Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт оценил предложение Украины прекратить действие ряда соглашений с СНГ
«Политическая турбулентность не за горами»: автор Telegram-канала «Мышь в овощно...
«Выработал ресурс»: в ВКС России сообщили о плановом сведении военного спутника ...
Психоистория. Войны сознания. Фурсов, Перетолчин, Фефелов
Главная / В мире

Тела украинских саперов лежали на минном поле до наступления темноты - видео

10 января 2019, 19:09  •  252 • В мире
Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видеозапись, сделанную военными корреспондентами пресс-службы УНМ ДНР поблизости от  заминированного поля под Ясиноватой. На видео попали лежащие тела украинских военных, подорвавшихся 5 января при попытке проделать проход в собственных минно-взрывных заграждениях. ВСУ забрали их только с наступлением темноты.
Как видно на записи, посреди заснеженного белого поля лежат как минимум два тела.
"Смело 4 человека вышло… лазили-лазили, потом как бабахнуло. Наверное, сами на своем на чем-то подорвались. Один убежал, трое остались. Потом один отковылял каким-то образом", - рассказывает ополченец с позывным "Заур".
С наступлением сумерек под прикрытием огня и дымовых шашек солдаты ВСУ забрали тела убитых, говорится в сообщении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

252
Источник
Похожие новости
10 января 2019, 02:39
«Увидели слабое место»: как демократы реагируют на заявления Трампа о миграционном кризисе
10 января 2019, 19:09
Проверка на ″свежесть дыхания″ даже дома и в баре: В Канаде любой водитель рискует остаться без прав
10 января 2019, 09:24
Символ Нью-Йорка Chrysler Building выставят на продажу за бесценок - WSJ
Загрузка...
10 января 2019, 12:39
Италия готова поддержать выступления «жёлтых жилетов» во Франции
10 января 2019, 02:54
Пентагон расписался в бессилии перед возможными "элитными" конфликтами с Россией и Китаем
10 января 2019, 02:54
Пятеро британцев стали жертвами обстрела сирийской деревни - СМИ
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
10 января 2019, 12:39
Трамп возвращается в Сирию из-за "катастрофического результата" решения о в...
10 января 2019, 06:09
"Шантаж и вымогательство превратили "Нафтогаз" в неприемлемого партнер...
10 января 2019, 02:54
Американские аналитики нашли объяснение "молчанию" России об С-500 "Пр...
10 января 2019, 02:54
Сотрясение мозга: В Сети нашли объяснение призыву Фарион бить русскоязычных украинцев...
10 января 2019, 06:09
Россия подсаживается на сладкую иглу" (Анна Сочина)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2019, 20:24
"Это очень серьезно": ПАСЕ рекомендовала России представить в своей делегации шесть полов
05 января 2019, 10:24
Политик Михаил Юрьев: Через пару месяцев Россию отключат от доллара, и мы пойдем по пути Китая
06 января 2019, 20:54
Гаспарян ответил рассуждающему о Черном море британскому министру цитатой Ильфа и Петрова
04 января 2019, 03:39
"Почки поотбивали, свои били": Плененный украинский "воин" рассказывает об издевательствах сослуживцев
05 января 2019, 13:39
В Минобороны испытали "Удава"
05 января 2019, 15:24
"Это фиаско, братан": Хакеры опубликовали документы, доказывающие обман в деле Скрипалей
08 января 2019, 08:39
"Ядерная загадка Москвы" вызывает "неслабую одышку" на Западе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.