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Тела украинских саперов лежали на минном поле до наступления темноты - видео
10 января 2019, 19:09 • 252 • В мире
Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видеозапись, сделанную военными корреспондентами пресс-службы УНМ ДНР поблизости от заминированного поля под Ясиноватой. На видео попали лежащие тела украинских военных, подорвавшихся 5 января при попытке проделать проход в собственных минно-взрывных заграждениях. ВСУ забрали их только с наступлением темноты.
Как видно на записи, посреди заснеженного белого поля лежат как минимум два тела.
"Смело 4 человека вышло… лазили-лазили, потом как бабахнуло. Наверное, сами на своем на чем-то подорвались. Один убежал, трое остались. Потом один отковылял каким-то образом", - рассказывает ополченец с позывным "Заур".
С наступлением сумерек под прикрытием огня и дымовых шашек солдаты ВСУ забрали тела убитых, говорится в сообщении.
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