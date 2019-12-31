Технические уточнения: как в России намерены развивать институт посмертного донорства

Госдума совместно с Минздравом разработала проект закона, направленного на развитие сферы посмертного донорства. На данный момент в России действует презумпция согласия на изъятие органов после смерти, однако этот принцип не работает в полной мере из-за проблем технического характера. В частности, документ предполагает создание реестра доноров, реципиентов и донорских органов.

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Проект закона о трансплантологии был подготовлен Госдумой совместно с Минздравом и профессиональным сообществом, однако Морозов уточнил, что текст документа предстоит детально обсуждать.

Законопроект впервые устанавливает в стране основные принципы донорства человеческих органов для трансплантации. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство. То есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного — при определённых условиях — отказа от этого, либо этот отказ не дали его родственники в течение трёх часов после того, как у него диагностировали смерть мозга», — пояснил депутат в интервью «Парламентской газете».

Он уточнил, что в законопроекте детально прописана обязанность медицинских работников после смерти мозга пациента сообщать его родственникам о намерении изъять у покойного органы. В случае если у умершего нет родственников, вопрос будет решаться с помощью консилиумов.

Также документом устанавливается перечень органов для трансплантации как при прижизненном, так и при посмертном донорстве.

Проект закона будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья регионов, а затем повторно внесён в правительство. В Минздраве сообщили, что закон о донорстве органов может вступить в силу 1 июня 2021 года.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с RT заявил, что презумпция согласия — практика большинства стран, где наиболее активно развивается донорство.

«Если говорить о презумпции согласия, то она существовала и до этого. Этот принцип применяется и в новом законе. Вводятся некоторые технические детали, связанные с согласием родственников, прижизненном отказе или прижизненном согласии на донорство и формировании соответствующего реестра», — рассказал Куринный.

Он добавил, что по количеству пересадок Россия на порядок отстаёт от государств с активно развивающейся сферой донорства. Депутат отметил, что считает инициативу оправданной и направленной на увеличение количества пересадок без ограничения прав человека.

Gettyimages.ru

© Shannon Fagan

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT высказала мнение, что при принятии подобного законопроекта главное — договориться с людьми.

«Если эта инициатива спасёт жизнь людей, как врач, я на стороне подобного нововведения. Важно проводить просветительскую работу, чтобы близкие могли это принять. Нужна работа хорошего психолога, чтобы люди не получили дополнительную травму. Важно соблюдать этику отношений в таком вопросе», — заявила врач.

Она отметила, что при осуществлении инициативы очень важно не допускать злоупотреблений и вести постоянный контроль.

В сентябре президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил внести поправки в действующий с 1992 года закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека». В инициативе речь шла об изменении правил изъятия органов и тканей у живых доноров. На сегодняшний день добровольное согласие на изъятие трансплантата у человека можно дать только в том случае, если речь идёт о его пересадке генетическому родственнику. К примеру, супруги не могут пожертвовать друг другу необходимый орган даже в критической ситуации и в случае полной медицинской совместимости, так как являются родственниками только юридически, но не по крови.

В связи с этим было предложено расширить эту норму и предоставить возможность в экстренных случаях помогать не только кровным родственникам, но и всем фактическим членам семьи.

Ранее глава Русфонда Лев Амбиндер в интервью RT говорил, что донорство в России развивается, но размеры базы данных в стране пока несопоставимы с мировыми.

«Примерно 42 года назад в Соединённых Штатах появилась первая иммунная лаборатория, в которой стали делать первичное типирование доноров костного мозга: брали кровь, исследовали гены, которые отвечают за тканевую совместимость. Спустя два года, то есть 40 лет назад, в Советском Союзе появилась такая же лаборатория. Теперь в Соединённых Штатах 9 млн доноров, а у нас — 120 тыс.», — рассказал он.

В то же время он добавил, что донорство костного мозга в России пусть не так быстро, но развивается, и отметил, что для улучшения ситуации становится донором «должно стать модно».