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Тела гнили под руинами целый год: "Американский порядок" наглядно показали солдаты США, напомнил Аббас Джума

13 февраля 2020, 18:54  •  59 • Политика
Журналист Аббас Джума напомнил о том, что такое "американский порядок" и как солдаты США его демонстрируют, сея хаос, страх и разрушения. Политический обозреватель привёл в пример стертый с лица земли американскими военными сирийский город Ракка, где тела жертв гнили под руинами целый год.
Накануне широкий общественный резонанс вызвала стычка, когда колонна американских военных отклонилась от маршрута и была остановлена правительственными войсками Сирии. После этого у военнослужащих США возник конфликт с местными жителями курдской национальности. Американские солдаты открыли огонь по сельчанам, а в результате погиб 14-летний подросток.
Остановить разгорающийся конфликт смогли только российские военные.
Политический обозреватель РИА ФАН Аббас Джума в беседе с Царьградом в связи с этим инцидентом напомнил об "американском порядке". Журналист отметил, что у русских и американцев само понимание порядка разнится.
"Россия понимает порядок как возвращение на территорию Сирии мирной спокойной жизни, как подготовку почвы для того, чтобы сирийцы смогли сами впоследствии решать свои проблемы. Проводить выборы, восстанавливать дома, больницы, школы и так далее, - пояснил свою мысль собеседник Царьграда. - Американцы под словом "порядок" понимают свой порядок, американский порядок. Где американцы будут наживаться на местных жителях, будут насиловать землю эту, абсолютно наплевав на то, в каком состоянии эти местные жители будут пребывать".
Джума привёл в пример ситуацию с сирийским городом Ракка, который в своё время облюбовали террористы. Город американцы буквально "проутюжили", сравняли с землёй.
Я напомню, что город Ракка, некогда столица Исламского государства (Исламское государство, ИГИЛ - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.), был стерт с лица земли. Американцы говорят, что они освободили мир от ИГИЛа, взяв столицу халифата. Но на деле они просто раскатали всё под асфальт, - поясняет журналист. - По прошествии года из-под завалов не были извлечены тела, и они там гнили целый год, понимаете. Вот что такое порядок по-американски.
Политический обозреватель при этом отметил, что "американский порядок" – "это же имя нарицательное", которое "не имеет ничего общего с порядком, в классическом смысле слова".
"Американский порядок - это синоним хаоса, страха, разрушения", - резюмирует эксперт.

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