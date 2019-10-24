Техническое творчество на жёлтых газетных страницах • 57 • Аналитика Масштабный моделизм сегодня. В предыдущем материале о моделировании рассказывалось о том, как использовать «заржавленную технику» в качестве образца для очень современного модельного бизнеса. Возможно, кому-то это пригодится, а кому-то нет, ну а кто-то просто прочитает его и получит удовольствие от помещенных в нем фотографий. Сегодня тема у нас будет другая. Опять-таки о том, что представляло собой техническое творчество школьников в нашей стране в советское время, каким оно виделось и каким оно стало. Причем путеводителем в этом весьма специфическом мире прошлого будут пожелтевшие газетные страницы с… моими же собственными статьями, опубликованными в наших местных пензенских газетах. Подлинные исторические документы, кстати, которым по 30 лет и более. Очень они хорошо передают «вкус и аромат» той эпохи и, что тоже очень важно, по ним хорошо видны те изменения, что к сегодняшнему дню произошли в этой области.





Фотография 1981 года, сделанная на Пензенской областной станции юных техников. Мои ребята слева и справа, и я в центре, демонстрируем журналистам модель венерохода-виброхода, с которой затем мы выступали на общесоюзном конкурсе «Космос» в Москве. Было в то время такое ежегодное мероприятие, которое проводилось редакцией журнала «Техника-молодежи», а курировалось ЦК ВЛКСМ. Хорошее было дело! Вот интересно, что сейчас может курировать редакция Т-М, и есть ли там хоть какая-то молодежь?







Здесь, как вы видите, этот же «венероход», только не на фото, а нарисованный. Иллюстрация из моей книги «Для тех, кто любит мастерить» (М.: «Просвещение»,1990 г.) Кстати, идея жюри понравилась. Ведь на Венере страшная жара и высокое давление. Какая ходовая часть это выдержит, какие уплотнения, редукторы, электромоторы… А тут нет ничего такого, что требовало бы особой защиты, кроме стартующего с платформы космического аппарата и шаров с источниками тока и электродвигателями внутри, охлаждающихся по принципу абляции. Само шасси рама пустая внутри и «щетки» из проволоки (они же амортизаторы при посадке). Спускаем мы, значит, этот «венероход» на поверхность Венеры, и он за счет вибрации едет по ней до тех пор, пока не горит, а до этого при помощи штанги с буром он берет пробы грунта, и они на борту стартующего блока отправляются с ними на космическую орбиту корабля-спутника для возвращения на Землю. Тогда это был наиболее реальный проект как добыть пробы венерианского грунта при минимальных затратах.



«Исходите из местных условий»

Кстати, начать надо с того, что… в детское техническое творчество я попал совершенно случайно. «Сослали» меня учительствовать в деревню, вроде как Ленина с Крупской, лишив привычной среды обитания, и вдобавок потребовали, чтобы я вел там в школе детский технический кружок. Это вдобавок к урокам труда, которые приходилось проводить в мастерской, где были пилы, молотки, рубанки, верстаки и… все. «Исходите из местных условий» — сказал мне директор школы. О том, насколько не по специальности приходится работать учителю в сельской школе, и насколько ему не хватало различных навыков, в частности – умения рисовать, и знания основ кружковой работы, я даже статью в одну из наших местных газет написал, и очень многим в моем вузе она тогда не понравилась. Но ведь это была правда: историк ведет астрономию, рисование, труд и технический кружок. Причем, последний, не имея практически ничего, кроме классной комнаты и… множества верстаков.





Вот эта порядком скандальная статья для тех лет… Вроде бы все хорошо у нас было, прекрасная маркиза, «космические корабли бороздят просторы Вселенной», а выходит, что сельские школы ну явно, как и раньше, по качеству образования уступают городским.



«Все самое лучшее – детям!»

Тем не менее, за три года мне много чего тогда удалось с ребятами сделать и не только сделать. Все удачные разработки я подробно описывал, да вдобавок еще и сам делал разные интересные самоделки и участвовал с ними во Всесоюзных конкурсах игрушек. И первая же разработка – луноход-шарокат была отмечена и принята в производство на Челябинском опытно-экспериментальном заводе, вторая – танк «Борец за свободу тов. Ленин» получила третье место на Всесоюзном конкурсе 1980 года, а третья – вездеход-виброход приняла Пензенская фабрика игрушек, о чем написал даже журнал «Моделист-конструктор» в №3 за 1980 год. Правда, выпустить она его так и не сумела, но к данной теме этот факт не относится.





Фантастический виброход на этом рисунке из книги «Из всего, что под руками» (Минск, «Полымя», 1987 г.) хорош был прежде всего тем, что все его детали в СССР тогда уже выпускались. ВСЕ! Нужно было только лишь их собрать в коробку, приложить инструкцию, как их все между собой соединить и… можно было этот набор-конструктор запускать в продажу. То есть требовалось всего лишь наладить эффективную кооперацию и сделать красивую упаковку. Но не сумели даже такой малости! Не иначе и тут замешались коварные американцы со своей программой «Звездных войн».



В общем, опыта я поднабрался, и, вернувшись в Пензу, собрался идти на работу в вуз. Ан, на живых людей-то не сядешь – мест нет. В городскую школу идти после сельской… совсем не хотелось, и я пошел на местное телевидение и предложил там вести телепередачи для детей по техническому творчеству. Мол, после трех лет в селе уже ничего не страшно! Но платили там мало, а свободное место нашлось лишь на областной станции юных техников. Вот так я туда и попал. Руководителем кружка. Долго не могли придумать ему название. Ведь он был не судо-авто-авиа-радио, но потом оно-таки родилось — «Кружок конструирования новых видов игрушек».



Физик против виброхода!

Агитировать ребят за поступление в него было просто: берешь с собой вездеход-виброход с корпусом из ярко-красной мыльницы, приходишь в класс и его запускаешь… и дети к тебе устраиваются в очередь. Правда, в одной школе учитель физики мне заявил, что моя машинка нарушает законы физики! Колес нет, гусениц нет, ног – тоже нет, а она движется! Руку позади нее держал. Думал, что из нее воздух дует! Лучшее у нас было в мире образование, а то как же…





Вот он. Классика жанра: «виброход из мыльницы». Впервые прочитал о такой машине в журнале «Моделист-конструктор», но там платформа из фанеры ездила на старом меховом воротнике. Затем появилась статья «Попрыгунчики из Глазова», где рассказывалось о виброходах с СЮТ города Глазова с «ходовой» из щеток. Я придумал лишь самую малость – скомпоновать все это в корпусе из мыльницы ярко-красного цвета и… этого оказалось достаточно, чтобы популярность «изделия» распространилась на всю страну. Это вот к вопросу о творчестве… Так иногда маленькая «фишка» решает подчас судьбу всей сложной конструкции.





Начал работать, попали работы моих ребят на конкурс «Космос», а оттуда прямиком на ВДНХ СССР, где получили золотые медали. Первые в истории нашей Областной станции Юных техников. А она напрямую подчинялась Облоно, ну и понятно, что и оно тоже к этой славе примазалось. Вот, мол, под нашим чутким руководством, чего добились… «наши дети». А тут еще в Пензе открыли 100 подростковых клубов, пошла в эфир моя телепередача, и начался «бум» детского технического творчества. Тогда ведь Интернета не было и после 18.00 все смотрели ТВ, причем местное. И когда прошла передача, в ходе которой я на глазах у всех сделал виброход из мыльницы, и он поехал, это было нечто. В следующие дни в Пензе раскупили все мыльницы из полистирола, зубные щетки и микроэлектродвигатели. Но… как всегда было неприятное «но». «Сисим» открылся



Лимиты на… творчество!

Дело в том, что на ОблСЮТ существовал лимит на те же микродвигатели. Один на месяц на одного ребенка. У меня был кружок из 15 ребят (полставки) и 30 двигателей у меня уходило на одно занятие! Директор заявил, что я съел у него все запасы за два занятия и предложил… выламывать моторчики из детских виброходов! Мыльницы-то и щетки дети приносили сами, а двигателями их обеспечивала СЮТ и… как было работать в тех условиях тотального дефицита? Работать качественно! Потому, что строгать из полена корпус торпедного катера или яхты тебе никто не запрещал. Пришлось все, что мне требовалось, покупать по безналичному расчету за счет фондов Облоно. Прихожу к их бухгалтеру с чеком, а в нем мыльницы, зубные щитки… «Вы еще крем для бритья и зубную пасту закажите!» — говорит мне бухгалтер. Я – ему: «Вам двух золотых медалей ВДНХ мало? Будут еще!» Словом, «поговорили». Но я тут же пришел домой и написал статью о проблемах 100 пензенских клубов, где эту ситуацию подробно описал.





Вот эта статья.



И чем дело кончилось? Тем, что чем не лучше я работал, в смысле повышения эффективности качества кружковой работы с детьми, тем… больше на моем пути возникало препятствий. Поэтому новый учебный год я начал с родительского собрания! Нонсенс, конечно, но пришлось. Объяснил родителям, что или мы работаем так, как положено в эпоху «когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной», или их дети будут вырезать у меня из бумаги теремки или делать из прутиков плоты «Кон-Тики».



«Дешево, да гнило, дорого, да мило!»

То есть – платите, товарищи, родители – платите за мыльницы, щетки, пластмассовые коробки, микродвигатели, словом за все то, что по идее должно было бы предоставляться их детям на СЮТ бесплатно! И родители охотно согласились, никто не сказал, что у нас бесплатное образование и права качать не стал. Понимали, что если их ребенок после каждого занятия приносит сделанную самоделки и она ездит, плавает, ползает и летает, то руководитель кружка их деньги пускает в дело, а не на «Волгу» копит. Год я так проработал, а потом… надоело, да и место в институте на кафедре истории КПСС нашлось. Надоело со «стеной» бодаться. Когда все на словах «за», а на деле… на деле «исходите из местных условий». Впрочем, в статье обо всем этом написано. Можно увеличить текст и прочитать…





Очень любили «мои дети» делать самоделки из баночек из-под сыра «Янтарь», благо в Пензе его тогда было много. Вот рисунок одной из таких самоделок. Это вездеход-банкоход, который прекрасно шел по снегу и по песку, а еще очень даже хорошо плавал. Мы планировали сделать такой же шестиколесный вариант и машину с двумя рядами колес из банок. Всех кружковцев мобилизовали есть сыр. На ТВ я показал, как делать «сырный батон», из которого жарились отличные гренки, но… к сожалению, не успели с изготовлением.





А вот это своего рода программная статья развития детского технического творчества в стране, причем надолго. В ней указывается что нам нужно и чего не хватает. Говорилось о «белых пятнах» в уменьшенном мире для детей. И, кстати, радует то, что прошло 30 с лишним лет и этих «пятен» практически не стало. Да, появились новые проблемы – есть наборы для творчества, но нет на них денег, есть деньги, но сами дети не хотят ими заниматься, но это уже не те проблемы, какие были раньше, когда «все было для блага человека». Получалось «как всегда». Декларировалось всего много, а вот как доходило до конкретного претворения деклараций в жизнь, тут-то и начинались проколы. То зубных щеток не хватает, то зубной пасты, то ковров, то автомобилей, то еще чего-нибудь. Записки Колорадского Таракана. Сказка, которую лучше не читать на ночь



Гонки фантастических аэросаней и самолетиков из папиросной бумаги

Надо сказать, что пензенская ОблСЮТ чем только тогда не занималась. Зимой проводились соревнования по гонкам моделей аэросаней («Мчатся сани…» «Молодой ленинец» 13.01.1981 г.). Никогда не понимал их прелести, но… этим тогда занимались. Было два класса – скоростные, не похожие ни на что модели вообще, у которых и лыжи-то отсутствовали (!), и копии, которые гонялись тоже на скорость, но еще получали баллы за копийность. Мне это казалось надуманным и никчемным направлением, и в итоге так оно и оказалось. Умерло оно, как и соревнования… однолопастных вертолетов! Судомоделистам не хватало систем радиоуправления (добывали их по знакомству – «Шаг к мастерству», «Молодой ленинец» 16.06.1983 г.), авиамоделистам – современных материалов, той же бальзы («Парящие под потолком» «Молодой ленинец» 1.02.1983 г.) и они комнатные модели, за пускавшиеся в спортзалах, делали из соломинок, «прутиков» и папиросной бумаги. Был уже и углепластик, но доставал его руководитель авиакружка, работавший еще в НИИ физических измерений, работавшего «на космос». В результате его ребята всегда были первыми, а кружковцам из села оставалось лишь завидовать.



Как из меня хотели сделать второго Макаренко

Что до ребят, то мне всегда «попадались» очень хорошие ребята, например, вот эти «два Валерия». Но… постоянно в Облоно спрашивали, сколько я к себе в кружок привлек «трудных подростков». Я им – «Я не Макаренко, нет у меня талантов работать со шпаной! Одного вон привлек, так он у нас тут же украл десять двигателей, лишил работы на целую неделю. «А вот надо…!» «Вот сами и беритесь!» Обидно было такое слышать, конечно. Да ладно бы еще от «старого», а то ведь от «молодого». А что скажешь? Уйдут и медали ВДНХ, которыми так приятно козырять было в отчетах, накроются медным тазом. И так оно в итоге и вышло, хоте передачи мои шли на местном ТВ вплоть до 1991 года и даже, случалось, и еще позднее.





Что до моделирования, то во время работы на СЮТ я сделал еще целую коллекцию танков в масштабе 1:30 – Т-27, Т-26, БТ-7, Т-35, ИС-2 и все их представил на Всесоюзный конкурс игрушки, где за них получил диплом 2-ой степени и приличную премию. Но… в серийное производство эти модели не пошли. Хотя все они были сделаны на уровне моделей завода «Огонек».





Еще один диплом за модели военной техники, уж и не помню, за какие…



Кроме того, я познакомился с одним очень интересным человеком из Москвы, инженером Кайе В.А., и мы с ним на пару занялись… разработкой образцов игрушек для промышленного производства и получением на них авторских свидетельств. Причем, давало это занятие еще и доход. За свидетельство на разработку промобразца выплачивалось… 80 рублей! На двоих это выходило по 40, но мне и эти деньги казались большими. Не сообразил, что могу сам освоить технологию оформления заявок на промышленные образцы и получать все 80 рублей, а не 40. Не сообразил и того, что могу делать не по одной такой заявке в месяц, а по 10 и больше и жить припеваючи, да еще и считаться «новатором-изобретателем». Тут надежда была на то, что разработку примет промышленности, и вот тогда деньги будут «капать до смерти». Наивный я был тогда, что делать. Даже о том же петельном ковре из Покрово-Березовки вполне можно было написать не в три газеты, и три журнала, а… в 18 местных и 50 региональных газет и заработать на них не 60 рублей, а все 600!





Вот одно из наших общих авторских изобретений. Хотя, вообще-то, чего только мы тогда «не изобретали».





А это фотография разработки, которая в обязательном порядке прикладывалась к заявке.





Ведомость на деньги за разработку. Эта бумажка вообще уцелела каким-то чудом. И вот, кстати, показательно, как мало платили за разработки, которые могли в условиях плановой экономики приносить миллионные доходы. Полнейшая ограбиловка – вот что это было!





На областном конкурсе ВОИР 1988 года — вот эта игрушка получила диплом и, пожалуй, это одна из самых лучших моих разработок. Если внимательно посмотреть на рисунок, то станет очевидно, что и здесь без упаковок и баночек из-под сыра не обошлось. Три кожуха воздушных винтов – упаковки из-под «Янтаря», кабина – «сметана», а сам корпус – упаковка для замороженных продуктов, в Пензе такие тогда уже были. Интересным решением было то, что двигатель у игрушки был только один – ДИ-1-3 – подъемный, вращавший горизонтальную четырехлопастную «крыльчатку». Поток воздуха поднимал корпус, опиравшийся под «юбкой» на четыре теннисных шарика, а вот горизонтально она двигалась за счет воздуха, выходившего из-под корпуса через два воздуховода – детали 11, и обдувавшего воздушные винты внутри кольцевых насадок 7. Создавалось полное впечатление, что вот они завертелись и «машина поехала». Хотя на самом деле это был всего лишь обман зрения. Питание было внешним, поэтому игрушка получилась рекордно легкой и не материалоемкой. Однако, и на этот раз все ограничилось только дипломом. Хотя, правда, потом эта моделька попала в мою книгу «Для тех, кто любит мастерить».



Но беда в том, что знания и жизненный опыт приходят со временем и покупаются дорогой ценой. Вот, например, чертежи плота жангада из польского журнала. Можно было брать, делать по ним набор типа «сборная модель» и подавать заявку на промобразец. Кстати, можно такой набор из экологически чистой древесины выпускать и сегодня.





Жангада из польского журнала «Малый моделяж».





Жангада из бумаги.





Можно делать бумажный набор «Жангада». Всего-то и нужно – развертки бревен и палочки для шашлычков… Но это совсем уже простая жангада… Меня лично вышеприведенный вариант не устроил. Дело в том, что дети не любят однообразной сложной работы, а тут именно такая им при изготовлении «бревен» и предстоит. У моей жангады «бревна» круглые, накатываются из бумажной трубки на карандаше. Накатал пять, распечатал красивый цветастый парус на принтере, положил все это вместе с инструкцией и «деревом» в пакет и… вот вам и готовой набор: «Сделай дома, чтобы учитель от тебя отвязался». Можете давать рекламу на ВО и во все школы вашего города.





К сожалению, у меня не сохранились разработки для журнала «Семья и школа». Но они были очень похожи вот на эту бумажную модельку, опять-таки с треугольным сечением корпуса. Если ее увеличить, а корпус пропитать парафином или нитролаком, то она может даже плавать.





Поистине, неисчерпаемое богатство идей и конструкций таится в старых журналах «Моделист-конструктор». Вот, например, моторный катер. Тогда все эти детали надо было выпиливать лобзиком и это была работа не для слабонервных. Сегодня это можно без проблем выпилить из тонкой древесины на фрезерном станке с ЧПУ. Опять же – складываем в пакет, добавляем двигатель, вал, винт, пишем инструкцию, подчеркивая «теплый цвет настоящей древесины», и поставляем на рынки Англии, США и Гонконга. Там на подобные самоделки существует постоянный спрос.



Продолжение следует… В предыдущем материале о моделировании рассказывалось о том, как использовать «заржавленную технику» в качестве образца для очень современного модельного бизнеса. Возможно, кому-то это пригодится, а кому-то нет, ну а кто-то просто прочитает его и получит удовольствие от помещенных в нем фотографий. Сегодня тема у нас будет другая. Опять-таки о том, что представляло собой техническое творчество школьников в нашей стране в советское время, каким оно виделось и каким оно стало. Причем путеводителем в этом весьма специфическом мире прошлого будут пожелтевшие газетные страницы с… моими же собственными статьями, опубликованными в наших местных пензенских газетах. Подлинные исторические документы, кстати, которым по 30 лет и более. Очень они хорошо передают «вкус и аромат» той эпохи и, что тоже очень важно, по ним хорошо видны те изменения, что к сегодняшнему дню произошли в этой области.Кстати, начать надо с того, что… в детское техническое творчество я попал совершенно случайно. «Сослали» меня учительствовать в деревню, вроде как Ленина с Крупской, лишив привычной среды обитания, и вдобавок потребовали, чтобы я вел там в школе детский технический кружок. Это вдобавок к урокам труда, которые приходилось проводить в мастерской, где были пилы, молотки, рубанки, верстаки и… все. «Исходите из местных условий» — сказал мне директор школы. О том, насколько не по специальности приходится работать учителю в сельской школе, и насколько ему не хватало различных навыков, в частности – умения рисовать, и знания основ кружковой работы, я даже статью в одну из наших местных газет написал, и очень многим в моем вузе она тогда не понравилась. Но ведь это была правда: историк ведет астрономию, рисование, труд и технический кружок. Причем, последний, не имея практически ничего, кроме классной комнаты и… множества верстаков.Тем не менее, за три года мне много чего тогда удалось с ребятами сделать и не только сделать. Все удачные разработки я подробно описывал, да вдобавок еще и сам делал разные интересные самоделки и участвовал с ними во Всесоюзных конкурсах игрушек. И первая же разработка – луноход-шарокат была отмечена и принята в производство на Челябинском опытно-экспериментальном заводе, вторая – танк «Борец за свободу тов. Ленин» получила третье место на Всесоюзном конкурсе 1980 года, а третья – вездеход-виброход приняла Пензенская фабрика игрушек, о чем написал даже журнал «Моделист-конструктор» в №3 за 1980 год. Правда, выпустить она его так и не сумела, но к данной теме этот факт не относится.В общем, опыта я поднабрался, и, вернувшись в Пензу, собрался идти на работу в вуз. Ан, на живых людей-то не сядешь – мест нет. В городскую школу идти после сельской… совсем не хотелось, и я пошел на местное телевидение и предложил там вести телепередачи для детей по техническому творчеству. Мол, после трех лет в селе уже ничего не страшно! Но платили там мало, а свободное место нашлось лишь на областной станции юных техников. Вот так я туда и попал. Руководителем кружка. Долго не могли придумать ему название. Ведь он был не судо-авто-авиа-радио, но потом оно-таки родилось — «Кружок конструирования новых видов игрушек».Агитировать ребят за поступление в него было просто: берешь с собой вездеход-виброход с корпусом из ярко-красной мыльницы, приходишь в класс и его запускаешь… и дети к тебе устраиваются в очередь. Правда, в одной школе учитель физики мне заявил, что моя машинка нарушает законы физики! Колес нет, гусениц нет, ног – тоже нет, а она движется! Руку позади нее держал. Думал, что из нее воздух дует! Лучшее у нас было в мире образование, а то как же…Начал работать, попали работы моих ребят на конкурс «Космос», а оттуда прямиком на ВДНХ СССР, где получили золотые медали. Первые в истории нашей Областной станции Юных техников. А она напрямую подчинялась Облоно, ну и понятно, что и оно тоже к этой славе примазалось. Вот, мол, под нашим чутким руководством, чего добились… «наши дети». А тут еще в Пензе открыли 100 подростковых клубов, пошла в эфир моя телепередача, и начался «бум» детского технического творчества. Тогда ведь Интернета не было и после 18.00 все смотрели ТВ, причем местное. И когда прошла передача, в ходе которой я на глазах у всех сделал виброход из мыльницы, и он поехал, это было нечто. В следующие дни в Пензе раскупили все мыльницы из полистирола, зубные щетки и микроэлектродвигатели. Но… как всегда было неприятное «но».Дело в том, что на ОблСЮТ существовал лимит на те же микродвигатели. Один на месяц на одного ребенка. У меня был кружок из 15 ребят (полставки) и 30 двигателей у меня уходило на одно занятие! Директор заявил, что я съел у него все запасы за два занятия и предложил… выламывать моторчики из детских виброходов! Мыльницы-то и щетки дети приносили сами, а двигателями их обеспечивала СЮТ и… как было работать в тех условиях тотального дефицита? Работать качественно! Потому, что строгать из полена корпус торпедного катера или яхты тебе никто не запрещал. Пришлось все, что мне требовалось, покупать по безналичному расчету за счет фондов Облоно. Прихожу к их бухгалтеру с чеком, а в нем мыльницы, зубные щитки… «Вы еще крем для бритья и зубную пасту закажите!» — говорит мне бухгалтер. Я – ему: «Вам двух золотых медалей ВДНХ мало? Будут еще!» Словом, «поговорили». Но я тут же пришел домой и написал статью о проблемах 100 пензенских клубов, где эту ситуацию подробно описал.И чем дело кончилось? Тем, что чем не лучше я работал, в смысле повышения эффективности качества кружковой работы с детьми, тем… больше на моем пути возникало препятствий. Поэтому новый учебный год я начал с родительского собрания! Нонсенс, конечно, но пришлось. Объяснил родителям, что или мы работаем так, как положено в эпоху «когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной», или их дети будут вырезать у меня из бумаги теремки или делать из прутиков плоты «Кон-Тики».То есть – платите, товарищи, родители – платите за мыльницы, щетки, пластмассовые коробки, микродвигатели, словом за все то, что по идее должно было бы предоставляться их детям на СЮТ бесплатно! И родители охотно согласились, никто не сказал, что у нас бесплатное образование и права качать не стал. Понимали, что если их ребенок после каждого занятия приносит сделанную самоделки и она ездит, плавает, ползает и летает, то руководитель кружка их деньги пускает в дело, а не на «Волгу» копит. Год я так проработал, а потом… надоело, да и место в институте на кафедре истории КПСС нашлось. Надоело со «стеной» бодаться. Когда все на словах «за», а на деле… на деле «исходите из местных условий». Впрочем, в статье обо всем этом написано. Можно увеличить текст и прочитать…Надо сказать, что пензенская ОблСЮТ чем только тогда не занималась. Зимой проводились соревнования по гонкам моделей аэросаней («Мчатся сани…» «Молодой ленинец» 13.01.1981 г.). Никогда не понимал их прелести, но… этим тогда занимались. Было два класса – скоростные, не похожие ни на что модели вообще, у которых и лыжи-то отсутствовали (!), и копии, которые гонялись тоже на скорость, но еще получали баллы за копийность. Мне это казалось надуманным и никчемным направлением, и в итоге так оно и оказалось. Умерло оно, как и соревнования… однолопастных вертолетов! Судомоделистам не хватало систем радиоуправления (добывали их по знакомству – «Шаг к мастерству», «Молодой ленинец» 16.06.1983 г.), авиамоделистам – современных материалов, той же бальзы («Парящие под потолком» «Молодой ленинец» 1.02.1983 г.) и они комнатные модели, за пускавшиеся в спортзалах, делали из соломинок, «прутиков» и папиросной бумаги. Был уже и углепластик, но доставал его руководитель авиакружка, работавший еще в НИИ физических измерений, работавшего «на космос». В результате его ребята всегда были первыми, а кружковцам из села оставалось лишь завидовать.Что до ребят, то мне всегда «попадались» очень хорошие ребята, например, вот эти «два Валерия». Но… постоянно в Облоно спрашивали, сколько я к себе в кружок привлек «трудных подростков». Я им – «Я не Макаренко, нет у меня талантов работать со шпаной! Одного вон привлек, так он у нас тут же украл десять двигателей, лишил работы на целую неделю. «А вот надо…!» «Вот сами и беритесь!» Обидно было такое слышать, конечно. Да ладно бы еще от «старого», а то ведь от «молодого». А что скажешь? Уйдут и медали ВДНХ, которыми так приятно козырять было в отчетах, накроются медным тазом. И так оно в итоге и вышло, хоте передачи мои шли на местном ТВ вплоть до 1991 года и даже, случалось, и еще позднее.Кроме того, я познакомился с одним очень интересным человеком из Москвы, инженером Кайе В.А., и мы с ним на пару занялись… разработкой образцов игрушек для промышленного производства и получением на них авторских свидетельств. Причем, давало это занятие еще и доход. За свидетельство на разработку промобразца выплачивалось… 80 рублей! На двоих это выходило по 40, но мне и эти деньги казались большими. Не сообразил, что могу сам освоить технологию оформления заявок на промышленные образцы и получать все 80 рублей, а не 40. Не сообразил и того, что могу делать не по одной такой заявке в месяц, а по 10 и больше и жить припеваючи, да еще и считаться «новатором-изобретателем». Тут надежда была на то, что разработку примет промышленности, и вот тогда деньги будут «капать до смерти». Наивный я был тогда, что делать. Даже о том же петельном ковре из Покрово-Березовки вполне можно было написать не в три газеты, и три журнала, а… в 18 местных и 50 региональных газет и заработать на них не 60 рублей, а все 600!Но беда в том, что знания и жизненный опыт приходят со временем и покупаются дорогой ценой. Вот, например, чертежи плота жангада из польского журнала. Можно было брать, делать по ним набор типа «сборная модель» и подавать заявку на промобразец. Кстати, можно такой набор из экологически чистой древесины выпускать и сегодня.Продолжение следует… Вячеслав Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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