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Тела убитых в Карабахе наёмников из Сирии "застряли" в Турции

15 октября 2020, 00:00  •  87 • Политика
Тела убитых в Карабахе наёмников из Сирии застряли в турецких моргах. Гробы с останками боевиков не могут пересечь турецко-сирийскую границу, пока не будут подготовлены выездные документы.
За последние несколько дней в Нагорном Карабахе погибло семь боевиков, которые были переброшены Турцией из Сирии, и ранено ещё 18. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, сирийские боевики несут в Карабахе потери. Выжившие в боях по-прежнему остаются на Кавказе. Предполагается, что они будут сменять друг друга каждые полгода.
Время замены ещё не подошло, так как замена боевиков происходит каждые шесть месяцев, - пояснил он агентству РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Турция, которая открыто поддерживает Азербайджан, начала перебрасывать в район Нагорного Карабаха подконтрольных сирийских боевиков. Как рассказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, среди них есть представители запрещённых на территории РФ террористических группировок. Турция и Баку в свою очередь опровергают переброску сирийских боевиков.
По словам российских экспертов, присутствие иностранных бандформирований возле Карабаха представляет серьёзную угрозу для всего региона. Со временем Южный Кавказ может стать новым плацдармом для боевиков со всего мира, каким в своё время была Сирия.

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