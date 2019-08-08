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«Текущая ситуация оценивается как стабильная»: Росстат сообщил о повышении цен на хлебобулочные изделия
08 августа 2019, 17:54 • 100 • В России
Средняя цена на хлеб и хлебобулочные изделия в первые семь месяцев 2019 года выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В Минсельхозе отметили, что повышение стоимости этой продукции приблизительно соответствует уровню инфляции, а ситуация на рынке остаётся стабильной, «без резких ценовых колебаний».
РИА Новости © Алексей Сухоруков
Средняя стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за первые семь месяцев 2019 года выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным показателем 2018-го. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Федеральной службой государственной статистики.
При этом отмечается, что в прошлом году рост был не таким значительным — разница между стоимостью хлеба в январе — июле 2018-го и за аналогичный период 2017-го составила 2,3%.
Как отмечает РИА Новости, наиболее подорожавшим продуктом этого сегмента стал чёрный хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки. Его средняя ценя за январь — июль 2019-го выросла на 9,6% в сравнении с аналогичным временным промежутком 2018 года. При этом рост стоимости белого хлеба из пшеничной муки высшего сорта составил 8,3%, а серого хлеба — 7,4%.
Между тем, согласно данным РБК, нынешний рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия стал максимальным с 2009 года — более ранние данные Росстата недоступны. При этом в Министерстве сельского хозяйства агентству подтвердили правильность представленных статистических данных, указав, что рост «примерно соответствует показателю годовой инфляции».
Заметим, что в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) ещё в январе заявляли, что цена на хлеб по итогам 2019-го повысится на уровень, сопоставимый с инфляцией.
В то же время в российской Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров отметили, что с августа 2018-го наблюдался рост стоимости зерна, при этом в период с января по март наблюдался особо заметный скачок. Этот факт спровоцировал повышение себестоимости и отгрузочной цены на хлеб.
«Ввиду достаточно длительной процедуры согласования изменения цен в торговых сетях, на полке данные изменения мы смогли увидеть на протяжении первого полугодия», — цитирует ТАСС представителя ассоциации Ирины Нагайцевой.
Между тем в Минсельхозе оценивают текущую ситуацию на рынке хлебобулочных изделий как «стабильную, не имеющую резких ценовых колебаний».
«Цены на хлеб зависят от инфляции»
Как заметил директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, произошедший рост стоимости хлеба в 2019 году вполне обоснован, учитывая подорожание сырья, необходимого для его производства.
«Темпы роста цен на продовольствие определяются очень простой формулой: общий уровень инфляции плюс-минус несколько процентных пунктов. И с ценами на хлеб происходит примерно то же самое. Плюс или минус, в частности, может объясняться тем, что происходит на рынке сырья. Примерно с середины прошлого года по февраль этого года цены на зерно, на пшеницу (и, соответственно, на муку), довольно активно росли, что и привело к более быстрому росту цен на хлеб. При этом среднесрочно они будут расти более низкими темпами, если инфляция будет оставаться в тех рамках, о которых говорит ЦБ, то есть в районе 4%», — заявил собеседник RT.
В свою очередь, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон заметил, что представленная Росстатом выкладка не совсем корректна — в частности, из-за того что в каждом субъекте РФ цены на хлеб разные.
«Кроме того, органы статистики берут данные розничных цен на хлеб, а они складываются следующим образом: где-то 85% торговли, которая является продавцом хлеба в розницу — это сетевая торговля, которая закупает по оптовым ценам хлеб у индустриальных производителей, потому что им нужны постоянные объёмы. Оптовая и розничная цена разнятся на 30—40%, иногда больше или меньше... Сети к хлебу относятся очень взвешенно, потому что с точки зрения экономики хлеб не является первым продуктом, а с социальной точки зрения, я думаю, это продукт номер один», — пояснил эксперт.
По его словам, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) следит за изменением цен на хлебобулочные изделия в разных сетях, но там не говорят о каком-либо скачке стоимости продукции.
«Россия постепенно возвращается в лоно цивилизованных хлебопекарных стран. Во всех странах хлебопечение — это мелкотоварное производство, это малый и микробизнес (с небольшими вкраплениями среднего), где высокая конкуренция и где пекарь сам продаёт свою продукцию в розницу. Там тема цены хлеба вообще отсутствует, потому что пекарь ставит на продукцию такие цены, которые позволят обязательно её продать. Он знает своего покупателя, знает размер его кошелька», — добавил Канцельсон в беседе с RT.
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