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Telegraf: как Украине выиграть морской бой с Россией

26 сентября 2021, 08:00  •  106 • Украина

Вице-адмирал Сергей Гайдук рассказал о ситуации, сложившейся для Украины на море. Даже присутствие НАТО на юго-восточном фланге не поможет Украине, у которой нет морской политики для защиты национальных интересов. Она ждет от международных партнеров преференции в качестве новейших образцов вооружения.

Врамках рабочего визита в США, где он принял участие в дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Среди прочего, говорили о взаимодействии с НАТО и увеличение присутствия флотов стран НАТО в Черном море.


Кажется, вопрос о приостановлении международным сообществом агрессии РФ против Украины является уже «заезженным». Отсутствие системной и непрерывной государственной морской политики лежит в основе наших поражений — как на морях, так и на магистральных реках.

НАТО за нас защищать суверенитет не будет, вспомните Грузию-2008.

Увы, но у украинской власти нет понимания значения государственной морской политики для защиты национальных интересов, ликвидации угроз с морского направления. В Украине отсутствует орган, который бы формировал государственную морскую политику. Возможно, именно поэтому мы теряем украинские моря и реки, целые отрасли экономики, которые имеют отношение к ним. Сами же даем России шанс сделать Украину государством с морями, но без морей.

Да, конечно, важно присутствие НАТО на юго-восточном фланге, усиление военных возможностей региональных стран-членов НАТО (Румыния, Болгария, Турция), наращивание тренировочной и координационной деятельности. Мы видим, как Россия милитаризирует оккупированный Крым, как она сформировала там «триаду» носителей тактического ядерного оружия: авиация, корабли и береговые ракетные войска. Как осуществляется восстановление хранилищ ядерного оружия. Как она пытается превратить Черное, Азовское моря во «внутренние российские озера».

Но подчеркиваю — самыми большими угрозами для Украины по вопросам морской безопасности являются именно внутренние. Если мы не возродим государственную морскую политику (систему целей, мероприятий, средств и согласованных действий центральных и местных органов исполнительной власти, направленных на реализацию национальных интересов на море), то дадим шанс РФ продолжить меры по изоляции Украины от моря. А если это произойдет, то:

— не будет смысла в существовании национального флота и морской отрасли в целом;

— теряем национальное судостроение и области, которые в нем задействованы;

— получим барьер на пути к внешнеэкономической деятельности и интеграции.

Если кратко, то нам нужно:

1. Создание органа, который будет формировать государственную морскую политику (и внутреннюю, и внешнюю, взаимодействуя и постоянно развивая сотрудничество с НАТО, ЕС и другими региональными и международными сетями безопасности на море). Органа с особым статусом, который должен иметь управленческий уровень выше, чем министерский.

2. Полная ревизия нормативно-правовой базы и приведение ее в соответствие с международными стандартами.

3. Получить от международных партнеров преференции в качестве новейших образцов морского вооружения, производство которых в перспективе можно было бы развернуть в Украине. Кроме того, нам нужно быть взаимосовместимыми по морским образцам вооружения и военной техники и процедурам с НАТО. Например, противоминные корабли — ликвидация минной угрозы; десантные корабли/катера — возрождение морской десантной подготовки морской пехоты и высадка морских десантов; подводные лодки как наступательное оружие — уничтожение кораблей противника, постановка минных заграждений, ведения разведки, высадка диверсионно-разведывательных групп.

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