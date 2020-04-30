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ТЭК пошел: Путин призвал не допустить дефицита топлива во время пандемии

30 апреля 2020, 01:10  •  63 • Политика
Больше половины валютной выручки бюджета и четверть ВВП страны сегодня обеспечивает ТЭК. Поэтому именно от его работы зависит, насколько быстро и безболезненно Россия выйдет из вызванного пандемией кризиса. Об этом «Известиям» заявили в профильном комитете Госдумы, комментируя итоги совещания, которое 29 апреля провел президент страны. Выступая перед участниками мероприятия, Владимир Путин призвал обеспечить долгосрочную устойчивость российского ТЭКа от добычи ресурсов до их транспортировки и переработки. Допустить дефицита топлива нельзя ни в коем случае, подчеркнул он. Российский лидер отметил: глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с драматичными колебаниями конъюнктуры. Правда, такого, как сейчас, не было еще никогда, признал он.

25% ВВП страны

В среду 29 апреля Владимир Путин продолжил серию совещаний, посвященных влиянию пандемии коронавируса на разные отрасли экономики. ТЭК играет ключевую роль для экономики нашей страны и влияет на развитие промышленности, транспорта и сельского хозяйства, а также во многом определяет экспортный потенциал России и состояние государственных финансов, подчеркнул президент.
Важность этой отрасли подчеркивает и тот факт, что в российском ТЭКе трудятся несколько миллионов человек. Кроме того, это высокотехнологичная отрасль, в которой реализуются не имеющие аналогов в мире проекты, добавил российский лидер. В частности, речь идет о работах на арктическом шельфе в суровых условиях Восточной Сибири, напомнил он.
Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, 29 апреля
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Разумеется, нынешний кризис, связанный с мировой борьбой против COVID-19, не мог обойти стороной эту отрасль. Владимир Путин признал: распространение коронавируса и вынужденные ограничительные меры самым негативным образом сказались на мировой экономике, заставили ее темпы снижаться.
— ВВП мировой сокращается, спрос на энергоресурсы — как в отдельных государствах, так и в мире в целом — сократился. Вслед за ним пошли вниз и ценовые котировки, — констатировал президент.
На этом фоне необходимо обеспечить долгосрочную устойчивость российского ТЭКа по всему циклу: от добычи ресурсов до их транспортировки и глубокой переработки, включая работу организаций, которые оказывают отрасли сервисные услуги, подчеркнул Владимир Путин. Он напомнил, что ведущие компании отечественного ТЭКа входят в перечень системообразующих предприятий и от их стабильной работы зависит деятельность самых разных секторов экономики.
— Нужно сохранить надежность этих кооперационных, производственных связей, в том числе нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны, — пояснил он.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Кроме того, необходимо продолжить крупные инфраструктурные проекты в энергетике, которые играют важную роль для российских регионов и для предприятий реального сектора, добавил глава государства. Состояние топливно-энергетического комплекса напрямую связано с темпами развития экономики РФ и определяет благосостояние граждан, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
— Сегодня ТЭК — это 25% ВВП страны, 65% поступлений валютной выручки, 36% федерального бюджета и за счет ТЭКа сформировано порядка 13 трлн рублей в ФНБ. Кроме этого, в ТЭКе, если взять все трудоспособное население страны, а это где-то 85 млн населения, то в отрасли работает 4 млн человек. То есть порядка 6% работоспособного населения обеспечивает 25% ВВП страны. Отрасль определяет темпы и возможности развития нашей экономики и соответственно влияет на благосостояние граждан, — сказал «Известиям» парламентарий.
Между тем, Владимир Путин заявил, что отечественный ТЭК всегда умел отвечать на вызовы, а промышленный, технологический и кадровый потенциал российской энергетики позволяет решать самые трудные задачи.

В режиме готовности

Владимир Путин во время совещания подчеркнул, что «глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктуры». Тем не менее нынешняя ситуация не имеет аналогов, добавил он. Президент отметил и важность международного сотрудничества, вспомнив о недавнем соглашении между странами ОПЕК+. На экстренном заседании 12 апреля участники объединения согласовали сокращение добычи нефти примерно на 10 млн баррелей в сутки, начиная с 1 мая.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
В РФ добыча нефти в текущем году снизится в результате договоренностей на 10% к уровню 2019-го, сообщил во время совещания министр энергетики Александр Новак.
— В настоящее время компании готовятся к сокращению добычи. В мае это сокращение составит примерно 19% к уровню февраля 2020 года. С учетом работы первых четырех месяцев и постепенного уменьшения объемов сокращения по итогам года планируется снижение объемов добычи примерно на 10% к уровню прошлого года, — пояснил он.
Министр также считает, что сокращение мирового спроса на нефть близко к своему пику. Учитывая соглашения между странами ОПЕК+ и постепенный отказ некоторых стран от карантинных мер, существуют «оптимистические оценки о начале выправления ситуации на мировых нефтяных рынках». С этим мнением согласен и гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Очевидно, что обстановка на рынке энергоносителей изменится в положительную сторону во второй половине текущего года, поскольку по мере снятия ограничительных мер во многих странах появится спрос, который подтолкнет мировые цены на нефть и газ.
— Сегодня закрываются промышленности, самолеты не летают, машины не ездят. Падает спрос, и в результате этого падают цены, потому что предложение большое, а потребление сократилось, — сказал «Известиям» эксперт.
Пассажирские самолеты на стоянке аэропорта Шереметьево
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Александр Новак сообщил президенту, что в условиях распространения коронавирусной инфекции Минэнерго подготовило резервные источники энергоснабжения для медицинских учреждений. При этом на особом контроле находится 397 медучреждений в 75 регионах страны, пояснил он. По словам министра, сейчас свыше 50 тыс. дизель-генераторных установок электроснабжения находятся в режиме готовности для обеспечения бесперебойной работы больниц и аппаратов ИВЛ. Примечательно, что в состав аварийных бригад входит более 65 тыс. специалистов и свыше 23 тыс. единицы техники, подытожил руководитель ведомства.

Точной даты нет

Негативные последствия распространения COVID-19 в среду обсуждались и на уровне правительства. В частности, премьер-министр поручил отдельным ведомствам разработать до 25 мая проект общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики. На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Михаил Мишустин порадовал также любителей животных, заявив о необходимости поддержать зоопарки, дельфинарии и океанариумы. Более того, в перечень организаций, пострадавших от пандемии, будут включены цирки.
Председатель правительства рассказал и о продлении ограничения на въезд иностранцев в РФ до улучшения эпидемиологической ситуация. Однако эта мера не затронет некоторые категории зарубежных граждан, добавил он. В частности, это касается специалистов, которые ведут наладки и техническое обслуживание импортного оборудования.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Увы, в этот день Михаил Мишустин сообщил еще одну не очень приятную новость. По его словам, «пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, будут полностью сняты».

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