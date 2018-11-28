Тегеран-43: как Сталин ввёл шаха Ирана в большую политику

Из истории дипломатии Великой Победы

Главным итогом начавшейся ровно 75 лет назад Тегеранской конференции лидеров Большой тройки – И.В. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля (28 ноября – 1 декабря 1943 г.) стало их решение об открытии второго фронта в Западной Европе. Был наконец решён вопрос, серьёзно осложнявший отношения СССР с Великобританией и США. Союз антигитлеровских государств наполнился новым содержанием – согласованием планов их военных операций.

Важные итоги Тегеранской конференции стали возможны в результате крупных побед Красной армии над вермахтом. Достаточно сказать, что конференция началась через 20 дней после освобождения 1-м Украинским фронтом «матери городов русских» Киева, что знаменовало переход к полному освобождению Правобережной Украины.

Бывший в те дни начальником Оперативного управления Генерального штаба Красной армии и осуществлявший в Тегеране связь Верховного Главнокомандующего с Генеральным штабом генерал С.М. Штеменко писал в воспоминаниях. «Результаты коренного перелома в войне, достигнутого под Сталинградом и Курском, под Харьковом и Киевом, на Днепре и Сожи, осязались реально и зримо, они были главной причиной того, что союзники сели за круглый стол и согласились открыть второй фронт. Слишком уж явной стала возможность того, что советский солдат разобьет гитлеровских фашистов в одиночку и союзники окажутся на задворках победы».

Тегеран стал результатом не только военных побед, но и успешной внешней политики Москвы. То, что от союзников удалось, наконец, добиться твёрдого согласия на проведение операции «Оверлорд», означавшей открытие второго фронта, стало одним из крупных достижений советской дипломатии.

И здесь надо рассказать об одном малоизвестном, поучительном эпизоде – о состоявшейся 1 декабря 1943 г., в день закрытия конференции Большой тройки, встрече И.В. Сталина с шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви и о значении этой встречи для развития советско-иранских отношений.

В конце августа – сентябре 1941 г. части Красной армии с севера и британской армии с юго-запада вошли в Иран. В конце 1942 г. в стране разместился и американский контингент. Причины ввода войск были изложены в ноте правительства СССР иранскому руководству 25 августа 1941 года. В ней указывалось, что «германские агенты самым грубым и беззастенчивым образом… превратили территорию Ирана в арену подготовки военного нападения на Советский Союз… Это требует от Советского правительства немедленного проведения в жизнь тех мероприятий, которые оно не только вправе, но и обязано принять в целях самозащиты». Под давлением англичан и с согласия советской стороны 6 сентября 1941 г. Реза Пехлеви отрёкся от престола в пользу своего сына – Мохаммеда Реза Пехлеви.

Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Красной армии, резидентом которого в Иране был полковник Б.Г. Разин, постоянно докладывало политическому и военному руководству СССР о положении в Иране. В середине октября 1943 г. Б.Г. Разин сообщил начальнику ГРУ, что шах посетил советский гарнизон в Мешхеде. Молодой иранский монарх, взошедший на престол лишь за два года до этого, на приёме, устроенном в его честь, заявил о своей симпатии к Советскому Союзу и Красной армии, он высоко оценил советскую военную технику, особенно боевые самолёты, будучи сам первоклассным пилотом. Его слова не ушли от внимания советских дипломатов и разведчиков…

Замысел встречи с иранским шахом, скорее всего, родился у Сталина ещё в Москве. Из донесений разведки советский вождь хорошо знал, что тяготению шаха Мохаммеда Реза Пехлеви к развитию советско-иранских отношений тайно противодействовали англичане. В этих условиях Сталин посчитал необходимым оказать прямую поддержку шаху, чтобы, укрепляя его трон, усилить позиции Советского Союза на Среднем Востоке.

Информация о встрече Сталина с шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви крайне скудна. Сошлёмся на воспоминания Главного маршала авиации А.Е. Голованова, который, будучи командующим Авиацией дальнего действия Ставки ВГК, отвечал за перелёт советской делегации из Баку в Тегеран. Александр Евгеньевич особо отметил то подчёркнутое уважение, которое проявил к молодому правителю советский вождь. Если шаху пришлось долго дожидаться, пока его принял Черчилль, то Сталин, наоборот, через дипломатов сам попросил приёма у Мохаммеда Реза Пехлеви. «В точно назначенный час, – писал Голованов, – товарищ Сталин был у шаха Ирана, приветствовал его и имел с ним продолжительную беседу, чем подчеркнул, что всякий гость должен отдать дань признания хозяину, посетить его и отблагодарить за оказанное гостеприимство».

Сталин, знаток обычаев Востока, прекрасно понимал всё значение таких жестов внимания. Зная, что сидевший напротив него молодой человек увлечён авиацией, советский вождь подарил ему лёгкий самолет. «Поистине, казалось бы, незначительный случай, – подчеркнул Голованов, – а по сути дела – политика, и немалая...». Эта политика позволила Советского Союзу сохранять с Ираном дружественные отношения вплоть до свержения Реза Пехлеви в 1979 г.

О том же вспоминал известный разведчик, Герой Советского Союза Г.А. Вартанян, бывший свидетелем встречи двух лидеров: «Я видел Сталина с расстояния пяти метров, когда он поехал с Ворошиловым и Молотовым в шахский дворец поблагодарить шаха Ирана Мухаммеда Реза Пехлеви за гостеприимство. Это был очень умный и важный шаг, который имел тогда большой резонанс в иранском обществе. Ни Рузвельт, ни Черчилль этого не догадались сделать. Шах, конечно, был тронут таким жестом внимания со стороны Сталина. Когда Сталин вошел в тронный зал, шах вскочил, подбежал и упал на колени, чтобы попытаться поцеловать его руку. Но Сталин наклонился и поднял шаха…»

Перед поездкой в Тегеран Сталин заслушивал отчёт полковника Разина, интересовался общим состоянием иранской армии, расспрашивал о посещении шахом советской воинской части, об организации в Иране танковой и авиационной школ с советскими инструкторами. Резидент доложил Сталину о состоянии иранской армии и иранского генералитета, о влиянии англичан на военное руководство Ирана. Сталин дал указание поощрять намерения шаха и его ближайшего окружения, которых запугивали англичане, придерживаться ориентации на СССР. Глава Советского правительства высказал намерение предоставить иранцам около 20 боевых самолётов и такое же количество танков, а также начать готовить для Ирана военные кадры.

Шах по достоинству оценил проявленное к нему уважение. Вплоть до свержения Мохаммеда Реза Пехлеви в 1979 г. советско-иранские отношения отличались дружественным характером и взаимовыгодным сотрудничеством, символом чего стал построенный с помощью СССР Исфаханский металлургический комбинат. Шах Ирана трижды посещал СССР в 1956, 1965 и 1972 годах. Во время последнего визита в Москве был подписан договор о развитии советско-иранского экономического и технического сотрудничества сроком на 15 лет, давший новый толчок связям наших двух стран.