«Техника нового поколения»: чем уникальны российские средства РХБ разведки

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) начали осваивать современные приборы химической разведки дистанционного действия ПХРДД-3 и автоматические газоанализаторы ГСА-3. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. К достоинствам этих устройств военное ведомства относит компактность и автономность. Помимо ПХРДД-3 и ГСА-3, российские войска применяют такие комплексы РХБ разведки как ГСА-3, ИМД-7, а также машины РХМ-8 и РХМ-9, созданные на базе автомобилей «Тигр» и «Тайфун-К». По мнению экспертов, поставка данного вооружения и новой техники существенно повышает безопасность военнослужащих РЗБЗ, скорость и точность обнаружения заражённых участков.

Военнослужащие Забайкальского края приступили к освоению современных приборов химической разведки дистанционного действия ПХРДД-3. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Прибор способен обнаружить отравляющие вещества в радиусе до 2 тыс. метров и позволяет проводить все необходимые в таких случаях операции дистанционно, прямо с пункта наблюдения, что было невозможно ранее, с применением приборов более ранних модификаций», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Наряду с ПХРДД-3 военнослужащие ВВО обучаются применению автоматических газосигнализаторов ГСА-3, предназначенных для обнаружения в воздухе сильнодействующих ядовитых веществ — прежде всего хлора и аммиака.

«Достоинством новейших приборов является их автономность с возможностью проведения РХБ разведки без дополнительных источников питания, а также относительно небольшая масса», — пояснили в военном ведомстве.

В военных и гражданских целях

ПХРДД-3 был разработан коллективом Центра прикладной физики МГТУ им. Баумана. В российских войска он поставляется на замену прибору ВПХР, который применяется для обнаружения зарина, зомана, иприта и паров таких отравляющих веществ как VX, фосгена, дифосгена, синильной кислоты и хлор-циана.

ПХРДД-3 может устанавливаться на разведывательные бронемашины и применяться отдельно. Как утверждает разработчик, на сегодняшний день в мире нет прямых аналогов этому устройству.

ПХРДД-3

© Минобороны России

Важной отличительной особенностью ПХРДД-3 являются скромные массогабаритные характеристики по сравнению с предшественником — ПХРДД-2. Так, масса оптико-механического прибора составляет не более 5,5 кг (против 15,5 кг у ПХРДД-2), а общий вес изделия — не более 10 кг (против 100 кг). Оба устройства способны фиксировать опасные вещества в течение одной секунды.

Как пояснили эксперты, ПХРДД-3 уступает по дальности обнаружения предшественнику. Однако безусловным преимуществом комплекса является компактность. Его удобно использовать военнослужащим, совершающим пеший марш, либо передвигающимся на лёгком колёсном транспорте. Тогда как ПХРДД-2 больше приспособлен для установки на бронетехнику.

Как следует из данных Минобороны РФ, большим достижением стало появление в войсках автоматического газосигнализатора ГСА-3, предназначенного для определения паров отравляющих веществ. Возможности комплекса в пять раз превышают аналогичные показатели приборов предыдущего поколения.

ГСА-3 был создан в стенах ПАО «Приборный завод «Сигнал» (Калужская область). По информации предприятия, масса изделия составляет 2,61 кг, время выхода на рабочий режим — не более 2 минут, продолжительность непрерывной работы — не менее суток. При наличии нестойких отравляющих веществ газосигнализатор может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +50°С.

Нередко ГСА-3 применяется совместно с комплексом радиационной разведки ИМД-2НМ. В прошлом году учения с данными средствами разведки прошли в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении. В ходе манёвров были своевременно обнаружены участки радиационного химического и биологического (РХБ) заражения.

Более современным вариантом ГСА-3 является ГСА-4. Как сообщают в Минобороны РФ, этот прибор может использоваться как в военных, так и в гражданских целях — например, в случае техногенных аварий и катастроф.

«Главная особенность нового газоанализатора ГСА-4 заключается в том, что с его помощью выявляется заражение местности не только боевыми отравляющими веществами, но и сильно действующими ядовитыми веществами, используемыми в промышленном производстве (аммиак, хлор и др.)», — уточняют военные.

Военнослужащий войск РХБЗ ВС РФ

© Минобороны России

В войсках ГСА-4 часто применяется совместно с ИМД-7, комплексом для оперативного дозиметрического контроля радиационной обстановки. Также возможности прибора позволяют обнаруживать загрязнения радиоактивными веществами вооружения, военной техники и другого имущества.

«Измеритель состоит из измерительного блока и сменных выносных блоков. Кроме того, измеритель комплектуется телескопической штангой, выносным батарейным отсеком, кабелем и адаптером. ИМД-7 устойчиво работает при изменении температуры окружающей среды в диапазоне от -40 до +55°С, а также в условиях относительной влажности воздуха до 98%», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

«В режиме реального времени»

В комментарии RT офицер запаса войск РХБЗ эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин отметил, что большое значение для повышения эффективности радиационной, химической и биологической разведки имеет совершенствование передвижных комплексов.

В настоящее время в российской армии распространена машина РХМ-6, разработанная на базе БТР-80. Она позволяет получать разведывательную информацию в реальном масштабе времени и контролировать обстановку в радиусе до 6 км.

Главной специализацией РХМ-6 является своевременное оповещение о применении химического оружия. По данным Минобороны РФ, на театре военных действий, где были применены отравляющие вещества, работа экипажа этой машины позволяет сократить возможные потери на 50—70%.

Расчёт РХМ-6 составляет три человека, масса в боевом положении — 13,5 т, скорость осуществления химической разведки — до 50 км/ч, биологической — до 20 км/ч, запас хода по топливу — 600 км.

По словам Костикина, более современными разведывательными машинами являются РХМ-8 на базе автомобиля «Тигр» и РХМ-9 на шасси грузовика «Тайфун-К». Оба изделия прошли государственные испытания. Их разработчик — ПАО «Завод Тула».

«Для машин разработан абсолютно новый приборный парк, который обеспечивает увеличение скорости ведения РХБ разведки. Они (РХМ-8 и РХМ-9. — RT) позволяют производить сбор, обработку и передачу данных в режиме реального времени в систему управления войсками, повышать оперативность, достоверность и полноту выявления РХБ обстановки, увеличить точность прогноза РХБ обстановки», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Машина РХБ разведки РХМ-8

© Минобороны России

РХМ-8 и РХМ-9 оснащены специальным оборудованием, способным передавать информацию в бортовой информационно-навигационный комплекс, который после предварительной обработки транслирует данные в автоматизированную систему управления войсками.

Как отметили эксперты, на сегодняшний день именно в РХМ-8 и РХМ-9 в наибольшей мере реализованы технические решения, позволяющие проводить дистанционный сбор проб для последующего анализа. Экипажам этих машин практически нет необходимости выходить наружу, рискуя жизнью и здоровьем.

Для безопасного дистанционного изучения окружающей среды, помимо современного бортового оборудования, расчёты РХМ-8 и РХМ-9 могут использовать комплексы воздушной радиационной разведки с БПЛА. Например, беспилотник РХМ-9 способен проводить местности на высотах до 300 м в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режиме управления.

Как пояснил Костикин, магистральным трендом развития средств РХБ разведки является повышение способностей проводить все необходимые мероприятия дистанционно, исключая попадание человека в очаг поражения. В связи с этим, по словам эксперта, роль БПЛА и наземных робототехнических комплексов объективно возрастает.

«Сейчас войска РХБЗ России оснащаются оборудованием и техникой нового поколения, существенно повышающими безопасность военнослужащих. Но прогресс не стоит на месте — требуется и дальше работать над интеграцией автономных разведывательных комплексов, сокращением массогабаритных характеристик приборов, повышением скорости и дальности обнаружения заражённых участков», — сказал Костикин.

Эксперт подчеркнул, что угроза применения химического и биологического оружия по-прежнему не ушла с повестки дня, несмотря на то, что почти все государства мира подписали конвенции, запрещающие разрабатывать, производить и применять данные средства поражения.

«Химатаки, которые проводились боевиками в Сирии, отчётливо показали, что сейчас средства массового поражения могут быть изготовлены кустарным способом и применяться в террористических целях. Также важно продолжать совершенствовать и комплексы радиационной разведки, особенно в контексте решения США поставить на вооружение ядерные боеголовки малой мощности», — заявил Костикин.

Машина РХБ разведки РХМ-9

© Минобороны России

Как отметил эксперт, к последствиям применения любого вида ядерного, химического и биологического оружия необходимо относиться крайне серьёзно вне зависимости от объёма поражающей начинки.

Аналогичную точку зрения в разговоре с RT высказал кандидат военных наук Сергей Суворов. По мнению эксперта, с учётом текущей геополитической обстановки нельзя исключать применения запрещённого международными конвенциями оружия в региональных конфликтах, в том числе в Донбассе.

«Наши войска РХБЗ должны быть готовы к работе в разных условиях и в разных регионах. Например, совсем недавно Минобороны РФ и представители ДНР сообщали о размещении у линии соприкосновения контейнеров с химоружием из США. Нельзя исключать применения сильнодействующих отравляющих веществ не только со стороны террористов, но и отдельных государств», — констатировал Суворов.