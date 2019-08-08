«Текущая ситуация оценивается как стабильная»: Росстат сообщил о повышении цен на хлебобулочные изделия

Средняя цена на хлеб и хлебобулочные изделия в первые семь месяцев 2019 года выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В Минсельхозе отметили, что повышение стоимости этой продукции приблизительно соответствует уровню инфляции, а ситуация на рынке остаётся стабильной, «без резких ценовых колебаний».

Средняя стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за первые семь месяцев 2019 года выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным показателем 2018-го. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Федеральной службой государственной статистики.

При этом отмечается, что в прошлом году рост был не таким значительным — разница между стоимостью хлеба в январе — июле 2018-го и за аналогичный период 2017-го составила 2,3%.

Как отмечает РИА Новости, наиболее подорожавшим продуктом этого сегмента стал чёрный хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки. Его средняя ценя за январь — июль 2019-го выросла на 9,6% в сравнении с аналогичным временным промежутком 2018 года. При этом рост стоимости белого хлеба из пшеничной муки высшего сорта составил 8,3%, а серого хлеба — 7,4%.

Между тем, согласно данным РБК, нынешний рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия стал максимальным с 2009 года — более ранние данные Росстата недоступны. При этом в Министерстве сельского хозяйства агентству подтвердили правильность представленных статистических данных, указав, что рост «примерно соответствует показателю годовой инфляции».

Заметим, что в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) ещё в январе заявляли, что цена на хлеб по итогам 2019-го повысится на уровень, сопоставимый с инфляцией.

В то же время в российской Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров отметили, что с августа 2018-го наблюдался рост стоимости зерна, при этом в период с января по март наблюдался особо заметный скачок. Этот факт спровоцировал повышение себестоимости и отгрузочной цены на хлеб.

«Ввиду достаточно длительной процедуры согласования изменения цен в торговых сетях, на полке данные изменения мы смогли увидеть на протяжении первого полугодия», — цитирует ТАСС представителя ассоциации Ирины Нагайцевой.

Между тем в Минсельхозе оценивают текущую ситуацию на рынке хлебобулочных изделий как «стабильную, не имеющую резких ценовых колебаний».

«В настоящий момент по отдельным позициям рост цен производителей на хлеб по отношению к прошлому году находится на уровне ниже инфляции, по отдельным — несколько превышает его. Повышение розничных цен на хлеб с начала года также примерно соответствует уровню инфляции», — говорится в сообщении ведомства.

«Цены на хлеб зависят от инфляции»

Как заметил директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, произошедший рост стоимости хлеба в 2019 году вполне обоснован, учитывая подорожание сырья, необходимого для его производства.

«Темпы роста цен на продовольствие определяются очень простой формулой: общий уровень инфляции плюс-минус несколько процентных пунктов. И с ценами на хлеб происходит примерно то же самое. Плюс или минус, в частности, может объясняться тем, что происходит на рынке сырья. Примерно с середины прошлого года по февраль этого года цены на зерно, на пшеницу (и, соответственно, на муку), довольно активно росли, что и привело к более быстрому росту цен на хлеб. При этом среднесрочно они будут расти более низкими темпами, если инфляция будет оставаться в тех рамках, о которых говорит ЦБ, то есть в районе 4%», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон заметил, что представленная Росстатом выкладка не совсем корректна — в частности, из-за того что в каждом субъекте РФ цены на хлеб разные.

«Кроме того, органы статистики берут данные розничных цен на хлеб, а они складываются следующим образом: где-то 85% торговли, которая является продавцом хлеба в розницу — это сетевая торговля, которая закупает по оптовым ценам хлеб у индустриальных производителей, потому что им нужны постоянные объёмы. Оптовая и розничная цена разнятся на 30—40%, иногда больше или меньше... Сети к хлебу относятся очень взвешенно, потому что с точки зрения экономики хлеб не является первым продуктом, а с социальной точки зрения, я думаю, это продукт номер один», — пояснил эксперт.

По его словам, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) следит за изменением цен на хлебобулочные изделия в разных сетях, но там не говорят о каком-либо скачке стоимости продукции.

«Россия постепенно возвращается в лоно цивилизованных хлебопекарных стран. Во всех странах хлебопечение — это мелкотоварное производство, это малый и микробизнес (с небольшими вкраплениями среднего), где высокая конкуренция и где пекарь сам продаёт свою продукцию в розницу. Там тема цены хлеба вообще отсутствует, потому что пекарь ставит на продукцию такие цены, которые позволят обязательно её продать. Он знает своего покупателя, знает размер его кошелька», — добавил Канцельсон в беседе с RT.