Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Наступающих красных так и не декоммунизировали": На Украине высмеяли ...
Придётся расширять штат: МВД с трудом справляется с тысячами желающих с Донбасса...
Россия для мигрантов: Имеют ли русские право быть недовольными?!
All Inclusive в Турции отменяется?: "Ремесленники плачут кровавыми слезами&...
Главная / В мире

Технику ценой в $15 млн "съел" огонь. Дарёный радар США не выдержал украинского разгильдяйства

15 августа 2019, 15:54  •  213 • В мире
Радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, поставленная Соединёнными Штатами на Украину в качестве военной помощи, сгорела в пожаре. Инцидент произошёл на пункте управления 92-й бригады ВСУ из-за взрыва газового баллона.
Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР. По её данным, инцидент произошёл в Авдеевке под Донецком.
Ранее, в мае, военные США передали Украине ещё два подобных радара, стоимость каждого из которых оценивается в 13-15 млн долларов. Всего с начала конфликта в Донбассе Киеву передали 13 единиц данного вида оборудования.
Напомним, радар AN/TPQ-36 предназначен для оперативного выявления и ликвидации артиллерии противника. Радиолокатор позволяет обнаруживать реактивные системы залпового огня, миномёты, артиллерийские орудия и ракетные пусковые установки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



213
Источник
Похожие новости
15 августа 2019, 12:39
"Пытался продать дом": У погибшего солиста The Prodigy были огромные долги - СМИ
15 августа 2019, 15:54
Почему события в Гонконге так важны для России?
15 августа 2019, 12:39
"Он начал понимать": В Филадельфии полиция надеется, что убедила стрелка в "выгодной сделке"
15 августа 2019, 15:54
"Легенда, побежденная олигархами": На Украине уничтожают конструкторское бюро, создавшее Т-34
15 августа 2019, 15:54
All Inclusive в Турции отменяется?: "Ремесленники плачут кровавыми слезами"
14 августа 2019, 20:24
Удавка для такси. Почему поездки станут дороже, а нелегальных водителей – больше
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 августа 2019, 02:54
Блокада от морали: Заразительный пример Ольги Бузовой
15 августа 2019, 02:54
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
15 августа 2019, 06:09
"Караул, ограбили": Болтон "раскрыл", откуда у России появилось г...
15 августа 2019, 06:09
"Уж ты б, Зин, промолчала": Соболь обругала Соловьёва и получила ответку в ...
15 августа 2019, 06:09
Нафтогазу ничего не светит: Эксперт предсказал Украине провал в судебной тяжбе с &quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 августа 2019, 06:39
"Армия России пошла в атаку, гремят бои": Украинское издание впало в истерику
13 августа 2019, 16:39
Что за секретная ракета на самом деле взорвалась под Северодвинском
09 августа 2019, 23:09
В Турции призвали Эрдогана «открыто» признать Крым российским
09 августа 2019, 03:54
"Инопланетное вторжение": Странное облако переполошило американцев
14 августа 2019, 00:54
"На борту Шойгу паника": Украинцы прогнулись под НАТО в "схватке" F-18 и Су-27
11 августа 2019, 20:54
"Самые ущербные крымские татары": В Крыму ответили на заявления Джемилева и Чубарова
13 августа 2019, 02:09
Израильская труба – убийца Турецкого потока
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.