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Технология вброса: В Москве задержали наблюдателя с кипой бюллетеней

19 сентября 2021, 18:20  •  33 • Политика
Скандал случился в избирательном округе №201. Здесь задержали наблюдателя с кипой бюллетеней, пытавшегося совершить вброс. Технология проста.
Видео, снятое на участке в 201-м избирательном округе Москвы, опубликовали авторы телеграм-канала "Огосдумевшие". Авторы сообщения настаивают, что наблюдатель Анастасии Удальцовой пытался совершить вброс.
Технология вброса проста - закинуть бюллетень и за Удальцову, и за её политического оппонента. В результате нарушение было замечено, а наблюдателя задержали. На место прибыла полиция.
Добавим, что при себе у задержанного была кипа бюллетеней. Они также изъяты. О вбросах и фейках, связанных с выборами, Царьград пишет в течение всей кампании. В дни голосования случаи ожидаемо участились.
Напомним, чтобы избежать попадания случайных людей в Госдуму, Царьград организовал проект "Народное голосование". В рамках масштабного исследования мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:
- Чей Крым?
- Бог есть?
- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?
- В какой стране учатся ваши дети?
- Вы за гей-парады?
Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.
На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами.
"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.

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