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Telegram приболел: Москва, Рим и Лондон стали эпицентрами "эпидемии" сбоев в популярном мессенджере

20 февраля 2018, 19:54  •  67 • В мире
Пользователи Telegram во многих странах мира сообщают о сбоях с отправкой и принятием сообщений.
В очередной раз многие пользователи Telegram жалуются на проблемы с работой излюбленного ими мессенджера. При этом жалобы поступают одновременно на мобильную и веб-версии программы.
При этом сообщения о неисправностях поступают не только из России, но со всего мира. Так, к примеру, интернет-ресурс Downdetector зафиксировал несколько очагов неполадок на карте Европы.
Вместе с Москвой главными эпицентрами проблемных зон Telegram стали такие города, как Рим, Милан, Лондон и Амстердам. Кроме того, сбои в работе популярного мессенджера наблюдаются во Франции, Испании, Чехии, Венгрии и Турции.
Первые сообщения о неполадках Telegram начали поступать между 16 и 17 часами по Москве.

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