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Телефон Макрона поставили "на прослушку"? Стало известно, кто мог шпионить за президентом Франции

20 июля 2021, 21:55  •  194 • Политика
Телефон Эммануэля Макрона, а также телефоны других высокопоставленных французских политиков могли поставить "на прослушку". Стало известно, кто мог шпионить за президентом Франции.
Один из телефонов французского лидера обнаружили в слитом списке марокканских спецслужб. В данном списке присутствуют иностранные политики, журналисты и активисты, за которыми можно следить при помощи израильской программы для шпионажа Pegasus, пишет французская газета Le Monde.
Там, в частности, оказались номера президента Франции Эммануэля Макрона, бывшего премьер-министра страны Эдуара Филиппа и ещё 14 министров.
Прокуратура Франции уже начала расследование по этому поводу после того, как одно из французских изданий пожаловалось на слежку за своими сотрудниками.
Отметим, что программа Pegasus была написана израильской компанией NSO Group. Она не даёт возможности прослушивать телефон в прямом смысле этого слова, как это делает "жучок", но предоставляет доступ к информации, хранящейся в облаке, к которому привязан тот или иной гаджет. А в облаке может храниться переписка человека, фотографии, данные геолокации и так далее. Как заявляют израильские программисты, Pegasus был создан для предотвращения терактов, а не для шпионажа.

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