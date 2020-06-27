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«Техническая пауза»: как срыв переговоров между Сербией и Косовом может повлиять на ситуацию в регионе
27 июня 2020, 00:55 • 53 • В мире
Намеченные на 27 июня переговоры лидеров Сербии и частично признанной республики Косово сорвались после того, как Гаагская специальная прокуратура обвинила главу мятежного края в организации убийств и пыток мирного населения в годы войны. Из-за этого от участия в переговорах также отказался премьер-министр Косова Авдулла Хоти. При этом США, которые выступили организатором диалога, выразили надежду, что в будущем встреча всё же состоится. Эксперты отмечают, что Трамп таким образом попытался перехватить инициативу у Евросоюза и выступить в роли ключевого посредника в косовском вопросе. При этом аналитики не исключают, что срыв переговоров в конечном итоге может сыграть на руку Белграду.
Хашим Тачи Reuters © Hannibal Hanschke
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косове (SPO) предъявила в Гааге косовскому президенту Хашиму Тачи предварительное обвинение, из-за чего сорвались переговоры между руководством Сербии и частично признанного государства, назначенные на 27 июня. Встреча, организованная по инициативе американской администрации, должна была пройти в Вашингтоне.
Теперь сторонам предстоит определиться с новой датой переговоров. Как написал в своём Twitter специальный представитель президента США по диалогу между Сербией и Косовом Ричард Гренелл, американская сторона принимает решение Приштины и рассчитывает, что встреча будет спланирована повторно.
Таким образом дипломат прокомментировал заявление премьер-министра Косова Авдуллы Хоти, который сообщил накануне, что вынужден отказаться от участия в переговорах вслед за Хашимом Тачи.
«В связи с последними событиями в Приштине, ставшими результатом обвинительного заключения, представленного Специальной прокуратурой, я вынужден вернуться в свою страну, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией. Я сообщил послу Гренеллу, что 27 июня не смогу присутствовать на встрече в Белом доме», — написал он в Twitter.
«Вопрос увязан с большой политикой»
О выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашённой республики Косово Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косове (SPO) в Гааге сообщила 24 июня. Политику инкриминируется участие в военных преступлениях, преступлениях против человечества, пытках и убийствах, совершённых на территории бывшей Югославии в 1998—1999 годах.
В обвинительном заключении говорится, что Тачи и другие фигуранты дела могут нести ответственность почти за 100 убийств. Преступления, которые они, предположительно, совершили в то время, были направлены против сотен людей, включая сербов и ромов, а также представителей других этнических групп. В сообщении SPO подчёркивается, что обвинение стало результатом длительного расследования.
«В связи с неоднократными попытками Хашима Тачи и Кадри Весели затруднить и подорвать работу Специальных палат по Косову, специальный прокурор счёл необходимым публично объявить о предъявленных обвинениях. Предполагается, что Тачи и Весели осуществили тайную кампанию по отмене закона, учреждающего данный суд, и другими способами препятствовали его работе, чтобы избежать правосудия», — сообщается на сайте SPO.
Также в прокуратуре отметили, что своими действиями Тачи и Весели поставили «свои личные интересы выше интересов жертв их преступлений, принципа верховенства права и всего народа Косова».
Как напомнила в беседе с RT руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова, следствие по делу Тачи было начато довольно давно, после выхода в 2011 году доклада Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о преступлениях албанцев, совершённых по этническому принципу.
В свою очередь, профессор МГИМО Елена Пономарёва отметила, что в том, что процесс в отношении бывших албанских боевиков начинается лишь сейчас, спустя многие годы после войны, нет ничего странного.
«Очень часто настоящих преступников не судят, потому что они связаны с действующими политиками, занимающими высокие посты в крупных государствах. Когда же меняются политическая обстановка и предпосылки, расследование может быть начато. Возможно, что речь также идёт о неких уступках друг другу со стороны ведущих держав, поскольку вопрос Косова увязан с большой политикой», — пояснила эксперт в беседе с RT.
«Политически мотивированный суд»
Напомним, Хашим Тачи начал заниматься политической деятельностью ещё в юности, в годы учёбы в Приштинском университете в начале 1990-х он возглавил студенческое движение за независимость косовских албанцев.
Впоследствии Тачи стал одним из основателей военно-политической организации «Армия освобождения Косова» (АОК), а после войны возглавил временное косовское правительство, существовавшее с 1999 по 2000 год. Также Тачи стал одним из основателей Партии демократического прогресса Косова, которая впоследствии стала называться Демократической партией Косова. После того как она одержала победу на выборах в 2007-м, Тачи возглавил постоянное правительство и провозгласил Косово независимым государством.
При этом в официальной биографии косовского президента, размещённой на его сайте, умалчивается о некоторых аспектах его деятельности.
Борьба за независимость от Сербии, которую вели косовские албанцы, сопровождалась расцветом преступности в регионе. Одним из ключевых источников финансирования АОК стала наркоторговля, в которой зарубежная албанская диаспора была замешана и до войны. Не гнушались албанские сепаратисты и торговлей людьми: Косово стало одним из транзитных центров для поставок в Европу нелегалов, в первую очередь женщин, которые впоследствии должны были заняться проституцией. Для отмывания полученных преступным путём денег использовался сбор средств на нужды АОК.
Террористическая и криминальная деятельность тесно переплелись в среде косовских сепаратистов. Как говорилось в опубликованном ранее докладе спецдокладчика Совета Европы Дика Марти, такие деятели АОК, как Кадри Весели, Фатмир Лимай и Хашим Тачи занимались организацией убийств, похищений и пыток людей в Косове в период с 1998 по 2000 год.
При этом именно Хашим Тачи стоял за организованной криминальной системой, действовавшей в Косове, — к таким выводам, в частности, пришли спецслужбы ФРГ, Италии и Великобритании.
Следует отметить, что соратник Тачи Рамуш Харадинай, занимавший пост премьер-министра Косова, ранее также попал в поле зрения следователей.
Об этом стало известно в июле 2019 года, когда Харадиная вызвали в Гаагу в качестве подозреваемого. Политик ушёл в отставку с поста премьер-министра Косова, отметив, что не хочет вредить имиджу частично признанной республики и предстанет перед судом по делу о преступлениях АОК в годы войны как частное лицо. Политика подозревают в организации депортации сербов и расправ над мирным населением.
Бывший полевой командир АОК Рамуш Харадинай уже оказывался на скамье подсудимых в Гааге — его обвиняли в организации пыток, убийств и изнасилований мирных граждан в годы войны. Однако в 2008 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) вынес в его отношении оправдательный приговор, что возмутило Белград.
Похожей точки зрения придерживается и Елена Гуськова.
«Хашим Тачи совершил много преступлений, и доказательная база против него собиралась годами. Так что в его виновности практически никто не сомневается», — отметила эксперт.
Политическая передышка
Переговоры между Сербией и частично признанным Косовом практически не продвигаются — диалог застопорился ещё в конце 2018 года, после того как Приштина ввела против сербской стороны торговые пошлины.
Кроме того, в сентябре 2018 года косовские власти ввели на север автономного края Косово и Метохия спецназ, который занял центр экологии и развития в муниципалитете Зубин-Поток, а затем рассредоточился вокруг озера и взял под контроль ГЭС «Газиводе», которую контролирует Белград. Эти действия косовской стороны также привели к росту напряжённости в регионе.
При этом заключение мира между Приштиной и Белградом остаётся ключевым условием для вступления Сербии в Евросоюз. Брюссель прилагает определённые усилия, чтобы добиться сближения позиций Косова и Сербии: летом 2018 года под эгидой ЕС состоялись переговоры сторон, которые, впрочем, не привели к какому-либо прорывному результату.
С начала 2020 года перехватить инициативу и взять на себя роль ключевого посредника в разрешении конфликта пытается Вашингтон. В середине июня издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщило, что глава Белого дома пригласил сербского и косовского лидеров в Вашингтон для переговоров.
Эта информация вскоре получила официальное подтверждение: о предстоящей встрече сообщил в своём Twitter спецпредставитель Дональда Трампа Ричард Гренелл.
«Отличные новости! Мне удалось заручиться обещаниями со стороны властей Косова и Сербии о временной приостановке кампании по отзыву признания независимости (Косова. — RT) и прекращении усилий по получению международного членства, чтобы 27 июня встретиться в Вашингтоне, в Белом доме, для обсуждения дальнейшего диалога», — написал тогда американский дипломат.
Впрочем, инициатива президента США вызвала неоднозначную реакцию как в самих Соединённых Штатах, так и в Косове. О планах Дональда Трампа начать миротворческий процесс на Балканах было известно ещё в апреле — комментируя эту новость Альбин Курти, исполнявший обязанности премьер-министра Косова, заявил, что американская сторона форсирует события из политических соображений.
«Гренеллу нужна быстрая сделка, чтобы в преддверии президентских выборов показать, что (администрация Трампа. — RT), в отличие от (администраций) Клинтона, Буша и Обамы, способна успешно справляться с кризисами в мире без всяких военных интервенций», — подчеркнул тогда Курти.
Похожую оценку представил и профессор Гарвардского университета, бывший спецпредставитель по Косову в администрации Джорджа Буша Николас Бёрнс. По его мнению, нежелание Дональда Трампа привлечь к переговорам европейские страны — ошибка.
Этот подход разделяет и Елена Гуськова. Она пояснила, что ранее все переговоры по Косову проходили под эгидой Евросоюза.
«Однако США всякий раз встревали в диалог, желая показать, что без их участия прогресс невозможен. В своё время США также поспешили признать независимость Косова, которое, по сути, было их проектом. В итоге сейчас власти США снова стремятся взять ситуацию в свои руки и показать Европе, что могут сами усадить албанцев и сербов за стол переговоров. Но эта попытка, к счастью для Сербии, сорвалась», — отметила эксперт.
Аналогичной точки зрения придерживается Елена Пономарёва. По её словам, ситуация в регионе может только выиграть от срыва переговоров.
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