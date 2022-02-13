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Телефонные переговоры президентов Путина и Байдена длились больше часа

13 февраля 2022, 01:55  •  94 • Политика
Телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, которые завершились в 20:06 мск в субботу, 12 февраля, продлились более часа, рассказал на пресс-конференции помощник президента России Юрий Ушаков.
«Разговор президента РФ с президентом США длился чуть больше часа и стал продолжением переговоров 7 февраля и 30 декабря. Сегодняшние переговоры прошли в обстановке нагнетания истерии о якобы неминуемом нападении России на Украину. Именно из-за этого американская сторона и запросила разговор, хотя он планировался на понедельник. С подобными просьбами обратились и другие западные коллеги. Нагнетание темы вторжения велось координированно, и истерия достигла апогея», — сказал он.
Ушаков добавил, что Байден упомянул жесткие антироссийские санкции в случае эскалации ситуации вокруг Украины, но акцент в ходе беседы был сделан не на это. Тон разговора двух президентов носил деловой характер, стороны договорились поддерживать контакты всю ближайшую неделю по различным направлениям, обсуждать затронутые Байденом вопросы и озабоченности России, изложенные в двух проектах документов по гарантиям безопасности.
В Белом доме телефонные переговоры президентов оценили как профессиональные и содержательные, отметив, что принципиальных изменений «в динамике, которая имела место в последние несколько недель», не произошло.
Переговоры Путина и Байнена состоялись 12 февраля по защищенной линии связи. Разговор закончился в 12:06 по времени Восточного побережья США (20:06 мск). Беседа прошла на фоне американских заявлений о возможном вторжении России на Украину на следующей неделе во время Олимпиады в Пекине.
12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, тем самым поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса».
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