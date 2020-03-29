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Технические неполадки: в США рассказали о проблемах в работе одной из систем истребителя F-35
29 марта 2020, 08:30 • 18 • В мире
В Счётной палате США заявили о серьёзных проблемах в системе ALIS, которая помогает проводить диагностику и обеспечивать работоспособность истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. В докладе конгрессу, с текстом которого ознакомился RT, ведомство призвало Пентагон разработать стратегию модернизации комплекса. Военные эксперты и официальные лица ВВС США уже неоднократно обращали внимание на неполадки, связанные с работой системы. Однако это далеко не единственный дефект F-35, который регулярно подвергается критике специалистов в области авиации в самих Соединённых Штатах. Как считают российские военные эксперты, Вашингтон закрывает глаза на недоработки, чтобы оправдать вложенные в проект деньги.
ВВС США Reuters © Rob Schumacher/The Arizona Republic-USA TODAY Sports
В Счётной палате США заявили о необходимости разработать стратегию модернизации системы интегрированной логистической поддержки (ИЛП) ALIS (Autonomic Logistics Information System) для истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом говорится в докладе ведомства, подготовленном по запросу американского конгресса.
«Перспективы ALIS по-прежнему неясны, поскольку Министерство обороны ещё не выработало стратегию модернизации, которая, помимо прочего, определила бы характеристики будущей системы, условия её разработки и эксплуатации, параметры реагирования на ключевые риски и итоговую стоимость», — сообщается в документе Счётной палаты, с текстом которого ознакомился RT.
Системы ИЛП предназначены для того, чтобы снизить финансовые, временные и трудовые затраты при поддержании самолёта в боевой готовности в ходе его эксплуатации. Так, ALIS помогает специалистам по обслуживанию F-35 проводить диагностику и обеспечивать работоспособность летательных аппаратов. С её помощью осуществляется процесс обновления программного обеспечения истребителя и загрузка в бортовые компьютеры новых данных. Разработчиком комплекса является американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.
Сотрудники Счётной палаты указывают на сохраняющиеся проблемы в работе системы.
Как отмечают специалисты, работающие с системой, для её использования необходимо громоздкое и хрупкое оборудование, которое трудно транспортировать, при обслуживании ALIS требуется больше персонала, чем планировалось изначально. Кроме того, для работы системы в некоторых случаях нужно интернет-соединение, которое в полевых условиях не всегда доступно и стабильно.
Пользователи также жалуются на несовершенное и неудобное программное обеспечение, низкую скорость обработки данных, зависание и несвоевременное прерывание сеанса работы. При этом процесс устранения возникающих при эксплуатации F-35 проблем с помощью ALIS остаётся неэффективным, отмечается в докладе Счётной палаты.
«С учётом того, что в ближайшие четыре года всемирный флот F-35 превысит 1000 единиц, а Вооружённые силы США всё больше полагаются на возможности F-35 в реализации своих операционных стратегий, решение текущих проблем, связанных с системой логистической поддержки этих истребителей, станет для Министерства обороны безусловной необходимостью», — резюмируют в Счётной палате.
На этом фоне авторы документа призывают конгресс потребовать от американского военного ведомства разработать механизм оценки эффективности ALIS.
Обеспокоенность по поводу функционирования ALIS объясняется тем, что система влияет на работу ПО F-35, а значит, и на боеспособность самолёта, заметил в разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков. Он обращает внимание прежде всего на основную функцию системы — обновление данных бортового компьютера. По словам эксперта, точная и своевременно загруженная информация имеет критическое значение.
«Если меняются боевые задачи, появляются новые виды вооружения, новые комплексы обороны, требуется соответствующее обновление, чтобы обеспечить живучесть летательного аппарата в условиях общевойскового боя», — добавил Леонков.
Устаревшая технология
Работу ALIS уже не раз критиковали в Соединённых Штатах. Так, помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер назвал комплекс «технологией 1990-х годов». По его мнению, в системе есть «много моментов, которые очень расстраивают и отнимают массу времени».
Неодобрительно к ALIS относилась и бывший министр американских ВВС Хизер Уилсон. Выступая в конгрессе в 2018 году, она утверждала, что комплекс имеет «огромные проблемы».
Как следует из доклада Пентагона, опубликованного в январе прошлого года, недовольства по поводу функционирования системы звучат на протяжении восьми лет, начиная с 2012 года. Счётная палата, в свою очередь, фиксирует проблемы и риски, связанные с ALIS, с 2014 года.
В январе Минобороны США заявило о намерении заменить ALIS новой системой логистической поддержки ODIN (Operational Data Integrated Network). Её разработчиком является всё та же Lockheed Martin. Установка оборудования для ODIN на истребители начнётся в конце текущего года, а к декабрю 2022-го комплекс должен быть доведён до полной функциональной готовности.
В докладе Счётной палаты США это расценивается как позитивный шаг. В то же время там отмечают, что для эффективного перехода на новую систему Пентагону необходима соответствующая стратегия. В частности, военное ведомство должно учесть и оценить ключевые технические и программные проблемы действующего комплекса.
«Без подобной стратегии Министерство обороны не сможет эффективно спланировать переход с ныне действующей системы ALIS, уже внедрённой более чем в 400 истребителей F-35, используемых по всему миру, к любому другому выбранному варианту», — говорится в документе.
«Сырой истребитель»
Ожидается, что F-35 станет основой Военно-воздушных сил США и их некоторых союзников. Однако, по мнению экспертов, американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения имеет серьёзные дефекты, которые не ограничиваются проблемами с программным обеспечением.
В 2018 году некоммерческая организация по надзору за деятельностью правительства США (Project On Government Oversight, POGO) выявила сразу 966 критических недостатков F-35. Причём 111 из них относились к первой категории сложности, то есть могли привести к гибели или тяжёлым травмам военнослужащих.
Как выяснилось, в самолёте неисправна аварийная система, поэтому в случае катапультирования пилота диспетчеры не получают информацию о ЧП. Неполадки связаны и с одноразовым хвостовым крючком, который выпускается при отказе тормозной системы.
Ещё одна критическая проблема обнаружена в системе управления вооружением — лётчики не могут подтвердить координаты наземной цели.
Кроме того, в октябре 2018 года Пентагон остановил полёты ряда истребителей F-35 из-за проблем с топливной системой. Дефекты в этой части самолёта фиксировали также двумя годами ранее. В 2016-м американские ВВС приостановили использование летательного аппарата из-за неполадок в системе охлаждения топливных баков.
В 2015 году перед вводом F-35 в эксплуатацию разработчик американского истребителя F-16 Пьер Спрей прогнозировал множество трудностей с новой машиной.
«Я уверен, что в ближайшие годы этот истребитель принесёт столько проблем, что будет произведено не более 500 единиц таких самолётов. С технической точки зрения F-35 будет настолько позорным, что все сделают вид, что он вообще не был нужен, что у них есть идеи и получше, что они работают над новым самолётом, а о F-35 можно забыть», — заявил инженер.
США закрывают глаза на значительные недостатки F-35 в погоне за финансовыми выгодами, считает военный аналитик полковник в отставке Виктор Литовкин.
Стоит отметить, что изначально истребитель-бомбардировщик пятого поколения планировалось продавать по рекордно высокой цене в $221 млн, но затем его стоимость резко упала. Согласно последнему контракту, заключённому с Польшей в этом году, один экземпляр F-35 обходится в $87 млн, как утверждал польский министр обороны Мариуш Блащак.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин подчеркнул, что многофункциональный F-35 должен был стать вызовом мировому сообществу, но добиться такого эффекта пока не удалось.
«Считается, что F-35 является перспективной платформой, но на данный момент он сырой. Надо учитывать, что чем больше аппаратуры, тем сложнее ей пользоваться. От этого зависит степень надёжности в бою. Думаю, истребитель ещё долго будут совершенствовать, а может получиться и так, что перейдут к самолёту следующего поколения, а F-35 так и канет сырым в Лету», — предположил Кошкин.
Многие союзники Штатов по НАТО, заключившие ранее контракт на поставки F-35, задумываются о целесообразности закупок. Власти Италии, к примеру, в 2018 году и вовсе решили отказаться от американского истребителя. А в Германии F-35 был исключён из конкурса бундесвера по замене устаревающего парка самолётов. Парламент Великобритании также обсуждал возможность отказа от приобретения американского самолёта из-за дефицита бюджета.
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