Технология вброса: В Москве задержали наблюдателя с кипой бюллетеней

Скандал случился в избирательном округе №201. Здесь задержали наблюдателя с кипой бюллетеней, пытавшегося совершить вброс. Технология проста.

Видео, снятое на участке в 201-м избирательном округе Москвы, опубликовали авторы телеграм-канала "Огосдумевшие". Авторы сообщения настаивают, что наблюдатель Анастасии Удальцовой пытался совершить вброс.

Технология вброса проста - закинуть бюллетень и за Удальцову, и за её политического оппонента. В результате нарушение было замечено, а наблюдателя задержали. На место прибыла полиция.

Добавим, что при себе у задержанного была кипа бюллетеней. Они также изъяты. О вбросах и фейках, связанных с выборами, Царьград пишет в течение всей кампании. В дни голосования случаи ожидаемо участились.

Напомним, чтобы избежать попадания случайных людей в Госдуму, Царьград организовал проект "Народное голосование". В рамках масштабного исследования мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:

- Чей Крым?

- Бог есть?

- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?

- В какой стране учатся ваши дети?

- Вы за гей-парады?

Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.

На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами.

"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.