Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова: представители курдов примут участие в сирийском Конгрессе в Сочи
Власти Крыма: МВД Украины создает "крымские подразделения" ради денег из бюджета
Депутат: Олимпийцы России похожи на побитую собаку у дверей МОК
Власти Крыма прокомментировали план Авакова создать украинскую дорожную полицию ...
Главная / Война

Тефлон от DuPont. «Дьявол, которого мы знаем»

27 января 2018, 13:54  •  557 • Война
Кухонная посуда с антипригарным покрытием, тефлоном, есть, пожалуй, на каждой кухне. Это верный признак того, что мы не знаем, насколько опасно такого рода покрытие, запрещённое на родине тефлона в США ещё пять лет назад.
Как сообщает независимое американское издание Democracy Now, химическая компания DuPont, разработчик и производитель взрывчатых веществ, химического оружия, боевых отравляющих веществ и даже ядерного плутония для бомбы, сброшенной американцами на Нагасаки, дала миру и множество новых полимерных материалов – неопрен, нейлон, кевлар, майлар, тайвек и в том числе не прилипающую тефлоновую сковородку.
«Дюпоновским» напалмом и дефолиантами пользовалась армия США во время войны во Вьетнаме. Тогда же, в шестидесятые, началось и масштабное производство кухонной посуды, покрытой тефлоном. Сам по себе тефлон не опасен, но мы ставим сковородку на огонь, и, как установили американские эпидемиологи, к двумстам градусам по Цельсию тефлон начинает разлагаться.
Основным источником биологических рисков при производстве фторполимеров, каковым является тефлон, считается перфтороктановая кислота (PFOA). Исследование, проведённое в США в 2005 году, выявило содержание PFOA в антипригарном покрытии новой посуды от 4 до 75 микрограмм на килограмм. Тогда же было обнаружено, что PFOA присутствует в крови 98 процентов обследованных граждан США, а её содержание у работников DuPont и людей, живущих вокруг предприятия, гораздо выше. Кислоту нашли в промышленном мусоре, жидкостях для чистки ковров, домашней пыли, мешочках попкорна для микроволновок, воде, пище и – изделиях из фторопласта. Исследование показало, что такое присутствие PFOA связано с шестью болезнями: раком почек, раком яичников, язвенным колитом, заболеванием щитовидной железы, гиперхолестеринемией и вызванной беременностью гипертензией.
В самих США уже давно оплачены иски работников DuPont и жителей районов, где расположены заводы компании. Об этом «секрете» в США сняли документальный фильм «Дьявол, которого мы знаем» (The Devil We Know). С января 2012 года, заверяет DuPont, компания не использует PFOA в производстве посуды и форм для выпечки. А на «развивающихся рынках», в том числе в России, смотрят рекламу на ТВ и покупают «болезни от DuPont», хотя то, что известно о тефлоне Агентству США по охране окружающей среды (United States Environmental Protection Agency), известно и Роспотребнадзору. В России, однако, нет нормативных документов, ограничивающих производственные загрязнения фторопластов – ни своих, ни американских. Хотя среди продуктов теплового разложения политетрафторэтилена есть перфторизобутилен – ядовитый газ, который примерно в десять раз ядовитее боевого отравляющего вещества фосген.
По материалам СМИ

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

557
Источник
Похожие новости
25 января 2018, 09:54
Стал известен первый проект Бюро связи НАТО в Кишинёве. Молдову готовят к гибридной войне с Россией
22 января 2018, 16:39
Турция украла у России ее победу в Сирии
21 января 2018, 17:54
Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова

27 января 2018, 13:54
Тефлон от DuPont. «Дьявол, которого мы знаем»
23 января 2018, 15:39
Фонд им. Бёлля предлагает россиянам развалить Россию
25 января 2018, 00:09
На границе турки ходят хмуро: курды окопались в Сирии
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 января 2018, 18:39
«Я ужасный человек»: в Москве студент убил свою возлюбленную и покончил с собой
22 января 2018, 06:54
В Донбасс вернулась пленная с ампутированными конечностями
24 января 2018, 14:24
В Кремле считают, что бойкот Олимпиады - не выход, есть более действенный метод
25 января 2018, 03:24
МВФ получит своё: Лагард подвела итог встречи с Порошенко
27 января 2018, 13:54
Торговля Родиной наказуема: Соцсети порвали российских спортсменов за белый флаг
27 января 2018, 04:09
В состав России вошёл новый регион? (Романов Роман)
21 января 2018, 00:12
Poccийская пропaгaндa немножко надоела?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.