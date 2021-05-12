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Тель-Авив накрыли десятки ракет - видео

12 мая 2021, 00:15  •  116 • Политика
Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Израиль задействовал систему ПРО "Железный купол"
Палестино-израильский конфликт принимает более ожесточенные формы – сегодня в сторону Тель-Авива были выпущены десятки ракет, сообщает РИА "Новости". В соцсетях жители делятся видео, как работает система ПРО "Железный купол".
В городе звучат сирены тревоги с предупреждением о ракетной атаке.
Люди наблюдают, как в небе, осветившемся множеством огоньков, израильская противовоздушная оборона осуществляет перехват ракет, выпущенных палестинской стороной. Видео публикуют телеграм-каналы РИА "Новости", а также "Раньше всех. Ну почти".

По данным исламской организацией ХАМАС, на Тель-Авив полетело 130 ракет, и судя по некоторым видеокадрам, не все они были перехвачены "Железным куполом". Израильтяне говорят, что поразили 90% выпущенных снарядов.
По последним данным, в Тель-Авиве есть раненые, среди них ребенок. Кроме того, очевидец сообщает о том, что израильские ВВС разрушили 13-этажный жилой дом в городе Газа.

Ситуация между Палестиной и Израилем обострилась после того, как израильский суд постановил выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах. Тогда в ответ на это одна из военных группировок ХАМАС выпустила из сектора Газа в сторону Израиля несколько ракет.

В свою очередь, накануне, 10 мая, танки израильской армии нанесли удары по объектам ХАМАС. Сообщалось о 20 погибших палестинцев и больше 60 раненых.
Ранее во вторник, 11 мая, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин встретился с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви по его инициативе. Последнему была высказана глубокая обеспокоенность России эскалацией напряженности вокруг сектора Газа и Восточного Иерусалима.

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