Технические неполадки: в США рассказали о проблемах в работе одной из систем истребителя F-35

В Счётной палате США заявили о серьёзных проблемах в системе ALIS, которая помогает проводить диагностику и обеспечивать работоспособность истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. В докладе конгрессу, с текстом которого ознакомился RT, ведомство призвало Пентагон разработать стратегию модернизации комплекса. Военные эксперты и официальные лица ВВС США уже неоднократно обращали внимание на неполадки, связанные с работой системы. Однако это далеко не единственный дефект F-35, который регулярно подвергается критике специалистов в области авиации в самих Соединённых Штатах. Как считают российские военные эксперты, Вашингтон закрывает глаза на недоработки, чтобы оправдать вложенные в проект деньги.

В Счётной палате США заявили о необходимости разработать стратегию модернизации системы интегрированной логистической поддержки (ИЛП) ALIS (Autonomic Logistics Information System) для истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом говорится в докладе ведомства, подготовленном по запросу американского конгресса.

«Перспективы ALIS по-прежнему неясны, поскольку Министерство обороны ещё не выработало стратегию модернизации, которая, помимо прочего, определила бы характеристики будущей системы, условия её разработки и эксплуатации, параметры реагирования на ключевые риски и итоговую стоимость», — сообщается в документе Счётной палаты, с текстом которого ознакомился RT.

Системы ИЛП предназначены для того, чтобы снизить финансовые, временные и трудовые затраты при поддержании самолёта в боевой готовности в ходе его эксплуатации. Так, ALIS помогает специалистам по обслуживанию F-35 проводить диагностику и обеспечивать работоспособность летательных аппаратов. С её помощью осуществляется процесс обновления программного обеспечения истребителя и загрузка в бортовые компьютеры новых данных. Разработчиком комплекса является американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

Сотрудники Счётной палаты указывают на сохраняющиеся проблемы в работе системы.

«От нынешних пользователей ALIS продолжают поступать сообщения о значительных трудностях в её эксплуатации, которые негативно сказываются на повседневном использовании самолётов, вынуждая решать дополнительные задачи по их обслуживанию, и которые в некоторых случаях приводят к тому, что командиры эскадрилий идут на риск и утверждают вылеты, когда ALIS делает вывод о том, что вылетать не следует», — поясняется в документе.

Как отмечают специалисты, работающие с системой, для её использования необходимо громоздкое и хрупкое оборудование, которое трудно транспортировать, при обслуживании ALIS требуется больше персонала, чем планировалось изначально. Кроме того, для работы системы в некоторых случаях нужно интернет-соединение, которое в полевых условиях не всегда доступно и стабильно.

Пользователи также жалуются на несовершенное и неудобное программное обеспечение, низкую скорость обработки данных, зависание и несвоевременное прерывание сеанса работы. При этом процесс устранения возникающих при эксплуатации F-35 проблем с помощью ALIS остаётся неэффективным, отмечается в докладе Счётной палаты.

«С учётом того, что в ближайшие четыре года всемирный флот F-35 превысит 1000 единиц, а Вооружённые силы США всё больше полагаются на возможности F-35 в реализации своих операционных стратегий, решение текущих проблем, связанных с системой логистической поддержки этих истребителей, станет для Министерства обороны безусловной необходимостью», — резюмируют в Счётной палате.

На этом фоне авторы документа призывают конгресс потребовать от американского военного ведомства разработать механизм оценки эффективности ALIS.

Истребитель F-35

© Yuri Gripas/Reuters

Обеспокоенность по поводу функционирования ALIS объясняется тем, что система влияет на работу ПО F-35, а значит, и на боеспособность самолёта, заметил в разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков. Он обращает внимание прежде всего на основную функцию системы — обновление данных бортового компьютера. По словам эксперта, точная и своевременно загруженная информация имеет критическое значение.

«Если меняются боевые задачи, появляются новые виды вооружения, новые комплексы обороны, требуется соответствующее обновление, чтобы обеспечить живучесть летательного аппарата в условиях общевойскового боя», — добавил Леонков.

Устаревшая технология

Работу ALIS уже не раз критиковали в Соединённых Штатах. Так, помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер назвал комплекс «технологией 1990-х годов». По его мнению, в системе есть «много моментов, которые очень расстраивают и отнимают массу времени».

Неодобрительно к ALIS относилась и бывший министр американских ВВС Хизер Уилсон. Выступая в конгрессе в 2018 году, она утверждала, что комплекс имеет «огромные проблемы».

Как следует из доклада Пентагона, опубликованного в январе прошлого года, недовольства по поводу функционирования системы звучат на протяжении восьми лет, начиная с 2012 года. Счётная палата, в свою очередь, фиксирует проблемы и риски, связанные с ALIS, с 2014 года.

В январе Минобороны США заявило о намерении заменить ALIS новой системой логистической поддержки ODIN (Operational Data Integrated Network). Её разработчиком является всё та же Lockheed Martin. Установка оборудования для ODIN на истребители начнётся в конце текущего года, а к декабрю 2022-го комплекс должен быть доведён до полной функциональной готовности.

В докладе Счётной палаты США это расценивается как позитивный шаг. В то же время там отмечают, что для эффективного перехода на новую систему Пентагону необходима соответствующая стратегия. В частности, военное ведомство должно учесть и оценить ключевые технические и программные проблемы действующего комплекса.

«Без подобной стратегии Министерство обороны не сможет эффективно спланировать переход с ныне действующей системы ALIS, уже внедрённой более чем в 400 истребителей F-35, используемых по всему миру, к любому другому выбранному варианту», — говорится в документе.

Экс-министр ВВС США Хизер Уилсон

Reuters

© Jeenah Moon

«Сырой истребитель»

Ожидается, что F-35 станет основой Военно-воздушных сил США и их некоторых союзников. Однако, по мнению экспертов, американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения имеет серьёзные дефекты, которые не ограничиваются проблемами с программным обеспечением.

В 2018 году некоммерческая организация по надзору за деятельностью правительства США (Project On Government Oversight, POGO) выявила сразу 966 критических недостатков F-35. Причём 111 из них относились к первой категории сложности, то есть могли привести к гибели или тяжёлым травмам военнослужащих.

Как выяснилось, в самолёте неисправна аварийная система, поэтому в случае катапультирования пилота диспетчеры не получают информацию о ЧП. Неполадки связаны и с одноразовым хвостовым крючком, который выпускается при отказе тормозной системы.

Ещё одна критическая проблема обнаружена в системе управления вооружением — лётчики не могут подтвердить координаты наземной цели.

Кроме того, в октябре 2018 года Пентагон остановил полёты ряда истребителей F-35 из-за проблем с топливной системой. Дефекты в этой части самолёта фиксировали также двумя годами ранее. В 2016-м американские ВВС приостановили использование летательного аппарата из-за неполадок в системе охлаждения топливных баков.

В 2015 году перед вводом F-35 в эксплуатацию разработчик американского истребителя F-16 Пьер Спрей прогнозировал множество трудностей с новой машиной.

«Я уверен, что в ближайшие годы этот истребитель принесёт столько проблем, что будет произведено не более 500 единиц таких самолётов. С технической точки зрения F-35 будет настолько позорным, что все сделают вид, что он вообще не был нужен, что у них есть идеи и получше, что они работают над новым самолётом, а о F-35 можно забыть», — заявил инженер.

США закрывают глаза на значительные недостатки F-35 в погоне за финансовыми выгодами, считает военный аналитик полковник в отставке Виктор Литовкин.

«F-35 — недоработанный. Американцы торопятся отправить его в войска, в страны, которые его заказывали, чтобы оправдать деньги, вложенные в проект», — сказал эксперт в беседе с RT.

Стоит отметить, что изначально истребитель-бомбардировщик пятого поколения планировалось продавать по рекордно высокой цене в $221 млн, но затем его стоимость резко упала. Согласно последнему контракту, заключённому с Польшей в этом году, один экземпляр F-35 обходится в $87 млн, как утверждал польский министр обороны Мариуш Блащак.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин подчеркнул, что многофункциональный F-35 должен был стать вызовом мировому сообществу, но добиться такого эффекта пока не удалось.

«Считается, что F-35 является перспективной платформой, но на данный момент он сырой. Надо учитывать, что чем больше аппаратуры, тем сложнее ей пользоваться. От этого зависит степень надёжности в бою. Думаю, истребитель ещё долго будут совершенствовать, а может получиться и так, что перейдут к самолёту следующего поколения, а F-35 так и канет сырым в Лету», — предположил Кошкин.

Многие союзники Штатов по НАТО, заключившие ранее контракт на поставки F-35, задумываются о целесообразности закупок. Власти Италии, к примеру, в 2018 году и вовсе решили отказаться от американского истребителя. А в Германии F-35 был исключён из конкурса бундесвера по замене устаревающего парка самолётов. Парламент Великобритании также обсуждал возможность отказа от приобретения американского самолёта из-за дефицита бюджета.