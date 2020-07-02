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Технология из 1990-х: Политолог рассказал, как Навальный пытался бойкотировать голосование

02 июля 2020, 22:00  •  106 • Политика
Политолог Дмитрий Солонников рассказал, как Алексей Навальный пытался бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию. Он заметил, что блогер надеялся использовать технологию из 1990-х годов, однако "промахнулся".
Политолог Дмитрий Солонников принял участие в конференции по теме голосования по поправкам, организованной медиагруппой "Патриот". Он порассуждал о тех, кто пытался бойкотировать мероприятие.
Эксперт заметил, что в преддверии и уже в ходе голосования заметно активизировались представители так называемой оппозиции, передаёт издание Nation News.
Получить для себя какие-то политические бонусы пытался и блогер Алексей Навальный, однако безуспешно. Политолог заметил, что он пытался использовать технологию, опробованную еще в 1990-х годах.
Записать всех, кто не пришёл, в свой актив. Навальный, наверное, так рассчитывал, но промахнулся, - отметил Солонников.
Напомним, явка, согласно данным руководителя ЦИК Эллы Памфиловой, составила порядка 65%. Большинство проголосовали за внесение изменений в основной закон страны - почти 78% жителей России.

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