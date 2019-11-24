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Telegram начал сбоить по всему миру. Вчера Дуров "объявил войну" WhatsApp из-за АНБ США
24 ноября 2019, 19:09 • 98 • В мире
Пользователи разных стран мира сегодня столкнулись с серьёзными перебоями в работе Telegram, сообщает ресурс Downdetector. Ранее создатель мессенджера фактически "объявил войну" своему конкуренту WhatsApp, призвав пользователей удалять это приложение со своих смартфонов.
Сегодня на невозможность нормального использования мессенджера жалуются пользователи из России, Украины, Казахстана. Также испытывают проблемы пользователи из стран Европы и США.
Весь день клиентские приложения испытывали проблемы при соединении с серверами, отправке и приёме сообщений, а также загрузке мультимедийного контента.
Ранее Дуров выступил с очередным призывом к пользователям удалить со своих смартфонов мессенджер WhatsApp. По словам Дурова, приложение предоставляет хакерам множество возможностей для кражи личных данных, так как Facebook, которому принадлежит мессенджер, участвует в программе Агентства национальной безопасности США по сбору данных о населении (PRISM).
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