНИМЕН! При этом действует специальное обязательное правило о регистрации. Т.е. задействуется номер телефона как идентификатор.



Тут же сразу всплывает «Бореем» на Ладожском озере вопрос о «левых» SIМ-картах. Но вопрос сразу переадресовываем к компаниям сотовой связи. Это их прерогатива и их ответственность. Дуров и его детище тут явно не при делах.



Техническая сторона вопроса.



При переписке возможно два типа шифрования.



Первый. «Открытая переписка». Ключ шифрования хранится на сервере. История переписки сохраняется. В этом случае при необходимости можно получить информацию о переписке.



Второй. «Закрытая переписка». Ключ генерируется только на устройствах, которые участвуют в диалоге. Сервер не может хранить переписку, но хранит информацию о сессии, т.е. кто, кому, сколько, когда.



Роскомнадзор начал бухтеть еще в 2017 году, как только Телеграм начал развиваться. Глава Роскомнадзора публично направил обращение Павлу Дурову с требованием предоставить информацию о компании для последующего внесения мессенджера Телеграм в Реестр организаторов распространения информации в сети.



От Дурова требовались следующие данные: полное и сокращенное наименование, страна регистрации, налоговый идентификатор и/или идентификатор в торговом реестре страны регистрации, адрес местонахождения, почтовый адрес, электронный адрес, доменное имя, электронный адрес администратора ресурса, провайдера хостинга и описание сервиса, предоставляемой услуги.



Позже, под предлогом «антитеррора», начали требовать переписки, ключи шифрования и т.д.



Тогда же начались угрозы блокировкой.



Политика Дурова была схожа с политикой Apple.



Apple отказалась предоставлять информацию и ресурсы для разблокировки iPhone убитого террориста. ФБР обращалось за помощью в Apple на основании закона «All Writs Act» от 1789 года (текущая редакция от 1911 г), по которому третья сторона обязана помогать в расследовании уголовного дела.



Apple отказала в содействии агентам, ссылаясь на Конституцию США (Первая поправка охраняет свободу слова и гарантирует компании право «не быть принужденной к высказыванию»). В бюро ломали его сами, сломали через 2 месяца в лабораторных условиях.



О блокировках и геморроидальных коликах



Начнем с того, что блокировать доступ глупо. Безумно глупо. На границе с идиотизмом украинского образца. Всегда найдутся VPN-сервисы. Прокси-анонимайзеры и прочая ересь, которая построена на принципах работы сети как таковой. Это один из слонов. То есть первый компьютер может получить доступ ко второму через третий или напрямую. Пока есть возможность подключиться к третьему, четвертому, пятому и так далее, первый всегда получит доступ ко второму. Если второй этого хочет, конечно.



В случае ограничения доступа к сервису (второму компьютеру) сервис всегда найдет подключение. «Ветряные мельницы». Запретить сервису «хотеть» доступ к себе физически не возможно. Тем более на территории другого государства (Дон Кихот).



Деятельность Роскомнадзора сейчас



Инфляция или мошенничество? Как отличить первое от второго



Конечно, сильнее ударить в грязь лицом, чем сейчас, уже вряд ли получится. На данный момент заблокировано около 15 миллионов ip-адресов. Под замес попали Google, Amazon, Ebay, адреса серверов интернет-игр.



Это «Градами» гонять саранчу на полях. Саранче, конечно, здоровья поубавит, но вот что с полем будет – вопрос.



А почему так? А все потому, что в этой стране нет места профессионалам. Конечно, профессионалы-то есть, вопрос только в том, насколько высоко их пускают. Кто окружает главу Роскомнадзора Александра Жарова, не ясно. Но то ли там сведущих людей вообще нет, то ли к их мнению врач-анестезиолог Жаров не прислушивается.



В итоге позорище общероссийского масштаба от господина Жарова и его ведомства.



«Блокировка мессенджера Telegram стала "серьезным вызовом"». И, кстати, Жаров не отрицает, что попавшие под раздачу Google и Amazon решают, будут ли они вообще работать в России.



А чего там, давайте весь интернет закроем. И проблем не будет как бы от слова «совсем»…



«Мы рассчитываем, что и для Amazon, и для Google первичен их бизнес, а не политические мотивы» (Александр Жаров).



Елки-палки, лес густой! Это не политические мотивы, это то, для чего вообще изобрели интернет. Это свободный обмен информации между людьми без ограничений. Все начиналось исключительно ради этого.



Мадам Захарова из МИД РФ говорит, не надо блокировать, надо регистрировать пользователей. Смотрим в первый абзац. Номер телефона. Это паспортные данные, это местоположение. Мало? Достаточно. Если поставить дело как положено, а не как нам (сотовым операторам) хочется. Урок, который пока не пошёл впрок



И самое забавное.



Если господин Жаров и те, кто ему насоветовал эту дурь с блокировкой, реально уверены, что они прямо-таки наступили на горло терроризму в стране и мире, – разочаруем.



Для полушифрованных сообщений достаточно какого угодно мессенджера. Хоть «аськи». Для серьезных вещей есть и серьезные вещи. В Роскомнадзоре такое слово, как «даркнет», скорее всего, просто не знают. Откуда врачам и прочим «специалистам» знать о таких интимных вещах интернета?



Тем не менее, он, «даркнет», существует. И в нем, абсолютно анонимно, обсуждаются, планируются и согласовываются все операции, которые должны быть надежно укрыты от чьих-либо глаз.



А чем на площади и улицы будут выгонять хомячков-скакунов, вконтактом или телеграмом – нет никакой разницы. Месенджеров, слава богу, хватает.



Что имеем на выходе?



1. Абсолютно (что уже не удивительно) некомпетентных чиновников, которые решают вопросы, связанные с информационной безопасностью. Тут и Жаров, тут и советник президента по вопросам интернета Клименко. Владение LiveInternet – не повод вещать о том, в чем мягко говоря, некомпетентен. Так Клименко еще и попался на владении торрент-трекером. Полный набор, короче.



2. То, что Телеграм в России работать будет – не ходите на Украину за ответом. Но тут вопрос: какая реклама по всему миру Дурову за счет России? Мессенджер, пострадавший от «кровавой гэбни», — ну что может быть лучше?



Если блокируют в России, которая, напомним, 174-я из 196-ти в списке свободных в информационном плане стран, то «надо брать». И будут брать. Это реклама.



3. То, чего не смог Леша Навальный, сделал Павел Дуров. На ровном месте сварганить протестное движение, которое только набирает разгон, – это сильно. Причем отклик будет намного более мощный, потому что у Навального во врагах были некие абстрактные «злые и вороватые чиновники», которые делали жизнь хуже, а вот у Дурова – это несколько иное.

Севастополь и... пустота

Это государство в лице Роскомнадзора посягает на свободу подрастающих поколений. На «их» Телеграм. Это серьезнее, чем жулики и воры Навального. Вот увидите.



Собственно, государство в этот раз просто молодец: пнуть весьма болезненно самую инертную часть граждан – это очень тонкий план…



Впрочем, по этому пункту пока все. Время покажет, насколько мы ошибались.



Остается добавить только то, что все эти глупые игрища весьма недешево стоят. На всю деятельность организации РКН только в 2017 году было потрачено свыше 9 миллиардов рублей. Из которых 5,5 – это выплаты провайдерам за блокировки.



Толку ноль, зато как боремся…



Самое страшное, что даже «назад сдать» нельзя. Уже нафырчали и нахвастались на весь мир. И сказать, что «мы не шмогли» — это признаться в том, что господа из РКН просто бездарно проводят свое рабочее время и еще более бездарно тратят государственные деньги.



Собственно, так и есть, и никуда от этого не деться.



То, что Дуров и российские поклонники его детища с треском выиграют войну за Телеграм, – факт. То, что российские безрукие и безголовые чиновники очередной раз сядут в лужу, – факт.



Больше всего нас интересует, куда будет теперь дуть ветер в головах интернет-существ возрастом до 20 лет. Цирковое телеграм-шоу набирает обороты. Видимо, да, нашим власть держащим чинушам просто необходимо было это ведро холодной воды на головы или мокрой тряпкой по ней же.Ничего другого ожидать мы просто не можем, поскольку своими глазами наблюдали всеукраинское позорище с блокировкой «одноклассников» и «вконтакта» в недалеком прошлом.И наблюдаем «полную блокировку» Рутрекера в России сегодня.Видимо, «маловато будет». Надо изваляться в грязи окончательно и бесповоротно, выставить себя недалекими дикарями, не умеющими договариваться и, самое главное, настроить против не самую маленькую часть населения страны.Но обо всем по порядку.Телеграм – клиент переписки для мобильных устройств. Предлагает пользователю обмен фото/видео/текстовой информацией. Аполитичен. Безопасен. НЕ АНОНИМЕН! При этом действует специальное обязательное правило о регистрации. Т.е. задействуется номер телефона как идентификатор.Тут же сразу всплывает «Бореем» на Ладожском озере вопрос о «левых» SIМ-картах. Но вопрос сразу переадресовываем к компаниям сотовой связи. Это их прерогатива и их ответственность. Дуров и его детище тут явно не при делах.Техническая сторона вопроса.При переписке возможно два типа шифрования.Первый. «Открытая переписка». Ключ шифрования хранится на сервере. История переписки сохраняется. В этом случае при необходимости можно получить информацию о переписке.Второй. «Закрытая переписка». Ключ генерируется только на устройствах, которые участвуют в диалоге. Сервер не может хранить переписку, но хранит информацию о сессии, т.е. кто, кому, сколько, когда.Роскомнадзор начал бухтеть еще в 2017 году, как только Телеграм начал развиваться. Глава Роскомнадзора публично направил обращение Павлу Дурову с требованием предоставить информацию о компании для последующего внесения мессенджера Телеграм в Реестр организаторов распространения информации в сети.От Дурова требовались следующие данные: полное и сокращенное наименование, страна регистрации, налоговый идентификатор и/или идентификатор в торговом реестре страны регистрации, адрес местонахождения, почтовый адрес, электронный адрес, доменное имя, электронный адрес администратора ресурса, провайдера хостинга и описание сервиса, предоставляемой услуги.Позже, под предлогом «антитеррора», начали требовать переписки, ключи шифрования и т.д.Тогда же начались угрозы блокировкой.Политика Дурова была схожа с политикой Apple.Apple отказалась предоставлять информацию и ресурсы для разблокировки iPhone убитого террориста. ФБР обращалось за помощью в Apple на основании закона «All Writs Act» от 1789 года (текущая редакция от 1911 г), по которому третья сторона обязана помогать в расследовании уголовного дела.Apple отказала в содействии агентам, ссылаясь на Конституцию США (Первая поправка охраняет свободу слова и гарантирует компании право «не быть принужденной к высказыванию»). В бюро ломали его сами, сломали через 2 месяца в лабораторных условиях.Начнем с того, что блокировать доступ глупо. Безумно глупо. На границе с идиотизмом украинского образца. Всегда найдутся VPN-сервисы. Прокси-анонимайзеры и прочая ересь, которая построена на принципах работы сети как таковой. Это один из слонов. То есть первый компьютер может получить доступ ко второму через третий или напрямую. Пока есть возможность подключиться к третьему, четвертому, пятому и так далее, первый всегда получит доступ ко второму. Если второй этого хочет, конечно.В случае ограничения доступа к сервису (второму компьютеру) сервис всегда найдет подключение. «Ветряные мельницы». Запретить сервису «хотеть» доступ к себе физически не возможно. Тем более на территории другого государства (Дон Кихот).Конечно, сильнее ударить в грязь лицом, чем сейчас, уже вряд ли получится. На данный момент заблокировано около 15 миллионов ip-адресов. Под замес попали Google, Amazon, Ebay, адреса серверов интернет-игр.Это «Градами» гонять саранчу на полях. Саранче, конечно, здоровья поубавит, но вот что с полем будет – вопрос.А почему так? А все потому, что в этой стране нет места профессионалам. Конечно, профессионалы-то есть, вопрос только в том, насколько высоко их пускают. Кто окружает главу Роскомнадзора Александра Жарова, не ясно. Но то ли там сведущих людей вообще нет, то ли к их мнению врач-анестезиолог Жаров не прислушивается.В итоге позорище общероссийского масштаба от господина Жарова и его ведомства.«Блокировка мессенджера Telegram стала "серьезным вызовом"». И, кстати, Жаров не отрицает, что попавшие под раздачу Google и Amazon решают, будут ли они вообще работать в России.А чего там, давайте весь интернет закроем. И проблем не будет как бы от слова «совсем»…«Мы рассчитываем, что и для Amazon, и для Google первичен их бизнес, а не политические мотивы» (Александр Жаров).Елки-палки, лес густой! Это не политические мотивы, это то, для чего вообще изобрели интернет. Это свободный обмен информации между людьми без ограничений. Все начиналось исключительно ради этого.Мадам Захарова из МИД РФ говорит, не надо блокировать, надо регистрировать пользователей. Смотрим в первый абзац. Номер телефона. Это паспортные данные, это местоположение. Мало? Достаточно. Если поставить дело как положено, а не как нам (сотовым операторам) хочется.И самое забавное.Если господин Жаров и те, кто ему насоветовал эту дурь с блокировкой, реально уверены, что они прямо-таки наступили на горло терроризму в стране и мире, – разочаруем.Для полушифрованных сообщений достаточно какого угодно мессенджера. Хоть «аськи». Для серьезных вещей есть и серьезные вещи. В Роскомнадзоре такое слово, как «даркнет», скорее всего, просто не знают. Откуда врачам и прочим «специалистам» знать о таких интимных вещах интернета?Тем не менее, он, «даркнет», существует. И в нем, абсолютно анонимно, обсуждаются, планируются и согласовываются все операции, которые должны быть надежно укрыты от чьих-либо глаз.А чем на площади и улицы будут выгонять хомячков-скакунов, вконтактом или телеграмом – нет никакой разницы. Месенджеров, слава богу, хватает.Что имеем на выходе?1. Абсолютно (что уже не удивительно) некомпетентных чиновников, которые решают вопросы, связанные с информационной безопасностью. Тут и Жаров, тут и советник президента по вопросам интернета Клименко. Владение LiveInternet – не повод вещать о том, в чем мягко говоря, некомпетентен. Так Клименко еще и попался на владении торрент-трекером. Полный набор, короче.2. То, что Телеграм в России работать будет – не ходите на Украину за ответом. Но тут вопрос: какая реклама по всему миру Дурову за счет России? Мессенджер, пострадавший от «кровавой гэбни», — ну что может быть лучше?Если блокируют в России, которая, напомним, 174-я из 196-ти в списке свободных в информационном плане стран, то «надо брать». И будут брать. Это реклама.3. То, чего не смог Леша Навальный, сделал Павел Дуров. На ровном месте сварганить протестное движение, которое только набирает разгон, – это сильно. Причем отклик будет намного более мощный, потому что у Навального во врагах были некие абстрактные «злые и вороватые чиновники», которые делали жизнь хуже, а вот у Дурова – это несколько иное.Это государство в лице Роскомнадзора посягает на свободу подрастающих поколений. На «их» Телеграм. Это серьезнее, чем жулики и воры Навального. Вот увидите.Собственно, государство в этот раз просто молодец: пнуть весьма болезненно самую инертную часть граждан – это очень тонкий план…Впрочем, по этому пункту пока все. Время покажет, насколько мы ошибались.Остается добавить только то, что все эти глупые игрища весьма недешево стоят. На всю деятельность организации РКН только в 2017 году было потрачено свыше 9 миллиардов рублей. Из которых 5,5 – это выплаты провайдерам за блокировки.Толку ноль, зато как боремся…Самое страшное, что даже «назад сдать» нельзя. Уже нафырчали и нахвастались на весь мир. И сказать, что «мы не шмогли» — это признаться в том, что господа из РКН просто бездарно проводят свое рабочее время и еще более бездарно тратят государственные деньги.Собственно, так и есть, и никуда от этого не деться.То, что Дуров и российские поклонники его детища с треском выиграют войну за Телеграм, – факт. То, что российские безрукие и безголовые чиновники очередной раз сядут в лужу, – факт.Больше всего нас интересует, куда будет теперь дуть ветер в головах интернет-существ возрастом до 20 лет. Автор: Роман Кривов, Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 35 Источник Похожие новости Инфляция или мошенничество? Как отличить первое от второго Fitch не рискует, Fitch банкует! Крепкая броня и быстрые радары. Русские умеют защищаться!

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