Американские специалисты серьезно проигрывают в развитии Стратегическим ядерным силам России. Как отмечает колумнист Юрий Подоляка, американская система ПРО на ее нынешней стадии отстает от российских вооружений минимум на десятилетие.

В частности, даже новейшая ракета ПРО, испытанная на днях на базе системы «Иджис», не дает тех показателей, которые необходимы для реального противостояния воздушной угрозе.

Так, ракета RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) Block IIA впервые совершила успешный перехват баллистической цели со скоростью цели примерно 4,5 км/с. При этом расчетная дальность полета БЧ ракеты-мишени могла составлять примерно 2700 км.

И если для американских разработчиков эти показатели - уже прогресс, то для России это уже далеко минувший рубеж.

Отечественные специалисты уже снимают такие «цели» и оборудуют вооружение боевыми блоками, до которых США на текущей стадии развития военной инженерии предстоят долгие и мучительные поиски и тесты.

Таким образом, вся концепция системы ПРО США, заложенная в «Иджис», не способна бороться с новыми российскими ракетами.

При этом у американского флота есть «лазейка» - сбивать новые ракеты русских при слабости собственной ПВО на начальной, то есть разгонной части траектории. Это можно было бы осуществить с моря, однако и здесь американские корабли не смогут противостоять новейшей разработке С-500.

Запущенные с иностранных судов противоракеты будут сбиты российскими С-500, уверен обозреватель издания «Политика Сегодня».

Таким образом, несмотря на колоссальные военные бюджеты и десятилетия разработок, можно констатировать, что применение американского флота в борьбе с «русской ядерной угрозой полностью» бессмысленное занятие.