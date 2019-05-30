|
Тела погибших при крушении вертолёта на Украине военных обнаружены
30 мая 2019, 17:39 • 28 • Украина
Заместитель командира 16-й отдельной авиабригады сухопутных войск Вооружённых сил Украины Михаил Шур заявил, что тела четырёх военных, погибших в результате крушения вертолёта Ми-8 в Ровенской области, обнаружены.
© Национальная полиция Хмельницкой области
«Нашли всех четырёх, дальше медицина разбирается», — цитирует его УНН.
Ранее в ВСУ заявили, что в Ровенской области потерпел крушение военный вертолёт Ми-8, жертвами ЧП стали четыре человека.
Обстоятельства произошедшего будет устанавливать комиссия Минобороны, Генштаба и командования Сухопутных войск страны. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Подробнее — в материале RT.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 мая 2019, 05:24
|
26 мая 2019, 00:09
|
23 мая 2019, 23:09
|
26 мая 2019, 16:09
|
27 мая 2019, 05:24
|
28 мая 2019, 10:39
|
26 мая 2019, 13:09