Telegram начал сбоить по всему миру. Вчера Дуров "объявил войну" WhatsApp из-за АНБ США

Сегодня на невозможность нормального использования мессенджера жалуются пользователи из России, Украины, Казахстана. Также испытывают проблемы пользователи из стран Европы и США.

Весь день клиентские приложения испытывали проблемы при соединении с серверами, отправке и приёме сообщений, а также загрузке мультимедийного контента.

Ранее Дуров выступил с очередным призывом к пользователям удалить со своих смартфонов мессенджер WhatsApp. По словам Дурова, приложение предоставляет хакерам множество возможностей для кражи личных данных, так как Facebook, которому принадлежит мессенджер, участвует в программе Агентства национальной безопасности США по сбору данных о населении (PRISM).