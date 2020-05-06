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Технический эксперт привёл пять доводов против официальной версии крушения MH17

06 мая 2020, 16:10  •  147 • Политика
Независимый технический эксперт Юрий Антипов опроверг официальную версию крушения самолёта "Боинг 777" (рейс MH17). Он привёл пять доводов, которые не увязываются с выводами голландских следователей.
Во-первых, он напомнил, что журналист "Комсомольской правды" Николай Варсегов обнаружил обломки лайнера в районе села Петропавловка. А местные жители находили фрагменты самолёта ещё дальше - возле населённых пунктов Кировское и Михайловка.
Во-вторых, на некоторых обломках сохранились следы высокого температурного воздействия. В-третьих, найденные части воздушного судна упали на землю первыми - ещё до подлёта к селу Петропавловка. К такому выводу можно прийти, если обратить внимание на местоположение обломков.
В-четвертых, обнаруженные фрагменты относились к внутреннему устройству самолёта. Это значит, что лайнер начал разваливаться на части ещё до последней точки, зафиксированной бортовым регистратором данных (FDR).
В-пятых, тяжёлые фрагменты, вроде пассажирских кресел, и лёгкие, вроде пластиковых обломков, находятся в одном месте. Это противоречит официальной версии о том, что фрагменты были разбросаны ветром.
Антипов также обратил внимание на то, что украинские власти продолжали обстреливать район падения самолёта даже в тот момент, когда там проводились работы по поиску обломков. Таким образом Киев словно бы пытался помешать следствию.
Зафиксированы большие воронки на этой местности от обстрелов со стороны украинских войск после крушения самолёта. Как будто бы пытались не помочь следствию, а помешать ему, уничтожая возможные оставшиеся улики, - пишет Антипов в Facebook.
Напомним, что самолёт "Боинг 777" (рейс MH17) малайзийских авиалиний разбился на территории Донецкой области в июле 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Международная группа следователей утверждает, что лайнер был сбит ракетой "Бук", однако до сих пор не установлено, кто именно осуществил выстрел.

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