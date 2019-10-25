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Телефонный звонок - не главное? Зеленский "пытался избежать" давления Трампа до инаугурации - СМИ
25 октября 2019, 01:54 • 46 • В мире
Давление со стороны Дональда Трампа новоизбранный президент Украины "ощущал ещё до инаугурации". Об этом сообщило издание Associated Press, по версии которого американский лидер якобы "пытался давить" на Зеленского по поводу расследования в отношении Байдена ещё за два месяца до пресловутого телефонного разговора.
Поводом для импичмента Дональда Трампа, инициированного демократами из нижней палаты конгресса США, стала его телефонная беседа с Зеленским. Однако, утверждает AP, "давить" Трамп на нового украинского президента стал якобы раньше, чем состоялась инаугурация последнего и, соответственно, вступление в должность.
Источники агентства сообщили, что ещё 7 мая Владимир Зеленский собрал совещание, на котором, как было заявлено, собирались обсуждать проблемы украинской энергетики. На самом же деле, утверждают собеседники AP, целых три часа новый президент и его советники "ломали голову" над тем, что делать с "требованиями Трампа и его личного адвоката Рудольфа Джулиани" о возобновлении коррупционного расследования в отношении сына экс-вице президента США Джона Байдена. Зеленский якобы "боялся быть втянутым" в американские выборы.
Высказывается предположение, что первый телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся ещё в конце апреля текущего года. И именно тогда президент США якобы изложил свои требования украинскому коллеге. При этом никто из собеседников AP так и не смог вспомнить, упоминал ли когда-либо сам Зеленский об этом мифическом разговоре.
Однако об этом звонке неожиданно вспомнили в Белом доме. Представители администрации Трампа сообщили, что во время апрельской беседы речь шла исключительно о проведении украинских реформ, и выразили готовность предоставить расшифровку и этого разговора глав двух государств.
В любом случае, только что избранному президенту страны, "зажатой между Россией и странами НАТО, связанными с США", пришлось вскоре понять, что "жизненно важная военная поддержка" будет зависеть от того, какую сторону он выберет в американской политической борьбе, подчёркивает AP.
Напомним, в США в сентябре вокруг телефонной беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским разгорелся крупный политический скандал, который дал повод палате представителей запустить процедуру импичмента в отношении американского президента.
О начале процедуры сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, обвинившая президента США в предательстве и нарушении "целостности выборов". В нижней палате конгресса демократы обладают большинством голосов.
Как сообщали Nation News, сенат США, в котором большинство представляют республиканцы, не может отказаться рассматривать вопрос об импичменте Трампа в том случае, если нижняя палата, находящаяся под контролем демократов, проголосует за эту процедуру.
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