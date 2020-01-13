«Технологических препятствий нет»: как Россия будет завершать строительство «Северного потока — 2»

У России нет технологических препятствий для завершения строительства «Северного потока — 2», заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Ранее из-за угрозы американских санкций работы прекратила швейцарская компания Allseas. Как отмечают эксперты, у России есть необходимые для проведения работ суда и другие технические средства. При этом аналитики полагают, что в дальнейшем США не оставят попыток помешать реализации проекта.

Россия в состоянии достроить газопровод «Северный поток — 2» своими силами, заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток — 2» будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1».

Необходимость достраивать газопровод своими силами появилась в конце декабря, когда швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой подводных элементов «Северного потока — 2», заявила, что не будет продолжать работу из-за угрозы пострадать от санкций США. Рестрикции предусмотрены пунктом 7503 закона Соединённых Штатов об оборонном бюджете, в котором говорится о санкциях против компаний, предоставляющих суда «для строительства определённых трубопроводов, предназначенных для экспорта российских энергоресурсов».

Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер рассказал 23 декабря журналистам, что уже уложено около 2300 км трубопровода из приблизительно 2460 км.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 11 января, проведённой по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, заявил, что оставшиеся примерно 160 км газопровода Россия сможет проложить своими силами.

«Мы, безусловно, сможем достроить («Северный поток — 2». — RT) самостоятельно. Без привлечения иностранных партнёров. Вопрос — в сроках... Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев, но, надеюсь, до конца текущего года либо в I квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает», — сказал Путин.

Ранее предполагалось, что строительство завершится до конца 2019 года.

«Фортуна» и «Академик Черский»

Согласно информации, опубликованной на сайте проекта «Северный поток — 2», осталось завершить строительство газопровода в датских территориальных водах и небольшой части германского участка.

Алексей Миллер

Reuters

© Maxim Shemetov

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил RT, что строительство будет завершено с использованием тех возможностей, которые есть у России.

«Иностранных партнёров привлекать не потребуется», — уверен он.

По мнению экспертов, для завершения строительства «Газпромом» будут использоваться баржа «Фортуна», которая сейчас находится в районе Балтийского моря, и судно «Академик Черский», работающее на Дальнем Востоке.

При этом «Фортуну» на датском участке использовать нельзя, отметил Фролов.

«Оно работало на начальном этапе прокладки «Северного потока — 2» в российских территориальных водах. Но для работы исключительно в экономической зоне Дании не подходит. Судно не обладает требуемой местным регулятором системой динамического позиционирования, которая позволяет в автоматическом режиме поддерживать положение корабля на определённой заданной точке пространства на море. А судно «Академик Черский», напротив, обладает. Поэтому основные надежды сейчас, как я понимаю, возлагают именно на него», — говорит Фролов.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что судно «Академик Черский» работало в основном на шельфе Сахалина, где укладывало трубы меньшего диаметра, чем в «Северном потоке — 2».

«Поэтому сейчас оно должно быть переоборудовано. Будем ждать, пока закончатся соответствующие работы. Это произойдёт скоро», — сказал RT эксперт.

Он подчеркнул, что «Фортуна» может заниматься прокладкой газопровода на немецком участке. Ей будет помогать трубопрокладочная база «МРТС Дефендер».

Чисто технически российские суда способны справиться с достройкой газопровода, заявил Фролов.

«Балтийское море не очень глубокое. «Северный поток — 2» прокладывается на глубине 200 метров. Для сравнения: «Турецкий поток» уложен на глубине более двух километров», — пояснил он.

Возможные помехи

Как полагают эксперты, США не оставят попыток помешать строительству и эксплуатации «Северного потока — 2». Пока американцы не планируют вводить очередные санкции, однако новые меры противодействия строительству не исключены, полагают аналитики.

Ангела Меркель и Владимир Путин

Reuters

© Pavel Golovkin/Pool

Фролов считает, что США будут использовать методы политического воздействия, а не прямые санкции.

«Полагаю, что Соединённые Штаты будут, скорее, мешать полноценной эксплуатации газопровода, чем его строительству. Для этого они будут действовать через своих союзников и структуры ЕС», — уверен он.

В частности, продолжатся споры по использованию наземной части первой ветки «Северного потока» — газопровода OPAL, мощность которого составляет 36 млрд кубов газа в год. В 2009 году в Европе был принят Третий энергопакет, цель которого — не допускать поставщиков газа к доминирующему положению на рынке.

В результате «Газпром» получил доступ лишь к половине мощностей OPAL. В 2016 году Еврокомиссия расширила доступ к этому газопроводу для российской госкомпании. Однако решение Еврокомиссии было оспорено Польшей в Верховном суде ЕС. Тяжбу с поляками ведёт немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur.

По словам Юшкова, Германия будет главным гарантом в ЕС бесперебойной работы газопровода, так как реализация этого проекта им выгодна.

«Германия по крайней мере будет стараться лоббировать в США отсутствие дополнительных санкций против «Северного потока — 2». Не исключено, что американцы попытаются помешать страхованию судов, которые осуществляют строительство газопровода. В этом случае суда могут страховать немцы», — полагает он.

В любом случае, России важно завершить строительство «Северного потока — 2», заявил аналитик.

«Сейчас Украина является ключевым звеном в транзите российского газа. Это ненормальная ситуация, хотя бы потому что украинская ГТС старая, она не ремонтировалась с советских времён, что создаёт ненужные риски при транспортировке. Однако объёмы, которые идут из этой страны, мы не можем перекинуть на какие-то другие маршруты. Таким образом «Северный поток — 2» должен повысить надёжность газоснабжения европейцев, а у России должна появиться возможность выбора, по каким артериям доставлять голубое топливо в Европу», — заключил Юшков.