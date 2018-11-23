Технологический рывок: Минобороны выбрало разработчика российского перспективного скоростного вертолёта

Проект перспективного скоростного боевого вертолёта для нужд российского Минобороны будет воплощать в жизнь конструкторское бюро Миля. Об этом сообщил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. По его словам, в ходе исполнения действующего контракта специалисты КБ Миля и Камова представили порядка десяти концепций перспективной машины. Эксперты отмечают, что конструкторам предстоит решить задачу создания абсолютно новых материалов и конструкции боевой машины, которая будет работать при значительных нагрузках. Ожидается, что крейсерская скорость перспективного вертолёта превысит 400 км/ч, а максимальная будет достигать 500 км/ч, притом что скоростной потолок существующих машин — около 350 км/ч.

Проект перспективного скоростного боевого вертолёта (ПСВ) для Минобороны России будет реализовывать конструкторское бюро Миля. Об этом журналистам в пятницу, 23 ноября, сообщил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

«Заказчик, рассмотрев все предложенные технические варианты с точки зрения готовности, научно-технического задела, возможности кооперации, выбрал для себя решение, которое предполагает достижение скорости по целям ТЗ (технического задания. — RT) на базе «милевской» машины», — цитирует Богинского ТАСС.

Глава вертолётостроительного холдинга напомнил, что контракт на формирование концепции скоростного боевого вертолёта был заключён на полях Международного военно-технического форума «Армия» в августе 2017 года. При этом научно-исследовательская работа в этом направлении велась как специалистами завода имени Миля, так и сотрудниками конструкторского бюро «Камов». В частности, использовались результаты, полученные с помощью летающей лаборатории перспективного скоростного вертолёта с новым несущим винтом.

«Для того чтобы дать возможность нашему основному заказчику продемонстрировать возможности и КБ Миля, и КБ Камова, мы внутри холдинга приняли решение (конечно, согласовали с заказчиком), чтобы в этой работе принимали участие два КБ», — рассказал Богинский.

По его словам, всего было предложено порядка десяти концепций перспективного скоростного вертолёта. Проводились научно-технические советы, где рассматривались предоставленные материалы, состоялась «внутренняя защита» проектов, после чего ряд вариантов обоих КБ представили Минобороны.

«Никто никого не притесняет, просто идёт нормальная конкуренция... Есть внутренняя конкуренция, есть компетенции, чтобы обосновывать или доказывать точку зрения одного из двух конструкторских бюро. А заказчик уже выбирает более соответствующий требованиям вариант», — добавил гендиректор «Вертолётов России».

Он призвал не забывать, что конструкторское бюро Камова уже ведёт работу над эскизно-техническим проектом корабельного вертолёта четвёртого поколения «Минога», который должен прийти на смену Ка-27 и его вариантам.

«КБ Камова всегда было сильно, и эти компетенции сохранились, мы их приумножаем в области выпуска специальных вертолётов соосной схемы для применения в тех или иных условиях, и в первую очередь на флоте», — заявил Богинский.

Ранее Богинский сообщал, что лётные испытания перспективного скоростного боевого вертолёта ожидаются после 2025 года. При этом бывший главком ВКС России отмечал, что новый вертолёт сможет развивать скорость до 500 км/ч (хотя скоростной потолок действующих российских и западных образцов военной техники — 300—350 км/ч).

На днях гендиректор Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Кирилл Сыпало рассказал, что разработанная совместно с КБ Миля технология, позволяющая существенно увеличить скорость вертолётов, основана на несущем винте новейшей конструкции.

«Если раньше мы летали с максимальной скоростью 320—330 км/ч, то здесь уже становится достижимым рубеж в 400 км/ч и выше», — сказал он.

При этом в конце октября 2018 года издание Defence Blog опубликовало «слитые в интернет» фотографии с закрытой презентации в КБ Камова, на которых виден один из концептов перспективного боевого вертолёта. Ясно, что помимо классической «камовской» соосной схемы несущих винтов этот проект оснащён крылом — таким образом, он представляет из себя гибрид вертолёта и самолёта.

Russia accidentally leaks image of future high-speed helicopterhttps://t.co/FmRw7nPF3gpic.twitter.com/m6hBYivX6r — Defence blog (@Defence_blog) 27 октября 2018 г.

«Абсолютно новая конструкция»

По словам главного конструктора КБ-602 Московского авиационного института (МАИ) Дмитрия Дьяконова, ключевая задача, которую предстоит решить конструкторам перспективного вертолёта, заключается в создании абсолютно новых материалов, поскольку лопасти, валы, детали корпуса ПСВ должны будут работать при значительных знакопеременных динамических нагрузках. При этом материалы должны быть лёгкими и иметь практически неограниченный ресурс.

«Это, допустим, не аналог самолёта и не аналог вертолёта с более мощными двигателями. Это абсолютно новая конструкция. Исходя из этого у нас помимо новых материалов будут ещё и новые конструкционные подходы в этой области скоростных машин», — рассказал эксперт.

Собеседник RT отметил, что в условиях повышенной вибрации лопастей из-за их ограниченной жёсткости предстоит разработать систему дополнительного демпфирования. Дьяконов добавил, что у американской компании «Сикорский» есть программа скоростного вертолёта ABC, и зарубежные специалисты столкнулись с тем, что при огромных вибрациях конструкция просто начинает разваливаться.

«По большому счёту сами материалы, которые будут получены в ходе этой работы, если их потом применить на действующих вертолётах и других винтовых системах, это уже будет огромнейший скачок для тех же Ми-8 и остальных машин», — подчеркнул эксперт.

В связи с этим он отметил, что даже если концепция перспективного скоростного вертолёта не уйдёт в серийное производство, полученные наработки по материалам и искусству проектирования, переложенные на существующие машины, сделают их «абсолютно конкурентоспособными на рынке завтрашнего дня».

В свою очередь, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в разговоре с RT отметил, что создание скоростного вертолёта позволит новому классу машин, во-первых, более оперативно выполнять боевые задачи, а во-вторых — меньшее время находиться под огнём сил ПВО противника.

«Когда целятся из ПЗРК, головка самонаведения должна захватить цель, на это требуется в среднем около десяти секунд устойчивого сопровождения... Вертолёт пролетает над головой очень быстро, потому что он прижат к земле. Если его скорость будет выше, то это время ещё больше сокращается. То же самое можно сказать про стрелковое оружие... Поэтому скорость важна», — заявил Дрозденко.

Созданный на базе боевого Ми-24 вертолёт-лаборатория во время испытаний, 2015 год

РИА Новости

«Придать вертолётам новые качества»

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с RT также назвал очевидным тот факт, что перспективные вертолёты должны обладать большей скоростью полёта (как крейсерской, так и максимальной), чтобы в условиях постоянного роста скорости боевых действий иметь возможность максимально оперативно реагировать на изменение ситуации и прибывать в район, где предстоит выполнять ту или иную задачу.

«Как показала многолетняя практика, достижение высокой скорости для вертолётов в минувшие десятилетия было возможно лишь за счёт существенного ухудшения других характеристик, в частности грузоподъемности или дальности полёта... Сегодня существующие наработки в области материалов и аэродинамики позволяют создать конструкцию, которая дала бы прирост скорости крейсерского полёта до 400 — 420 км/ч без компромиссов с точки зрения дальности полёта, массы полезной нагрузки. Это даёт возможность придать вертолётам новые качества», — рассказал эксперт.

Пантелеев отметил, что предложенная КБ Миля схема признана относительно бюджетной с точки зрения затрат, однако прирост скорости, который будет обеспечен на ближайший период, действительно будет большим бонусом для эксплуатантов этого вертолёта.

«Как мы понимаем, пройдёт не так уж много времени, прежде чем наработки, впервые применяемые для вертолётов военного назначения, смогут быть использованы и на гражданских машинах», — подчеркнул эксперт.

При этом помимо преимуществ, которые высокие скоростные характеристики дадут новому вертолёту в бою, Пантелеев также обратил внимание на важность параметра скорости и для выполнения ряда других задач, в частности — для поисково-спасательных операций.

«Если необходимо выполнить эвакуацию раненых, прибыть на место какого-то авиапроисшествия, а такие прецеденты, к сожалению, были в ходе выполнения миссий в САР, здесь скорость, безусловно, является очень важным фактором, по сути, достаточно часто определяющим успех той или иной операции», — подытожил эксперт.