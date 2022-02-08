«Техники снегоуборочной не видим»: в управляющих компаниях Петербурга прошли массовые обыски

В Санкт-Петербурге прошли массовые обыски в организациях, занимающихся уборкой города от снега и наледи. Коммунальщиков проверяют в связи с уголовными делами о хищении средств и невыполнении своих обязательств. По данным прокуратуры Санкт-Петербурга, всего возбуждено 19 уголовных дел. Во время обысков сотрудник одной из компаний напал на следователя, по данному факту также проводят проверку.

19 уголовных дел

Петербургские СМИ сообщают о массовых обысках в офисах дорожно-транспортных и жилищно-коммунальных компаний, занимающихся расчисткой снега на улицах и уборкой сосулек и наледи с крыш домов. Накануне в этих компаниях проводила проверки прокуратура Санкт-Петербурга.

«Поводом для проведения проверок стали многочисленные обращения, полученные нами от местных жителей, а также итоги мониторинга СМИ. Результатом проверок стали вот эти уголовные дела, по которым сегодня проводились обыски в ряде компаний. В ходе обысков изымалась документация и иные сведения, имеющие интерес для расследования уголовных дел», — сообщила RT пресс-секретарь петербургской прокуратуры Екатерина Дмитриева.

По данным ведомства, в результате проверок было возбуждено 19 уголовных дел. В надзорном ведомстве говорят, что это не окончательная цифра, в ходе расследования их количество может вырасти.

Речь идёт о нарушениях, предусмотренных различными статьями Уголовного кодекса: мошенничество; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; хищение.

Правоохранительные органы также займутся 55-летним мужчиной, оказавшим сопротивление сотруднику полиции во время обыска в управляющей компании «Релакс». По данным местных СМИ, это был директор фирмы, сейчас решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинений в нападении.

В петербургской прокуратуре уточняют, что обыск в офисе ООО «Релакс» проводился в связи с уголовным делом о гибели дворника в результате схода наледи с крыши дома 94 на Большом Сампсониевском проспекте 7 февраля.

«Прокуратурой района будет организована проверка своевременности уборки снега с кровли дома, а также соблюдения работодателем требований охраны труда, несоблюдение которых могло повлечь указанные последствия, поскольку, предположительно, погибший являлся дворником управляющей компании «Релакс», обслуживающей указанный многоквартирный дом», — сообщили RT в надзорном ведомстве.

«Настоящий кризис»

Петербуржцы возмущались состоянием улиц на протяжении всего января. Из-за снежной зимы и плохого качества уборки «по городу стало невозможно ходить», жалуются местные жители. Ситуация на дорогах сложилась такая, что многие получили серьёзные травмы и теперь надеются через суд добиться от ответственных за уборку города компаний компенсации за ущерб. Однако получить её не так просто.

Петербурженка Любовь Китченко получила множественный перелом руки во время новогодних праздников. Женщина упала на улице прямо в центре Санкт-Петербурга — на Владимирском проспекте. По её словам, передвигаться по тротуарам было невозможно — они были покрыты «горами льда».

«Такого ужасного качества уборки в городе не было давно. Я пыталась передвигаться осторожнее, но всё-таки поскользнулась и упала на руку. Получила сложный перелом локтя с осколками и смещением, делали операцию, вставили пластину», — рассказала собеседница RT.

Любовь обратилась в районную прокуратуру — из-за перелома женщина долго не могла ходить на работу и лишилась части дохода. Однако найти ответственных пока не удалось — по словам Китченко, каждый участок улицы находится в ведении разных организаций, и в прокуратуре ей до сих пор не сказали, кто виновен в её травме.

«Пострадавшие могут потерять очень много времени, если сразу не обратятся в прокуратуру с требованием провести проверку и найти ответственного за участок, где они получили травму. Буквально каждый метр асфальта в городе регламентирован и принадлежит разным ответственным лицам. Это могут быть и коммерческие компании — магазины и рестораны, к которым прилегает участок, и администрация, и управляющие компании, обслуживающие жилые дома», — объяснила Любовь.

Сейчас женщина восстанавливает подвижность руки и надеется, что больше операций не потребуется. Любовь продолжает работать удалённо — врач посоветовал ей не выходить на улицу, пока снег и лёд не растаяли.

«Есть заключение моего реабилитолога, и там прямым текстом написано, что мне ввиду «погодных условий и состояния городских улиц» не рекомендовано выходить из дома», — подчеркивает Китченко.

По словам петербурженки, проблема уборки снега никак не решается: «Буквально сегодня по дороге от врача я чуть не упала на печально известном Большом Сампсониевском проспекте, где вчера погиб дворник. Это настоящий кризис, и его не решить за одну ночь, в городе просто нет для этого мощностей».

«Плевать на обувь»

Местные жители сейчас стараются как можно меньше появляться на улицах, опасаясь травм. Петербурженка Ольга Ф. рассказала RT, что тротуары не чистят даже в популярных туристических районах города.

«Я живу в Центральном районе и считаю, что он один из худших по уборке. Либо глыба льда упадёт, потому что сейчас потепление, либо надо всё время под ноги смотреть, чтобы их не переломать. Не убирается практически ничего. Муж сейчас в командировку уехал, снабдил меня продуктами, потому что из дома реально лучше лишний раз не выходить», — рассказывает Ольга.

Собеседница RT упомянула, что, несмотря на ситуацию на улицах, в городе принципиально не используют реагенты, чтобы посыпать скользкие дороги.

«Я читала интервью [губернатора Санкт-Петербурга Александра] Беглова, где он говорит, что не обрабатывают дороги реагентами, чтобы люди обувь не портили. Да плевать на эту обувь, если люди ноги-руки ломают! Я не понимаю, почему так. Мы и техники снегоуборочной не видим. Не знаю, когда она там выходит — может, ночью. Но я не видела», — говорит женщина.

Напомним, 23 января губернатор Санкт-Петербурга объявил о реформировании системы уборки улиц от снега и наледи. Процесс уборки планируется взять под городской контроль посредством создания «собственной инфраструктуры».

«Это важнейшая сфера жизнеобеспечения города, а «лоскутное одеяло» бизнеса не справляется с задачами и злоупотребляет доверием горожан», — заявил Беглов.

Критическую ситуацию с уборкой и вывозом снега в северной столице губернатор связал с целым рядом проблем. «Это и разгильдяйство, и большое количество управляющих компаний, которые должны иметь дворников, свою технику, а не заключать какие-то дополнительные контракты», — пояснил Беглов.