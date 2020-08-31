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«Техника завтрашнего дня»: как Т-14 «Армата» и боевые машины поддержки танков усилят российские войска

31 августа 2020, 23:55  •  71 • В России
Танки Т-14 «Армата» представляют большой интерес не только для российской армии, но и для зарубежных заказчиков. Об этом сообщил гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов. По его словам, потенциальные иностранные покупатели спрашивают о возможности поставки Т-14 или создания лицензионного производства этой техники. Также «Уралвагонзавод» разрабатывает новый вариант боевой машины поддержки танков на основе «Арматы». Эксперты отмечают, что Т-14 является уникальной платформой, которая значительно усилит российские танковые войска.
 
Танк Т-14 «Армата» РИА Новости © Рамиль Ситдиков
 

В ближайшее время в Вооружённые силы РФ поступит первая партия новейших российских танков Т-14 «Армата». Об этом сообщил гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

«Прежде всего танк Т-14 должен завершить весь объём испытаний, включая приёмочные испытания, в ходе которых Минобороны всесторонне тестирует и апробирует технику. В ближайшее время партия машин будет поставлена в войска», — сказал Потапов в интервью агентству ТАСС.

Александр Потапов отметил, что Т-14 «Армата» уже привлекает внимание и за рубежом.

«И представляет большой интерес не только для российской армии, но и для инозаказчиков, которые уже начинают проверять нас на предмет возможности поставки или создания там уже лицензионного производства этой техники», — рассказал гендиректор «Уралвагонзавода».

Напомним, в апреле этого года глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что серийные поставки танков Т-14 на платформе «Армата» в войска российской армии начнутся в 2021 году.

Министр также сообщил, что танки Т-14 прошли испытания в Сирии. При этом он отметил, что, несмотря на наличие предварительных экспортных заявок, поставки за границу начнутся только после серийных поставок в Вооружённые силы России.

Платформа будущего

Александр Потапов отметил, что по сравнению с другими современными танками, например Т-72, платформа «Армата» имеет гораздо больший перспективный модернизационный запас и является «танком ближайшего будущего».

«По моему мнению, у него будет очень большое будущее, величину которого трудно, конечно, прогнозировать, но это не один десяток лет, а может быть, 50 лет и более. Такого другого танка в природе нет и в ближайшее время не появится точно», — рассказал Потапов.

Гендиректор «Уралвагонзавода» отметил, что «абсолютно новый танк» Т-14 является логическим завершением большой работы, которая началась в конце 1980-х годов. 

  • Танк Т-14 «Армата»
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Т-14 — это единственный в мире танк третьего поколения, который абсолютно не похож на другие основные боевые танки, эксплуатирующиеся в вооружённых силах разных стран, отмечают военные эксперты. 

Основными отличительным чертами Т-14 являются превосходные ходовые качества, необитаемая башня и высокий уровень защищённости экипажа. Танкисты размещаются в специальной бронекапсуле внутри корпуса танка, что даёт возможность экипажу остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта.

Такая схема компоновки корпуса с необитаемой башней является уникальной для мирового танкостроения, рассказал в беседе с RT военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Т-14 «Армата» является единственным в мире танком, который предполагает нахождение экипажа в бронированной капсуле, отделённой от боеприпасов и снарядов. Это чрезвычайно важно, поскольку экипаж остаётся живым в случае поражения бронетехники. Кроме того, у этого танка достаточно надёжная броня, которую не каждый западный снаряд может пробить, и довольно мощный двигатель», — отметил эксперт.

Установленные на «Армате» комплекс активной защиты «Афганит» и комплекс динамического бронирования «Малахит» способны обезопасить танк даже от новейших переносных противотанковых ракетных комплексов. Необычайной крепостью отличается многослойная металлокерамическая броня лобовой части — она способна выдержать лобовое попадание большинства современных и перспективных типов противотанковых снарядов и ракет.

Главным оружием танка является 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М с дистанционным управлением. Также на танк может быть установлено орудие 2А83 калибра 152-мм. Боезапас составляет до 40 различных снарядов в автомате заряжания. Дальность поражения цели — от 7 до 8 км.

Боевая масса танка — 48—55 тонн, при этом 12-цилиндровый турбопоршневой двигатель А-85-3А с жидкостным охлаждением мощностью в 1500 л.с. позволяет машине развивать на шоссе скорость 80—90 км/ч. Запас хода Т-14 — свыше 500 км.

Комментируя интерес к Т-14 со стороны зарубежных заказчиков, Виктор Баранец отметил, что надёжную репутацию российским танкам обеспечивают тактико-технические характеристики и проверка в реальном бою.  

«Авторитет, имидж российских танков в мире высокий, поскольку они показали себя эффективно во многих горячих точках мира. Кроме того, российскую танкостроительную школу отличает способность к постоянной модернизации, что позволяет наращивать тактико-технические показатели», — отметил эксперт. 

Перспективные машины поддержки

Гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов также сообщил, что в будущем платформа «Армата» будет использована не только как основной боевой танк, но и для создания перспективных боевых машин поддержи танков (БМПТ).

«Если говорить про БМПТ, то следующим этапом может быть установка такого боевого модуля на платформу «Армата» в калибре 57 мм. Это мы прорабатываем тоже. И в этом направлении мы будем продолжать наши разработки и исследования», — приводит слова Потапова ТАСС.

  • Боевая машина поддержки танков
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

В настоящее время «Уралвагонзавод» выпускает БМПТ «Терминатор-2» на шасси танков Т-72.

«БМПТ — это новый тип боевых машин, которые в настоящее время с учётом опыта локальных военных конфликтов последних лет высоко востребованы. Машина очень перспективная, мы непрерывно работаем над её дальнейшим развитием, постоянно улучшая боевые характеристики, огневую мощь, командную управляемость, защищенность и прочие параметры», — пояснил гендиректор завода.

«Терминатор» — представитель нового вида бронетехники, предназначенного для прикрытия танков на поле боя. Машина вооружена двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, двумя гранатомётами АГС-17, четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами типа «Атака» и танковым модернизированным пулемётом Калашникова (ПКТМ) калибра 7,62 мм.

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Александр Потапов добавил, что машина получит новое название.  

«Единственное, что уже сильно приросло название «Терминатор». Всё-таки хочется русского звучания. Пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то ещё»,  — отметил гендиректор Уралвагонзавода.  

БМПТ на основе танка «Армата» смогут стать таким же перспективным изделием, как и сам Т-14, рассказал в комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«Боевая машина поддержки танков, разрабатываемая на основе «Арматы», скорее всего, будет иметь автоматическую пушку 57 мм, способную пробивать любую броню, улучшенные пулемёты «Корд» и другое современное вооружение. Эти машины могут обеспечить безопасное продвижение танков и подавлять противотанковые точки противника», — рассказал эксперт.

Тактико-технические характеристики российских машин, в особенности такие преимущества «Арматы», как улучшенная броня, мощный двигатель и улучшенная динамическая защита и система перехвата снарядов, делают их незаменимыми для Вооружённых сил России, добавил военный эксперт. 

«Несомненно, Т-14 и БПМТ усилят и российские танковые войска, поскольку являются техникой завтрашнего дня», — заключил Юрий Кнутов.

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