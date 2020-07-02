Технология из 1990-х: Политолог рассказал, как Навальный пытался бойкотировать голосование

Политолог Дмитрий Солонников принял участие в конференции по теме голосования по поправкам, организованной медиагруппой "Патриот". Он порассуждал о тех, кто пытался бойкотировать мероприятие.

Эксперт заметил, что в преддверии и уже в ходе голосования заметно активизировались представители так называемой оппозиции, передаёт издание Nation News.

Получить для себя какие-то политические бонусы пытался и блогер Алексей Навальный, однако безуспешно. Политолог заметил, что он пытался использовать технологию, опробованную еще в 1990-х годах.

Записать всех, кто не пришёл, в свой актив. Навальный, наверное, так рассчитывал, но промахнулся, - отметил Солонников.

Напомним, явка, согласно данным руководителя ЦИК Эллы Памфиловой, составила порядка 65%. Большинство проголосовали за внесение изменений в основной закон страны - почти 78% жителей России.