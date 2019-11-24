Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хватить плясать, стройте новый мир: Поклонская дала лучший совет Киеву после пуб...
«Попытка создать шум»: в конгрессе намерены включить санкции против «Северного п...
Неуверенные санкции США: Сенат хочет включить оборонку против "Северного п...
Брат-президент привёл к присяге брата-премьера
Главная / В мире

Telegram начал сбоить по всему миру. Вчера Дуров "объявил войну" WhatsApp из-за АНБ США

24 ноября 2019, 19:09  •  98 • В мире
Пользователи разных стран мира сегодня столкнулись с серьёзными перебоями в работе Telegram, сообщает ресурс Downdetector. Ранее создатель мессенджера фактически "объявил войну" своему конкуренту WhatsApp, призвав пользователей удалять это приложение со своих смартфонов.
Сегодня на невозможность нормального использования мессенджера жалуются пользователи из России, Украины, Казахстана. Также испытывают проблемы пользователи из стран Европы и США.
Весь день клиентские приложения испытывали проблемы при соединении с серверами, отправке и приёме сообщений, а также загрузке мультимедийного контента.
Ранее Дуров выступил с очередным призывом к пользователям удалить со своих смартфонов мессенджер WhatsApp. По словам Дурова, приложение предоставляет хакерам множество возможностей для кражи личных данных, так как Facebook, которому принадлежит мессенджер, участвует в программе Агентства национальной безопасности США по сбору данных о населении (PRISM).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
23 ноября 2019, 13:54
"Их открыла русская студентка": Западные СМИ рассказали о пяти новых островах в Арктике
24 ноября 2019, 19:09
От грязных коров к любовницам: Лукашенко устроил новую взбучку аграриям
24 ноября 2019, 19:09
Telegram начал сбоить по всему миру. Вчера Дуров "объявил войну" WhatsApp из-за АНБ США
24 ноября 2019, 02:39
«Сработала теория домино»: почему колумбийцы протестуют против своего президента
24 ноября 2019, 19:09
Брат-президент привёл к присяге брата-премьера
24 ноября 2019, 12:24
«Попытка создать шум»: в конгрессе намерены включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет США
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 ноября 2019, 00:54
В Думу на следующей неделе внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представлят...
24 ноября 2019, 02:54
"Он бы пригодился нам в Германии": Немцы восхитились речью Путина на инвест...
24 ноября 2019, 09:24
Смена караула в Европе. Политика и экономика ЕС "зеленеют"
24 ноября 2019, 09:09
«Нет предмета для спора»: каковы шансы Киева получить компенсацию за инцидент в Керче...
24 ноября 2019, 09:24
"Пусть поёт сама себе!": Пользователи Рунета призвали к бойкоту Ротару
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 ноября 2019, 16:09
«Посчитали упущенную выгоду»: в Тюмени база отдыха пытается взыскать со студента 888 тысяч рублей за пост в соцсети
18 ноября 2019, 16:54
Единственная из «Квартала»
18 ноября 2019, 10:24
"Может и обидеться": Политолог оценил дерзкое заявление Лукашенко о союзе с Россией
23 ноября 2019, 07:24
"Лукашенко в отчаянии". США объявили войну за Белоруссию (Telegram. Обзор)
22 ноября 2019, 00:24
Записки киевлянки: С утра Украина пыжится размовлять, но к вечеру расслабляется и переходит на русский
21 ноября 2019, 11:24
Военный эксперт рассказал, почему с украинских кораблей могли "все снять"
20 ноября 2019, 17:39
"Либо вешать, либо бежать": В России предсказали неоднозначное будущее для Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.