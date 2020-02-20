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Техническая неисправность или нарушение правил: пять человек госпитализированы после жёсткой посадки самолёта в Магадане
20 февраля 2020, 13:39 • 27 • В России
Частный самолёт Ан-2, перевозивший вахтовых рабочих, совершил жёсткую посадку при попытке вылета из аэропорта Магадан-13. В результате аварии самолёт частично разрушился, пострадали пять из 14 находившихся на борту человек, у них компрессионные переломы позвоночника. Сообщается, что после отрыва от взлётно-посадочной полосы самолёт поднялся на десять метров, а затем жёстко сел за пределами ВПП. Основные версии произошедшего — техническая неисправность и человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна»).
В Магадане при попытке взлёта совершил жёсткую посадку частный самолёт Ан-2. Все 14 человек, находившиеся на борту (12 пассажиров и два члена экипажа), самостоятельно покинули воздушное судно и были доставлены в больницу. Изначально в региональном управлении МЧС сообщали о семи пострадавших в результате ЧП, однако позднее эти данные были скорректированы в сторону уменьшения.
«Девять из 14 человек, находившихся на борту самолёта Ан-2, который совершил жёсткую посадку сегодня утром в аэропорту Магадан-13, после обследования в Магаданской областной больнице отпущены домой. Госпитализировали пять человек с травмами средней тяжести, характерными для падения с высоты», — заявили в пресс-службе МЧС.
В свою очередь, глава Минздрава региона Сергей Чеканов сообщил, что у пятерых госпитализированных диагностировали компрессионные переломы позвоночника.
«Обследованы 12 человек, пятеро госпитализированы с компрессионными переломами позвоночника, ещё пятеро отпущены на амбулаторное лечение домой и два находятся в процессе обследования. Состояние пострадавших — средней тяжести», — сказал он.
Инцидент произошёл в четверг, 20 февраля, на аэродроме Магадан-13, расположенном в северной части города. В правительстве региона рассказали, что после отрыва от взлётно-посадочной полосы самолёт Ан-2 успел набрать небольшую высоту, но затем пошёл вниз.
«После отрыва от полосы и набора высоты приблизительно десять метров самолёт прекратил взлёт и совершил грубую посадку. Частично разрушены фюзеляж и плоскости крыльев», — сказал представитель региональной администрации.
Сама посадка, по данным Следственного комитета, произошла за пределами ВПП. Сообщается, что совершавший чартерный рейс самолёт должен был доставить вахтовых рабочих в посёлок Сеймчан Магаданской области.
В ликвидации последствий аварии принимали участие порядка 50 человек, было задействовано 15 единиц техники. Пожарные пролили воздушное судно, чтобы не допустить возгорания.
Возбуждено уголовное дело
По факту жёсткой посадки Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна»). Пока следствие выдвигает две основные версии произошедшего — техническая неисправность и человеческий фактор.
О начале проверки сообщили и в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Ведомство намерено дать оценку законности использования самого самолёта, а также проверить соблюдение требований при его техническом обслуживании и квалификацию пилотов. Помимо этого, в прокуратуре сообщили о намерении оценить работу государственных ведомств.
«Будет проанализирована полнота и эффективность реализаций полномочий должностными лицами управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу, Северо-Восточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации по обеспечению безопасности полётов», — сообщили в прокуратуре.
Принадлежит горнодобывающей компании
В прокуратуре сообщили, что совершивший жёсткую посадку самолёт принадлежит компании ООО «Т-Цемент». Согласно данным из открытых источников, это горнодобывающее предприятие, основной вид деятельности которого — добыча золота, серебра и металлов платиновой группы.
Самолёты типа Ан-2 производились с 1947 по 1992 год в СССР и России, а в Китае их собирают до сих пор. Это воздушное судно занесено в Книгу рекордов Гиннесса как единственный самолёт, производящийся более 70 лет. Всего было произведено свыше 18 тыс. экземпляров различных модификаций. Тот, что совершил жёсткую посадку в Магадане, был построен в 1985 году на заводе PZL-Mielec в Польше.
По подсчётам портала Aviation Safety Network, за всё время эксплуатации Ан-2 воздушные суда этого типа терпели крушения 679 раз, в результате чего погибли 789 человек. По данным НИИ гражданской авиации, на 2017 год в России было 227 самолётов этой модели. Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина в том же году подсчитал, что 90% задач малой авиации продолжают выполняться самолётами Ан-2.
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