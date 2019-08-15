Технику ценой в $15 млн "съел" огонь. Дарёный радар США не выдержал украинского разгильдяйства

Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР. По её данным, инцидент произошёл в Авдеевке под Донецком.

Ранее, в мае, военные США передали Украине ещё два подобных радара, стоимость каждого из которых оценивается в 13-15 млн долларов. Всего с начала конфликта в Донбассе Киеву передали 13 единиц данного вида оборудования.

Напомним, радар AN/TPQ-36 предназначен для оперативного выявления и ликвидации артиллерии противника. Радиолокатор позволяет обнаруживать реактивные системы залпового огня, миномёты, артиллерийские орудия и ракетные пусковые установки.