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Технику ценой в $15 млн "съел" огонь. Дарёный радар США не выдержал украинского разгильдяйства
15 августа 2019, 15:54 • 213 • В мире
Радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, поставленная Соединёнными Штатами на Украину в качестве военной помощи, сгорела в пожаре. Инцидент произошёл на пункте управления 92-й бригады ВСУ из-за взрыва газового баллона.
Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР. По её данным, инцидент произошёл в Авдеевке под Донецком.
Ранее, в мае, военные США передали Украине ещё два подобных радара, стоимость каждого из которых оценивается в 13-15 млн долларов. Всего с начала конфликта в Донбассе Киеву передали 13 единиц данного вида оборудования.
Напомним, радар AN/TPQ-36 предназначен для оперативного выявления и ликвидации артиллерии противника. Радиолокатор позволяет обнаруживать реактивные системы залпового огня, миномёты, артиллерийские орудия и ракетные пусковые установки.
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