«Технологии движутся вперёд»: в Минобороны сообщили о скорой утилизации ракет «Сатана»

Минобороны России в ближайшем будущем планирует приступить к утилизации самой тяжёлой в мире межконтинентальной баллистической ракеты «Воевода», которую на Западе называют «Сатаной». Об этом рассказал заместитель главы ведомства Юрий Борисов. По его словам, Р-36М сменят МБР «Сармат», обладающие улучшенными характеристиками. На сегодняшний день «Воевода» является самой мощной из всех российских МБР, однако начинает устаревать. О возможностях ракеты «Сатана» и боевой мощи её преемника — в материале RT.

Министерство обороны России в ближайшее время начнёт утилизацию межконтинентальных баллистических ракет «Воевода», которые известны на Западе как «Сатана». Об этом сообщил заместитель главы ведомства Юрий Борисов.

«На вооружении российской армии есть жидкостная тяжёлая ракета, которая имеет достаточно серьёзную энергетику и позволяет выводить большой объём нагрузки. Про эту стратегическую ракету все хорошо наслышаны, и у нас она прозвана «Воевода», а на Западе её называют «Сатана», — сказал замминистра в интервью газете «Красная звезда».

Как отметил Борисов, ракета была разработана ещё в середине 1980-х годов и с тех пор находится на боевом дежурстве.

«Но время проходит, технологии движутся вперёд, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнём утилизировать эту ракету», — проинформировал замглавы Минобороны РФ.

Ракета «Воевода» («Сатана», Р-36М) — стратегический ракетный комплекс третьего поколения с тяжёлой двухступенчатой жидкостной ампулизированной межконтинентальной баллистической ракетой тяжёлого класса. Она предназначена для поражения всех видов целей, защищённых современными средствами ПРО, в любых условиях боевого применения, в том числе при многократном ядерном воздействии по позиционному району.

На данный момент ракеты этого типа являются самыми мощными из всех межконтинентальных баллистических ракет.

МБР «Сармат»

Как сообщили в Минобороны, на смену «Сатане» придёт МБР «Сармат».

«Взамен неё (ракеты «Сатана». — RT) мы разработали новое изделие, имеющее, безусловно, улучшенные характеристики и стартовый вес свыше 200 тонн, повышенные энергетические возможности, которые позволяют практически применять эту ракету с любых направлений. Она может летать и через Северный, и через Южный полюс благодаря тому, что у неё значительно повышена дальность применения по отношению к «Воеводе». А возможность выводить серьёзную полезную нагрузку позволяет нам применять различную «начинку» — боевые блоки, которые в совокупности с тяжёлыми ложными целями достаточно эффективно преодолевают всевозможные элементы противоракетной обороны», — рассказал Юрий Борисов.

Пуск МБР РС-28 «Сармат»

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Что касается готовности этого комплекса, все практические, научно-технические и производственные этапы уже пройдены, отметил он.

В 2017 году были проведены бросковые испытания ракеты. В Минобороны пообещали, что они продолжатся.

«Это очень грозное оружие, и требуется гарантировать его стопроцентное применение. Поэтому большое количество испытаний — это, безусловно, нормальная практика. Нет никаких сомнений в том, что к сроку окончания ресурсных возможностей «Воеводы» мы получим взамен новую ракету «Сармат», — считает замглавы оборонного ведомства.

Подразумевается, что тяжёлая ракета «Сармат» может быть оснащена гиперзвуковыми блоками, которые на порядок увеличивают проблему её перехвата со стороны противоракетных систем.

В Минобороны также рассказали о главном преимуществе ракеты «Сармат» над «Воеводой».

«Самое привлекательное, конечно, сбивать баллистическую ракету на старте, когда она находится на активном участке полёта. Так вот, у нашей новинки «Сармат» этот активный участок гораздо меньше, чем у её прародителя «Воеводы». Именно это делает новую МБР менее уязвимой», — сообщил Борисов.

Ранее о том, что «Сармат» придёт на смену «Сатане», проинформировал командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, до 2025 года на вооружение РВСН должно поступить более 40 «Сарматов», которые заменят существующий арсенал Р-36М.

«Ракетный комплекс «Сармат» не имеет и в ближайшей перспективе не будет иметь аналогов в мировом боевом ракетостроении», — подчеркнул Каракаев.

По словам генерала, массогабаритные характеристики МБР «Сармат» позволят размещать её в существующих шахтных пусковых установках при минимальных доработках инфраструктуры позиционных районов.

Каракаев отметил, что ракета будет превосходить «Сатану» по многим показателям.

Мощь и боевая эффективность

«Сармат» — тяжёлая ракета пятого поколения, нацеленная на преодоление любой системы ПРО. По словам экспертов, внешне РС-28 будет напоминать свою предшественницу. Косвенно об этом свидетельствуют одинаковая масса (свыше 200 т) и жидкостный двигатель.

Однако по боевой эффективности «Сармат» значительно превосходит «Воеводу». Как сообщил президент России Владимир Путин, дальность новейшей ракеты, а также количество и мощность боевых блоков больше, чем у Р-36М.

«У «Воеводы» дальность — 11 тыс. км, у новой системы ограничений по дальности практически нет. Как видно из видеоматериалов, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. «Сармат» — это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха», — заявил глава государства в рамках ежегодного послания Федеральному собранию.

По словам президента, «Сармат» будет «оснащён широким спектром ядерных боеприпасов».

Он отметил, это оружие неуязвимо для систем ПРО и ПВО, а новейшие материалы позволяют выдержать мощнейшие перегрузки.

«Он идёт к цели, как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600—2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надёжно управляется», — подчеркнул Путин.