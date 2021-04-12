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Тегеран назвал виновных в атаке на ядерный объект. И пообещал месть

12 апреля 2021, 10:35  •  224 • Политика
Официальный Тегеран назвал виновных в атаке на ядерный объект в Натанзе. По словам главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, месть последует непременно.
По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, к аварии на ядерном объекте в Натанзе причастен Израиль, которые предпринимает меры по срыву переговоров по "ядерной сделке".
"Израильские политики и военные откровенно говорят, что не позволят достигнуть прогресса и отмены несправедливых санкций и сегодня думают, что добились своей цели", - сказал он, отметив, что результат будет не тот, которого ожидает Израиль.
"Ответом Израилю будет еще больший прогресс в ядерной сфере", - сказал он.
При этом официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде добавил, что ответом Тегерана станет "месть израильскому режиму в соответствующее время".
"На ядерном объекте в Натанзе не было нанесено никакого вреда ни людям, ни окружающей среде, но это могло привести к катастрофе, которая является преступлением против человечности", - подчеркнул он.
Ранее источник среди официальных должностных лиц США назвал виновных в аварии на объекте в Иране, сообщает издание The New York Times. При этом отмечается, что данные о происшествии "отрывочны".
Речь идёт об аварии в распределительной электросети на предприятии по обогащению урана в Натанзе, которая произошла 11 апреля. Известно, что пострадавших в результате ЧП нет. Также не произошло и загрязнений окружающей среды.
По данным NYT, одно из официальных должностных лиц США подтвердило причастность Израиля к этому происшествию. При этом, по словам источника, данные об аварии "отрывочны".

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