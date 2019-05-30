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Тела погибших при крушении вертолёта на Украине военных обнаружены

30 мая 2019, 17:39  •  28 • Украина
Заместитель командира 16-й отдельной авиабригады сухопутных войск Вооружённых сил Украины Михаил Шур заявил, что тела четырёх военных, погибших в результате крушения вертолёта Ми-8 в Ровенской области, обнаружены.
 
© Национальная полиция Хмельницкой области
 

«Нашли всех четырёх, дальше медицина разбирается», — цитирует его УНН.

Ранее в ВСУ заявили, что в Ровенской области потерпел крушение военный вертолёт Ми-8, жертвами ЧП стали четыре человека. 

Обстоятельства произошедшего будет устанавливать комиссия Минобороны, Генштаба и командования Сухопутных войск страны. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. 

Подробнее — в материале RT.

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