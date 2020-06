«Техническая пауза»: как срыв переговоров между Сербией и Косовом может повлиять на ситуацию в регионе • 53 • В мире Намеченные на 27 июня переговоры лидеров Сербии и частично признанной республики Косово сорвались после того, как Гаагская специальная прокуратура обвинила главу мятежного края в организации убийств и пыток мирного населения в годы войны. Из-за этого от участия в переговорах также отказался премьер-министр Косова Авдулла Хоти. При этом США, которые выступили организатором диалога, выразили надежду, что в будущем встреча всё же состоится. Эксперты отмечают, что Трамп таким образом попытался перехватить инициативу у Евросоюза и выступить в роли ключевого посредника в косовском вопросе. При этом аналитики не исключают, что срыв переговоров в конечном итоге может сыграть на руку Белграду. Хашим Тачи Reuters © Hannibal Hanschke Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косове (SPO) предъявила в Гааге косовскому президенту Хашиму Тачи предварительное обвинение, из-за чего сорвались переговоры между руководством Сербии и частично признанного государства, назначенные на 27 июня. Встреча, организованная по инициативе американской администрации, должна была пройти в Вашингтоне. Теперь сторонам предстоит определиться с новой датой переговоров. Как написал в своём Twitter специальный представитель президента США по диалогу между Сербией и Косовом Ричард Гренелл, американская сторона принимает решение Приштины и рассчитывает, что встреча будет спланирована повторно. Due to the new developments in Prishtina as a result of the indictment submitted by the Specialized Prosecutor's Office, I have to return to my country to deal with the situation.

I informed Ambassador Grenell that I could not attend the June 27 meeting at the White House. — Avdullah Hoti (@Avdullah) June 25, 2020 Таким образом дипломат прокомментировал заявление премьер-министра Косова Авдуллы Хоти, который сообщил накануне, что вынужден отказаться от участия в переговорах вслед за Хашимом Тачи. «В связи с последними событиями в Приштине, ставшими результатом обвинительного заключения, представленного Специальной прокуратурой, я вынужден вернуться в свою страну, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией. Я сообщил послу Гренеллу, что 27 июня не смогу присутствовать на встрече в Белом доме», — написал он в Twitter. «Вопрос увязан с большой политикой» О выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашённой республики Косово Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косове (SPO) в Гааге сообщила 24 июня. Политику инкриминируется участие в военных преступлениях, преступлениях против человечества, пытках и убийствах, совершённых на территории бывшей Югославии в 1998—1999 годах. В обвинительном заключении говорится, что Тачи и другие фигуранты дела могут нести ответственность почти за 100 убийств. Преступления, которые они, предположительно, совершили в то время, были направлены против сотен людей, включая сербов и ромов, а также представителей других этнических групп. В сообщении SPO подчёркивается, что обвинение стало результатом длительного расследования. Боевики ОАК

Reuters «В связи с неоднократными попытками Хашима Тачи и Кадри Весели затруднить и подорвать работу Специальных палат по Косову, специальный прокурор счёл необходимым публично объявить о предъявленных обвинениях. Предполагается, что Тачи и Весели осуществили тайную кампанию по отмене закона, учреждающего данный суд, и другими способами препятствовали его работе, чтобы избежать правосудия», — сообщается на сайте SPO. Также в прокуратуре отметили, что своими действиями Тачи и Весели поставили «свои личные интересы выше интересов жертв их преступлений, принципа верховенства права и всего народа Косова». Как напомнила в беседе с RT руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова, следствие по делу Тачи было начато довольно давно, после выхода в 2011 году доклада Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о преступлениях албанцев, совершённых по этническому принципу. «До этого все обвинения, которые были выдвинуты против албанцев Гаагским трибуналом, проваливались, потому что либо исчезали свидетели, либо не хватало доказательной базы. В итоге всё-таки был создан специальный трибунал, который должен расследовать преступления, совершённые на территории Косова», — пояснила эксперт. В свою очередь, профессор МГИМО Елена Пономарёва отметила, что в том, что процесс в отношении бывших албанских боевиков начинается лишь сейчас, спустя многие годы после войны, нет ничего странного. «Очень часто настоящих преступников не судят, потому что они связаны с действующими политиками, занимающими высокие посты в крупных государствах. Когда же меняются политическая обстановка и предпосылки, расследование может быть начато. Возможно, что речь также идёт о неких уступках друг другу со стороны ведущих держав, поскольку вопрос Косова увязан с большой политикой», — пояснила эксперт в беседе с RT. «Политически мотивированный суд» Напомним, Хашим Тачи начал заниматься политической деятельностью ещё в юности, в годы учёбы в Приштинском университете в начале 1990-х он возглавил студенческое движение за независимость косовских албанцев. Впоследствии Тачи стал одним из основателей военно-политической организации «Армия освобождения Косова» (АОК), а после войны возглавил временное косовское правительство, существовавшее с 1999 по 2000 год. Также Тачи стал одним из основателей Партии демократического прогресса Косова, которая впоследствии стала называться Демократической партией Косова. После того как она одержала победу на выборах в 2007-м, Тачи возглавил постоянное правительство и провозгласил Косово независимым государством. При этом в официальной биографии косовского президента, размещённой на его сайте, умалчивается о некоторых аспектах его деятельности. Kosovo Security Force

AFP

© Armend NIMANI Борьба за независимость от Сербии, которую вели косовские албанцы, сопровождалась расцветом преступности в регионе. Одним из ключевых источников финансирования АОК стала наркоторговля, в которой зарубежная албанская диаспора была замешана и до войны. Не гнушались албанские сепаратисты и торговлей людьми: Косово стало одним из транзитных центров для поставок в Европу нелегалов, в первую очередь женщин, которые впоследствии должны были заняться проституцией. Для отмывания полученных преступным путём денег использовался сбор средств на нужды АОК. Террористическая и криминальная деятельность тесно переплелись в среде косовских сепаратистов. Как говорилось в опубликованном ранее докладе спецдокладчика Совета Европы Дика Марти, такие деятели АОК, как Кадри Весели, Фатмир Лимай и Хашим Тачи занимались организацией убийств, похищений и пыток людей в Косове в период с 1998 по 2000 год. Президент Литвы отказался от встречи с президентами Латвии и Эстонии При этом именно Хашим Тачи стоял за организованной криминальной системой, действовавшей в Косове, — к таким выводам, в частности, пришли спецслужбы ФРГ, Италии и Великобритании. Следует отметить, что соратник Тачи Рамуш Харадинай, занимавший пост премьер-министра Косова, ранее также попал в поле зрения следователей. Об этом стало известно в июле 2019 года, когда Харадиная вызвали в Гаагу в качестве подозреваемого. Политик ушёл в отставку с поста премьер-министра Косова, отметив, что не хочет вредить имиджу частично признанной республики и предстанет перед судом по делу о преступлениях АОК в годы войны как частное лицо. Политика подозревают в организации депортации сербов и расправ над мирным населением. Бывший полевой командир АОК Рамуш Харадинай уже оказывался на скамье подсудимых в Гааге — его обвиняли в организации пыток, убийств и изнасилований мирных граждан в годы войны. Однако в 2008 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) вынес в его отношении оправдательный приговор, что возмутило Белград. «Международный трибунал в Гааге с самого начала был политически мотивированным судом. Очень быстро выяснилось, что он обвинял и осуждал преимущественно сербов, весь сербский народ. А албанцев не приговаривали к наказанию из политических соображений. Я не уверена в том, что Хашима Тачи и Рамуша Харадиная осудят, — это зависит от расклада карт, которые сдают крупные политические игроки. Но в целом они, конечно, должны сидеть на скамье подсудимых», — подчеркнула Елена Пономарёва. Похожей точки зрения придерживается и Елена Гуськова. «Хашим Тачи совершил много преступлений, и доказательная база против него собиралась годами. Так что в его виновности практически никто не сомневается», — отметила эксперт. Политическая передышка Переговоры между Сербией и частично признанным Косовом практически не продвигаются — диалог застопорился ещё в конце 2018 года, после того как Приштина ввела против сербской стороны торговые пошлины. Кроме того, в сентябре 2018 года косовские власти ввели на север автономного края Косово и Метохия спецназ, который занял центр экологии и развития в муниципалитете Зубин-Поток, а затем рассредоточился вокруг озера и взял под контроль ГЭС «Газиводе», которую контролирует Белград. Эти действия косовской стороны также привели к росту напряжённости в регионе. При этом заключение мира между Приштиной и Белградом остаётся ключевым условием для вступления Сербии в Евросоюз. Брюссель прилагает определённые усилия, чтобы добиться сближения позиций Косова и Сербии: летом 2018 года под эгидой ЕС состоялись переговоры сторон, которые, впрочем, не привели к какому-либо прорывному результату. Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis С начала 2020 года перехватить инициативу и взять на себя роль ключевого посредника в разрешении конфликта пытается Вашингтон. В середине июня издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщило, что глава Белого дома пригласил сербского и косовского лидеров в Вашингтон для переговоров. Эта информация вскоре получила официальное подтверждение: о предстоящей встрече сообщил в своём Twitter спецпредставитель Дональда Трампа Ричард Гренелл. Специальный представитель президента США по диалогу между Сербией и Косовом Ричард Гренелл

AFP

«Отличные новости! Мне удалось заручиться обещаниями со стороны властей Косова и Сербии о временной приостановке кампании по отзыву признания независимости (Косова. — RT) и прекращении усилий по получению международного членства, чтобы 27 июня встретиться в Вашингтоне, в Белом доме, для обсуждения дальнейшего диалога», — написал тогда американский дипломат. Great news! I have received the commitment from the governments of Kosovo and Serbia to temporarily pause the derecognition campaign and the seeking of international memberships in order to meet in Washington, DC at the White House on June 27 for Dialogue discussions. (1/2) — Richard Grenell (@RichardGrenell) June 15, 2020 Впрочем, инициатива президента США вызвала неоднозначную реакцию как в самих Соединённых Штатах, так и в Косове. О планах Дональда Трампа начать миротворческий процесс на Балканах было известно ещё в апреле — комментируя эту новость Альбин Курти, исполнявший обязанности премьер-министра Косова, заявил, что американская сторона форсирует события из политических соображений. «Гренеллу нужна быстрая сделка, чтобы в преддверии президентских выборов показать, что (администрация Трампа. — RT), в отличие от (администраций) Клинтона, Буша и Обамы, способна успешно справляться с кризисами в мире без всяких военных интервенций», — подчеркнул тогда Курти. Похожую оценку представил и профессор Гарвардского университета, бывший спецпредставитель по Косову в администрации Джорджа Буша Николас Бёрнс. По его мнению, нежелание Дональда Трампа привлечь к переговорам европейские страны — ошибка. Этот подход разделяет и Елена Гуськова. Она пояснила, что ранее все переговоры по Косову проходили под эгидой Евросоюза. «Однако США всякий раз встревали в диалог, желая показать, что без их участия прогресс невозможен. В своё время США также поспешили признать независимость Косова, которое, по сути, было их проектом. В итоге сейчас власти США снова стремятся взять ситуацию в свои руки и показать Европе, что могут сами усадить албанцев и сербов за стол переговоров. Но эта попытка, к счастью для Сербии, сорвалась», — отметила эксперт. Аналогичной точки зрения придерживается Елена Пономарёва. По её словам, ситуация в регионе может только выиграть от срыва переговоров. «В последнее время ситуация была очень напряжённой. Все опасались, что Белград всё же признает незаконное образование — республику Косово. Срыв переговоров не позволит ситуации пойти по этому руслу, это в сербских интересах. Сербия получила некую техническую паузу для того, чтобы взвесить все «за» и «против». Что же касается США, то Дональд Трамп действительно стремится решать какие-то вопросы европейской повестки, но ведёт себя порой как слон в посудной лавке. И в ситуации с косовско-сербскими переговорами мы наблюдаем то же самое», — подытожила эксперт.





