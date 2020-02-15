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Тела "75 лет лежат в кустах и мусоре": Польский прапорщик случайно обнаружил "самое большое военное кладбище красноармейцев"

15 февраля 2020, 19:39  •  81 • Политика
Прапорщик запаса Вооружённых сил Польши Ярослав Томчак рассказал о том, как случайно обнаружил "самое большое военное кладбище красноармейцев" в регионе и как много лет бьётся за его восстановление. Тела "75 лет лежат в кустах и мусоре", рассказал поляк. "Это неправильно. Они лишились жизней, чести, а Родина забыла".
О своей борьбе за восстановление большого военного кладбища в Польше общественный активист, прапорщик запаса вооружённых сил страны Ярослав Томчак рассказал на Международной конференции "Ялта-1945: уроки истории".
"Это самое большое военное кладбище красноармейцев, открытое после Второй мировой войны в этой части Европы, - заверил активист. - Уже с самого начала всё замалчивается, как будто ничего не случилось, это неловко".
Как оказалось, новое захоронение было обнаружено польским прапорщиком случайно. Корректируя информацию по захоронениям на Международном военном кладбище, он наткнулся в 2014 году на затерянные могилы Neuen Kriegsgefangenenfriedhof (Новое кладбище военнопленных).
Далее он четыре года, по его словам, "вёл ожесточённую борьбу с различными управлениями о сохранении этого Нового кладбища в общественном месте". По его словам, власти об обнаруженных активистом захоронениях не знали, да и не интересовались ими. Хотя на этом кладбище, поясняет Томчак, похоронены не только русские, но и граждане других национальностей: украинцы, белорусы, грузины, казахи и даже поляки.
Ради того, чтобы добиться справедливости, поляку пришлось писать и звонить "кому только можно и кому нельзя - тоже". Активист уверен, что проблемы вокруг обнаруженного им военного кладбища создаются искусственно, а потому и восстановление пойдёт медленно. Но намерен довести дело до конца.
По его словам, тела здесь "75 лет лежат в кустах и мусоре". "Это неправильно, - цитирует "РИА Новости" слова Томчака. - Они лишились жизней, чести, а Родина забыла".
Восстановление имён похороненных здесь, возвращение им чести и памяти поляк считает своим долгом и обещает воевать за них.

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