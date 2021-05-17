Тела скидывают прямо в Ганг: COVID-19 вверг Индию в хаос, надежда только на "Спутник"

Пандемия коронавируса ввергла Индию в хаос - у многих жителей страны нет денег, чтобы кремировать погибших от вируса родственников. В итоге сотни тел скидывают просто в Ганг. Эксперты говорят, что переломить ситуацию может только вакцинация, и тут все надежды на русский "Спутник".

Многие индусы стали хоронить своих родственников, скончавшихся от коронавируса, в обход официальных процедур - кремация в стране дорогая, поэтому тела просто сбрасывают в Ганг или устраивают стихийное захоронение на берегах реки, передаёт телеканал "360".

Несмотря на то что власти постановили, что тела скончавшихся от инфекции подлежат только кремации, в Ганге обнаружено порядка 100 тел. Полиция также насчитала три сотни могил на берегах реки, каждая из которых была покрыта оранжевой, жёлтой или красноватой тканью, сообщило агентство Аssосitеd Рrеss.

Главный инфекционист ЦАО департамента здравоохранения Москвы Илья Акинфеев в разговоре с "360" высказал уверенность, что для местного населения сброшенные в Ганг тела угрозы не представляют, если говорить о заражении коронавирусной инфекцией, однако несут другую опасность.

По словам Акинфеева, есть другие инфекционные заболевания, которые могут передаваться, если тела не кремировать, но в случае с COVID-19 большую опасность представляет живой больной человек.

По мнению специалиста, сейчас переломить ситуацию с пандемией в Индии может только вакцинация. Он считает, что власти страны возлагают надежды на русский "Спутник Лайт", и не напрасно. Акиньфеев подчеркнул, что этот препарат однокомпонентный и позволит быстро прервать передачу инфекции, остановить цепь заражений.

"То есть быстро и дёшево сделать иммунную прослойку", - пояснил врач-инфекционист.