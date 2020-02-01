«Техника оснащается современной начинкой»: как будет развиваться российская военная микроэлектроника

Для нужд Вооружённых сил и гражданских потребителей в России будет создана инновационная инфраструктура поддержки и внедрения в производство электронной компонентной базы (ЭКБ), сообщил RT исполняющий обязанности заместителя начальника военного технополиса «Эра» по инновационному развитию Наиль Хабибулин. Для этого, по его словам, на базе технополиса сформируют Центр технологических компетенций. Эти шаги нацелены на скорейшее удешевление производства микроэлектроники и создания новых изделий. По мнению экспертов, подобный подход позволит повысить эффективность отечественного вооружения.

В России планируется запустить новую форму организации разработки и производства электронной компонентной базы (ЭКБ) для нужд Вооружённых сил РФ и гражданских потребителей. Об этом в интервью RT рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника военного технополиса «Эра» (Анапа) по инновационному развитию Наиль Хабибулин.

Соотвествующая площадка будет сформирована в виде Центра технологических компетенций на базе «Эры».

Под новой формой организации производства микроэлектроники подразумевается так называемая вертикализация, которая позволит объединить индустриальные компании, занимающиеся непосредственно изготовлением ЭКБ, разработчиков алгоритмов и подразделения «Эры». Участники этой технологической цепочки будут совместно использовать оборудование, позволяющее моделировать, макетировать и тестировать работу сложных систем.

Как отметил Хабибулин, новая модель взаимодействия российских предприятий, научно-исследовательских организаций и научных рот «Эры» ускорит появление высокотехнологичной электронной компонентной базы военного и двойного назначения.

«Думаю, что первый результат будет ощутим к 2023 году, а к 2025—2026 годам Россия в принципе может выйти на уровень миниатюризации микроэлектроники в 28 нанометров. Это был бы весьма достойный показатель. Сейчас отечественная промышленность даёт от 160 до 90 нанометров. Нашей стране сейчас нужен технологический прыжок и для его совершения есть все возможности», — заявил Хабибулин.

Технополис «Эра», созданный в 2018 году по инициативе Минобороны РФ, выступает в роли организатора вертикальной модели производства ЭКБ и уполномочен ставить перед оборонными предприятиями задачи, необходимые для налаживания выпуска высокотехнологичной продукции.

Электронная компонентная база представлена микросхемами, чипами, процессорами, микросборками, полупроводниками, ПЛИСами (программируемые логические интегральные схемы), СБИСами (сверхбольшими интегральными схемами), ASIC (интегральными схемами специального назначения).

Трансфер технологий

Как пояснил Хабибулин, термин «вертикализация» взят от «вертикально интегрированной компании», которая расширяется, получая контроль над всей технологической цепочкой.

«По аналогии мы создаём совместные площадки с целью консолидации научного и производственного потенциала. При этом подразумевается, что каждый из участников является обладателем некоторого уникального набора технологий, но полное новое качество получается в результате объединения», — отметил собеседник RT.

Процессор российского производства

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

По его словам, важным конкурентным преимуществом участников проекта будет реализация независимого канала трансфера зарубежных технологий с использованием мониторинга проводимых научных исследований и разработок иностранных государств на предмет выявления передовых технических решений, которые могут быть использованы при разработке вооружения, военной и специальной техники.

«Это касается в первую очередь информационно-телекоммуникационной сферы. При этом речь идёт не о простом заимствовании технологий, а об адаптации результатов реверс-инжиниринга для решения специализированных задач», — говорит Хабибулин.

Наличие обратного (реверсного) инжиниринга в начале инновационной цепочки даст возможность группам компаний стартовать сразу с 5—6 уровней технологической и производственной готовности (всего их 9) — «образец в реальном масштабе» и «полнофункциональный образец». Данная мера ускорит запуск масштабного производства новых изделий микроэлектроники.

Как пояснил Хабибулин, некоторое время участники проекта будут использовать импортное «железо», одновременно обеспечивая наполнение ЭКБ отечественными алгоритмами.

«В ближайшие годы будет осуществляться и трансфер технологий со стороны зарубежных компаний (главным образом китайских) в виде покупки лицензий на сложные блоки, но к середине 2020-х годов потребность в импорте должна резко уменьшиться. Мы рассчитываем, что новая российская микроэлектроника будет соответствовать общемировым стандартам миниатюризации и производительности», — подчеркнул Хабибулин.

Дешевле, меньше, легче

Опрошенные RT эксперты положительно оценили планы «Эры» по созданию вертикальной схемы производства микроэлектроники и адаптации зарубежных технологических решений с последующей разработкой оригинальных образцов. По их мнению, военный технополис выбрал адекватный вектор развития ЭКБ, соответствующий общепринятой мировой практике.

«Изготовление микроэлектроники для военных нужд должно опираться на широкое гражданское производство. Если какая-то компания производит десятки миллионов микросхем, то для неё относительно несложно выпустить тысячу специализированных изделий для военных. Цена этих микросхем будет выше, чем у гражданских аналогов, но останется на вполне приемлемом уровне», — пояснил в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Военный технополис «Эра»

© era-tehnopolis.ru

В настоящее время, как рассказал эксперт, отечественная промышленность вынуждена выпускать «уникальную» продукцию для нужд Вооружённых сил. По его словам, такое положение дел не является критичным, но приводит к значительному удорожанию производства военной микроэлектроники.

«Насколько я понимаю, технополис «Эра» предложил создать единую топологию микросхем и вообще микроэлектронных компонентов, которая будет ориентирована на специальное (военное) и гражданское применение. Будущее отечественной микроэлектроники — в интеграции военного и гражданского рынков», — говорит Мураховский.

Одновременно, как отметил эксперт, российская электронная компонентная база должна уменьшаться в размерах и «терять в массе». Сокращение габаритов изделий микроэлектроники позволит сократить объём энергопотребления и в целом сделать вооружение более компактным и удобным в эксплуатации, рассуждает Мураховский.

Военный эксперт Алексей Леонков связывает грядущую перестройку микроэлектронной промышленности с курсом на импортозамещение и политикой руководства РФ, направленной на возрождение данной отрасли. По его мнению, в ближайшие годы Россия может решить все основные проблемы, которые накапливались в течение десятилетий.

«С распадом СССР фактически исчезла целая отрасль, которая теперь называется микроэлектроникой. В 1990-е и 2000-е наши предприятия переживали очень трудные времена. Тем не менее за последнее годы ситуация стала меняться в лучшую сторону. У российских военных — отечественные компьютеры, созданные на нашей элементной базе, и там стоит наше программное обеспечение. Это свидетельствует о том, что сейчас отрасль жива и развивается, хотя ей, конечно, необходим новый импульс», — сообщил Леонков.

Аналитик отметил, что, по задумке Минобороны РФ, миссия военного технополиса «Эра» как раз заключается в реализации прорывных решений, включая сферу микроэлектроники. Появление менее габаритной и более производительной элементной базы позволит значительно повысить эффективность российского вооружения, считает Леонков.