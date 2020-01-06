Тегеран заявил, что больше не будет выполнять ни одно из обязательств по ядерной сделке 2015 года

Иран объявил о финальном, пятом шаге отхода от договорённостей по СВПД по своей атомной программе, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на западные СМИ.

Как пишет агентство Associated Press, иранское государственное ТВ сообщило: "Иран больше не будет следовать никаким ограничениям, установленным в соответствии с ядерной сделкой 2015 года". Иностранные СМИ отмечают, что этот "последний шаг" Ирана подразумевает отказ "следовать каким-либо ограничениям, касающимся числа центрифуг и уровня обогащения и объёмов хранения".

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил: Тегеран не отказывается продолжать переговоры с "пятёркой", подписавшей СВПД. Но Иран должен предварительно добиться, чтобы США ответили за гибель генерала Касема Сулеймани.

В Иране заявили о готовности "равноценно" ответить США на убийство Сулеймани

Военный советник главы Ирана Хосейн Деган заявил, что Тегеран "равноценно" ответит Америке за её действия и гибель командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. При этом, добавил Деган в эфире телеканала CNN, Иран вовсе не желает вести войну. Однако, по его мнению, Вашингтону нужно показать реакцию на их действия. Войну начала Америка, подчеркнул Деган, значит, США должны быть готовы к реакции на свои действия. Единственное, что может положить конец "этому периоду войны", сказал Деган, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли сами.

Военный советник главы Ирана подчеркнул, что ответ его страны на действия Америки будет военным и направленным против военных объектов Вашингтона. При этом, добавил он, действия Ирана будут "мудрыми, рассчитанными и проведёнными вовремя".

Генерал Сулеймани оставил рукописное завещание

О том, что погибший в ходе американской спецоперации в Багдаде Касем Сулеймани, командующий силами спецназначения "Аль-Кудс", оставил завещание, сообщает Telegram-канал Владимира Соловьёва. В рукописном документе, обращённом к жене Сулеймани, сказано: "Моя супруга, я пометил свою могилу на кладбище мучеников Кермана. Махмуд знает. Пусть моя могила будет проста, как у моих друзей-шахидов. Напишите на могиле "Солдат Касем Сулеймани", не указывая званий".

Ранее Царьград написал, что политический эксперт Семён Багдасаров у себя в Telegram-канале посоветовал властям Ирана отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани. Эксперт считает, что это был очень плохой шаг со стороны США - как "сунуть факел в логово льва". Багдасаров говорит, что лучшим ответом для Ирана могут стать удары "по американскому присутствию в Ираке", чтобы полностью изгнать американцев. "Это был бы колоссальный урон - моральный, политический, военный, какой угодно", - убеждён эксперт. В своём Telegram-канале Семён Багдасаров сравнил действия американцев с человеком, который "сунул факел в логово льва" и ждёт реакции. "Это было совсем не умно", - подытожил эксперт.

Трамп пригрозил нанести удары по 52 объектам в Иране, если будут атакованы американцы. Однако иранские военные не верят в серьёзность этих намерений. Иран обратился в Совбез ООН по ситуации вокруг убийства генерала Сулеймани во время операции США.