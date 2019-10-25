Телефонный звонок - не главное? Зеленский "пытался избежать" давления Трампа до инаугурации - СМИ

Поводом для импичмента Дональда Трампа, инициированного демократами из нижней палаты конгресса США, стала его телефонная беседа с Зеленским. Однако, утверждает AP, "давить" Трамп на нового украинского президента стал якобы раньше, чем состоялась инаугурация последнего и, соответственно, вступление в должность.

Источники агентства сообщили, что ещё 7 мая Владимир Зеленский собрал совещание, на котором, как было заявлено, собирались обсуждать проблемы украинской энергетики. На самом же деле, утверждают собеседники AP, целых три часа новый президент и его советники "ломали голову" над тем, что делать с "требованиями Трампа и его личного адвоката Рудольфа Джулиани" о возобновлении коррупционного расследования в отношении сына экс-вице президента США Джона Байдена. Зеленский якобы "боялся быть втянутым" в американские выборы.

Высказывается предположение, что первый телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся ещё в конце апреля текущего года. И именно тогда президент США якобы изложил свои требования украинскому коллеге. При этом никто из собеседников AP так и не смог вспомнить, упоминал ли когда-либо сам Зеленский об этом мифическом разговоре.

Однако об этом звонке неожиданно вспомнили в Белом доме. Представители администрации Трампа сообщили, что во время апрельской беседы речь шла исключительно о проведении украинских реформ, и выразили готовность предоставить расшифровку и этого разговора глав двух государств.

В любом случае, только что избранному президенту страны, "зажатой между Россией и странами НАТО, связанными с США", пришлось вскоре понять, что "жизненно важная военная поддержка" будет зависеть от того, какую сторону он выберет в американской политической борьбе, подчёркивает AP.

Напомним, в США в сентябре вокруг телефонной беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским разгорелся крупный политический скандал, который дал повод палате представителей запустить процедуру импичмента в отношении американского президента.

О начале процедуры сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, обвинившая президента США в предательстве и нарушении "целостности выборов". В нижней палате конгресса демократы обладают большинством голосов.

Как сообщали Nation News, сенат США, в котором большинство представляют республиканцы, не может отказаться рассматривать вопрос об импичменте Трампа в том случае, если нижняя палата, находящаяся под контролем демократов, проголосует за эту процедуру.