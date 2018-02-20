Telegram приболел: Москва, Рим и Лондон стали эпицентрами "эпидемии" сбоев в популярном мессенджере

• 67 • В мире

Пользователи Telegram во многих странах мира сообщают о сбоях с отправкой и принятием сообщений.

В очередной раз многие пользователи Telegram жалуются на проблемы с работой излюбленного ими мессенджера. При этом жалобы поступают одновременно на мобильную и веб-версии программы.

При этом сообщения о неисправностях поступают не только из России, но со всего мира. Так, к примеру, интернет-ресурс Downdetector зафиксировал несколько очагов неполадок на карте Европы.

Вместе с Москвой главными эпицентрами проблемных зон Telegram стали такие города, как Рим, Милан, Лондон и Амстердам. Кроме того, сбои в работе популярного мессенджера наблюдаются во Франции, Испании, Чехии, Венгрии и Турции.

Первые сообщения о неполадках Telegram начали поступать между 16 и 17 часами по Москве.