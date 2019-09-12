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«Технологии привлекают избирателей»: эксперт рабочей группы эксперимента по электронному голосованию о выборах в Москве

12 сентября 2019, 03:24  •  74 • В России
В России подведены итоги выборов, которые прошли по всей стране 8 сентября. В Москве впервые опробовали электронное голосование. Среди членов технической рабочей группы эксперимента — сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. В интервью RT он рассказал о преимуществах и потенциале электронного голосования в России.
 
Цифровой избирательный участок РИА Новости © Евгений Одиноков
 

Впервые в России система удалённого электронного голосования была применена в ходе выборов в Московскую городскую думу, прошедших 8 сентября. Эксперимент проводился в трёх округах столицы, где избиратели могли отдать голос удалённо — со своих электронных устройств. Для этого горожане должны были заранее зарегистрироваться на портале мэрии Москвы и лично подтвердить своё намерение в МФЦ. 

Система вызвала одобрение международных наблюдателей. Так, специалист по геополитике из Франции Пьер-Эммануэль Томанн назвал Россию лабораторией цифровой демократии и подчеркнул, что «во всём мире идёт неизбежный поворот к цифровым процессам». 

Один из разработчиков эксперимента — сопредседатель Движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. Он же — один из хранителей ключа от шифра, с помощью которого подводятся итоги при такой форме волеизъявления. Мельконьянц присутствовал на процедуре соединения семи ключей шифра для входа в систему, показывающую результаты электронного голосования.   

— Григорий, расскажите, что представляет собой движение «Голос»?

— Мы экспертная организация по наблюдению за выборами. Лично я член научно-экспертного совета при ЦИК. «Голос» на этих выборах работал в 39 регионах. Мы направляли наблюдателей на избирательные участки. В частности, в Москве активно работали на участках, взаимодействовали с общественным штабом по наблюдению за выборами, который возглавлял главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. До финального этапа выборов мы всё лето работали над электронным голосованием в столице. «Голос» входил в техническую рабочую группу, которая занималась консалтингом разработчиков этой системы. 

— В Москве в этом году прошли сразу два эксперимента: электронное голосование и цифровые избирательные участки.

— Да. Были созданы цифровые избирательные участки, на которых могли проголосовать иногородние избиратели, не москвичи, по довыборам депутатов Госдумы и губернаторов в регионах. Избиратели должны были заранее подать заявление и явиться в день голосования на избирательный участок. Там стояли электронные дисплеи. Член избирательной комиссии выдавал человеку штрих-код. Избиратель прикладывал его к экрану, и на нём появлялся его региональный бюллетень. Данные отправлялись непосредственно туда, где он является избирателем. 

Удобно, но всё же требует личного присутствия. Но москвичи могли проголосовать и без появления на участке, сидя на даче.

— Да, дистанционное электронное голосование позволяет голосовать удалённо, не приходя на избирательный участок. Необходимо было только заранее зарегистрироваться через портал, в данном случае mos.ru. В день голосования горожанам нужно было просто зайти в личный кабинет, получить электронный бюллетень, проголосовать — и эти результаты автоматически сохранялись в базе данных. То есть это возможность буквально из любой точки планеты, где есть интернет, участвовать в выборах. Более того, дистанционно можно было даже подавать заявление на участие в этих выборах. 

— Какое количество избирателей приняло участие в электронном голосовании?

— Зарегистрировались около 11 тыс., а приняли участие в итоге около 10 тыс. избирателейНа самом деле это беспрецедентно. Потому что электронное голосование — в мире крайне редкий сервис.

— Даже там, где есть электронные правительства? 

— Многие страны, к сожалению, не могут потянуть такие инновации финансово и технологически. Передовая страна в этом отношении — Эстония. Но там у людей есть электронные паспорта, что облегчает решение этой задачи.

— Как электронное голосование учитывает тайну волеизъявления?

— Любая электронная система — это всегда компромисс между тайной голосования и прозрачностью. С одной стороны, избиратель должен быть уверен, что никто не узнает, как он проголосовал, потому что это базовый принцип избирательного права. С другой стороны, должна быть прозрачность, чтобы и избиратели могли убедиться, что всё учтено правильно. И этот баланс между тайной и проверяемостью пока не найден нигде в мире. Поэтому я рад, что в России запущена дискуссия о том, как должно выглядеть электронное голосование. 

— А сам избиратель может убедиться, что его голос учтён верно?

— Есть спор относительно того, нужно ли избирателю предоставлять такую возможность. Пока разработчики отказались от того, чтобы после голосования у гражданина была возможность получить в зашифрованном виде обратно его голос уже в анонимном виде, как код, который можно проверить с помощью специального сервиса. Есть опасение, что кого-то могут принуждать отчитываться о том, как он проголосовал, и требовать от него, например, этот код. 

— В чём может быть уязвимость этих технологий?

— Например, если говорить об электронных участках с дистанционным голосованием, то они физически подключены к интернету, и есть определённые риски, связанные с хакерскими атаками. Но мы видим, что в этот раз никаких видимых вмешательств не произошло. Кроме того, основная проблема при удалённом голосовании — убедиться, что именно тот избиратель зашёл в кабинет, а не кто-то другой.

  • Григорий Мельконьянц — сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос»

У нас в России со следующего года начнётся эксперимент по выдаче электронных паспортов. Избиратель, возможно, сможет авторизовываться по своему электронному паспорту. Это будет некий цифровой ключ, который позволяет идентифицировать человека. В перспективе, возможно, будут какие-то биометрические способы проверки. Сейчас Ростелеком в России тестирует систему, которая позволяет, например, получать банковские услуги по своим биометрическим данным, когда записывают твои голос и лицо.

— Перед голосованием проходили публичные тесты. Позволили ли они улучшить систему?

 Венедиктов бросил вызов, сказал, что выплатит гонорар тому, кто вскроет шифр. Уязвимость ключа шифрования, позволявшую заранее узнать результаты, выявил криптограф из Франции Пьеррик Годри. В итоге разработчики улучшили код шифрования — его увеличили с 256 бит до 1024 бит. Никто в мире за ограниченное время пока не взломал такой шифр.

— Международные наблюдатели высоко оценили квалификацию людей, работавших на электронных участках. Сложно ли будет подготовить кадры, если эта технология будет применяться повсеместно? 

— Людей нужно обучать. Я полагаю, что в будущем необходимо даже формировать корпус электронных наблюдателей. Это должна быть новая генерация таких специалистов. Кроме того, необходимо получить прозрачные инструменты, с помощью которых наблюдатели смогут следить за ходом электронного голосования. 

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— Как вы оцениваете потенциал электронного голосования в России? 

— Сегодня в стране бум на такие избирательные технологии. После этих выборов перед властями будет стоять выбор, в какие технологии вкладывать бюджетные деньги. Центризбирком сейчас очень внимательно смотрит на все эти технологии. Думаю, что будущее электронного голосования будет зависеть от результатов прошедшего в Москве эксперимента: сколько людей приняли участие, были ли какие-то проблемы, выявлены ли какие-то уязвимости. Не исключено, что на федеральных выборах 2021 года в Госдуму или на выборах президента в 2024 году мы увидим элементы этой системы уже в действии.

— А со стороны избирателей эти технологии будут набирать популярность?

— На мой взгляд, все эти технологии могут привлекать новых избирателей: молодёжь, тех, кто ездит на дачу, находится в отпуске, в командировке, и тех, кому просто лень ходить на свой избирательный участок. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей принимало участие в формировании органов власти, чтобы повышать легитимность выборов, значимость и ответственность самих людей за тех, кого они выбрали во власть.

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