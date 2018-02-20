|
Telegram приболел: Москва, Рим и Лондон стали эпицентрами "эпидемии" сбоев в популярном мессенджере
20 февраля 2018, 19:54 • 67 • В мире
Пользователи Telegram во многих странах мира сообщают о сбоях с отправкой и принятием сообщений.
В очередной раз многие пользователи Telegram жалуются на проблемы с работой излюбленного ими мессенджера. При этом жалобы поступают одновременно на мобильную и веб-версии программы.
При этом сообщения о неисправностях поступают не только из России, но со всего мира. Так, к примеру, интернет-ресурс Downdetector зафиксировал несколько очагов неполадок на карте Европы.
Вместе с Москвой главными эпицентрами проблемных зон Telegram стали такие города, как Рим, Милан, Лондон и Амстердам. Кроме того, сбои в работе популярного мессенджера наблюдаются во Франции, Испании, Чехии, Венгрии и Турции.
Первые сообщения о неполадках Telegram начали поступать между 16 и 17 часами по Москве.
Подпишитесь на нас
67
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
20 февраля 2018, 05:28
|
19 февраля 2018, 17:54
|
18 февраля 2018, 09:24
|
15 февраля 2018, 03:24
|
14 февраля 2018, 07:54
|
16 февраля 2018, 00:40
|
18 февраля 2018, 12:39