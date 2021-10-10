«Технологическая состоятельность»: руководители «Кронштадта» — о возможностях БПЛА «Орион» и планах по развитию компании

Пять лет назад состоялся первый полёт тяжёлого разведывательно-ударного беспилотника «Орион». Этот аппарат стал первым российским БПЛА, относящимся к элитному классу MALE (Medium-altitude long-endurance). «Орион» получил успешное боевое крещение в сирийской операции, и с 2020 года беспилотник поставляется в части Воздушно-космических сил РФ. К юбилею дебютного полёта этого уникального дрона RT побеседовал с руководством предприятия-разработчика — генеральным директором АО «Кронштадт» Сергеем Богатиковым и генеральным конструктором этой компании Николаем Долженковым. Они рассказали о возможностях своего детища и поделились планами по наращиванию производства других БПЛА.

— Как долго шли работы над «Орионом» («Иноходцем»), если вести отсчёт от начала проектирования до первого полёта 10 октября 2016 года? Какие ресурсы для этого потребовались?

Сергей Богатиков: В 2011 году АО «Кронштадт» стало одним из четырёх российских компаний — головных исполнителей ОКР (опытно-конструкторских работ. — RT) по созданию новейших комплексов с БЛА (БПЛА) для Минобороны России.

Опытно-конструкторская работа «Иноходец-БЛА» стартовала в конце 2011 года. В октябре 2012 года состоялась защита технического проекта, спустя год — защита этапа рабочей конструкторской документации. 10 октября 2016 года первый в России беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полёта «Орион» совершил дебютный полёт. Первый комплекс с БЛА «Орион» был передан Министерству обороны России в апреле 2020 года.

В начале 2020 года компания «Кронштадт» стала первой в истории России отечественной компанией, получившей заключение о возможности серийного изготовления крупноразмерного БЛА. Сегодня наш «Орион» — постоянный участник авиакосмических салонов и военно-технических форумов в России и за рубежом, и, как вы знаете, полученные Минобороны по контракту комплексы принимают участие в учениях.

Наша компания является предприятием полного производственного цикла по созданию беспилотных авиационных комплексов. Мы выполняем весь комплекс работ, от проектирования до испытаний и сертификации, имеем более чем десятилетний опыт разработки, изготовления и эксплуатации беспилотных систем. У нас сильное конструкторское бюро. Только разработчиков в «Кронштадте» около 400 человек, большая часть из них — молодые люди до 40 лет.

При изготовлении комплекса «Орион» используются только российские материалы, узлы и агрегаты. «Кронштадт» разработал и внедрил на опытном производстве технологию создания длинномерных композитных конструкций из полимерных материалов на основе углепластика до десяти метров длиной. Детальное компьютерное моделирование позволяет добиться быстрой и точной сборки комплекса.

У нас собственный центр разработки программного обеспечения — он расположен в Санкт-Петербурге. Мы сами делаем универсальный наземный пункт управления для беспилотных летательных аппаратов как самолётного, так и вертолётного типа.

У «Кронштадта» есть опытное производство в Москве. Аппараты выпускаются там мелкими сериями, но мы расширяем эту производственную площадку. До конца нынешнего года на опытном заводе в эксплуатацию будет запущено несколько корпусов: под агрегатную сборку, под изготовление наземной части комплексов с БЛА и лабораторный корпус.

Сейчас строится серийный завод в Дубне, который станет, по сути, первым специализированным центром беспилотного производства в России. На нём будут собираться как беспилотники самолётного типа, так и беспилотные вертолёты. Вертолётной темой мы занялись в этом году — приобрели научно-производственное предприятие «Стрела», которое как раз специализируется на разработке беспилотных воздушных судов вертолётного типа.

— Хорошо, но разведывательно-ударный беспилотник — всё-таки очень сложное изделие. Трудно поверить, что «Кронштадт» исключительно собственными усилиями разрабатывает и изготавливает «Орион». Какой вклад в реализацию этого проекта вносят другие отечественные предприятия?

Николай Долженков: Да, вы правы.Кооперация у нас довольно широкая. В перечне ключевых поставщиков компонентов для «Ориона» у нас более 50 предприятий. Это поставщики целевой нагрузки (аппаратуры наблюдения), бортовых и наземных компонентов.

Доля собственных работ АО «Кронштадт» в проекте «Орион», в зависимости от модификации аппарата, составляет от 40 до 60%. Эти показатели больше, чем у традиционного авиационного КБ, и с дальнейшим совершенствованием беспилотных комплексов наша доля работ будет возрастать.

Проверка технических систем БПЛА «Орион»

© Пресс-служба АО «Кронштадт»

Сейчас предприятиями, входящими в группу компаний «Кронштадт», выполняются все работы, связанные с изготовлением и сборкой планера аппарата, выполняется основной объём работ по двигателю, производству компонентов авионики, например бортовой информационно-вычислительной системы, и ряда другого оборудования.

Самое главное в БЛА — это программное обеспечение. Вот оно на 90% производится в группе компаний «Кронштадт», это самые ответственные и дорогостоящие работы. А комплекс связи «Ориона» — уже полная ответственность нашей компании, в том числе и в варианте комплекса со спутниковой связью.

Если говорить про такие специфические компоненты, как целевые нагрузки, оптические и радиолокационные приборы, разведывательная аппаратура, то их разработка требует специального оборудования, коллектива узкоспециализированных сотрудников и значительного опыта. Поэтому за поставкой данных компонентов мы обращаемся к специализированным организациям.

— «Орион» относится к классу средневысотных дронов большой продолжительности полёта, или MALE (Medium-altitude long-endurance). В чём специфика БПЛА данного типа, насколько в принципе сложно создавать такие аппараты?

Сергей Богатиков: «Орион» — беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полёта, первоначальной задачей которого было проведение воздушной разведки днём и ночью в широком диапазоне климатических условий.

Сегодня «Орион» используется не только для разведки, но и для ударных целей. Совершенная аэродинамика планера позволяет ему достигать рекордно высоких показателей по дальности и продолжительности полёта — аппарат может находиться в воздухе более суток. У «Ориона» открытая архитектура, что позволяет нам подстраиваться под потребителя. По требованию заказчика мы можем устанавливать на БЛА те полезные нагрузки и авиационные средства поражения, которые он захочет.

Несколько слов стоит сказать о беспилотных аппаратах классаMALE. Это крупноразмерные беспилотники, оснащённые всеми системами «большого» самолёта. В настоящий момент такие БЛА являются наиболее высокотехнологичными из числа серийно выпускаемых.

До недавнего времени аппараты класса MALE производились только США и Израилем. Позднее к этой группе стран примкнули КНР и совсем недавно Турция. Ну и Россия, конечно. Наличие собственной программы MALE БЛА можно назвать показателем технологической состоятельности страны в области беспилотной техники.

— Что вы можете сказать в общих чертах о разведывательных и ударных качествах «Ориона»? В чём вы смогли превзойти израильские и натовские БПЛА с примерно такими же массогабаритными характеристиками?

Сергей Богатиков: Могу сказать, что за время выполнения НИР (научно-исследовательских работ. — RT) и ОКР по БЛА тяжёлого класса удалось существенно наверстать отставание от ведущих мировых лидеров.

Проект «Орион» — яркое тому доказательство. Мы создали универсальную платформу, которую постоянно развиваем и используем для отработки передовых технологий и разработки новых аппаратов.

БПЛА «Орион» на взлётно-посадочной полосе

© Пресс-служба АО «Кронштадт»

На мой взгляд, в будущем основными конкурентами (российских аппаратов. — RT) на экспортном рынке будут отнюдь не американские или израильские БЛА. Ими станут китайские беспилотники. Только посмотрите, какую экспозицию КНР презентовала на международной выставке в Чжухае этой осенью (Airshow China 2021. — RT). Номенклатура китайских беспилотников и, что важно, темпы их разработок значительно превышают то, что делается во всех остальных странах.

— Китай действительно умеет удивлять, но будем надеяться, что и наша страна в будущем получит немалую долю на международном рынке БПЛА. В начале нашего разговора было сказано, что сейчас строится завод в подмосковной Дубне. Какие планы связывает «Кронштадт» с этой новой производственной площадкой?

Сергей Богатиков:В наукограде Дубна «Кронштадт» строит первый в России специализированный серийный завод по производству крупноразмерных беспилотников. Такого раньше не было в нашей стране. Строительство завода мы начали в апреле этого года, запуск производства планируется уже в конце года. Это рекордные сроки, некоторые говорят, что таких темпов строительства не было даже в СССР.

На заводе в Дубне будет производиться вся наша линейка беспилотников: флагманские «Орионы», тяжёлые разведывательно-ударные «Сириусы», контракт на поставку которых Минобороны России и мы подписали на форуме «Армия-2021», перспективные ударные скоростные БЛА «Гром», беспилотные летательные аппараты радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД».

Здесь же будет производиться линейка беспилотных воздушных судов вертолётного типа, разработанная специалистами НПП «Стрела», входящего в «Кронштадт». Имеются в виду беспилотные вертолёты для пожаротушения и выполнения других гражданских задач. Один из таких образцов — аппарат БВС-ВТ450 — мы показывали на форуме «Армия-2021». Также в Дубне будут выпускаться законтрактованные на форуме Министерством обороны беспилотные вертолёты «Платформа» и «Термит».

Предприятие будет производить десятки беспилотников ежегодно. Отмечу также, что новый завод расположен рядом с уже входящим в компанию «Кронштадт» Дубнинским машиностроительным заводом имени Н.П. Фёдорова, где будут изготавливать наземную часть управления нашими беспилотными комплексами.

Наземные пункты управления, созданные нашими специалистами, универсальны. Они позволяют управлять беспилотниками и самолётного, и вертолётного типов, причём не только разработки и производства нашей компании. Такие эксперименты уже были произведены.

БПЛА «Орион» с боеприпасами

© Пресс-служба АО «Кронштадт»

Например, мы проверили взаимодействие с аппаратами «Орлан-10» и ZALA. В результате была успешно смоделирована и отработана задача совместных действий смешанной группировки разнотипных БЛА в условиях, близких к реальному полю боя, насыщенному средствами радиоэлектронного и огневого противодействия.

Полученный положительный результат по управлению группами разнотипных БЛА продемонстрировал перспективность и правильность пути развития по использованию технологий искусственного интеллекта. То есть на базе наземного пункта управления из разведывательно-ударного комплекса «Орион-Э» можно создать централизованную систему управления разнородными беспилотными летательными аппаратами.