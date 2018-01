Тефлон от DuPont. «Дьявол, которого мы знаем»

Кухонная посуда с антипригарным покрытием, тефлоном, есть, пожалуй, на каждой кухне. Это верный признак того, что мы не знаем, насколько опасно такого рода покрытие, запрещённое на родине тефлона в США ещё пять лет назад.

Как сообщает независимое американское издание Democracy Now, химическая компания DuPont, разработчик и производитель взрывчатых веществ, химического оружия, боевых отравляющих веществ и даже ядерного плутония для бомбы, сброшенной американцами на Нагасаки, дала миру и множество новых полимерных материалов – неопрен, нейлон, кевлар, майлар, тайвек и в том числе не прилипающую тефлоновую сковородку.

«Дюпоновским» напалмом и дефолиантами пользовалась армия США во время войны во Вьетнаме. Тогда же, в шестидесятые, началось и масштабное производство кухонной посуды, покрытой тефлоном. Сам по себе тефлон не опасен, но мы ставим сковородку на огонь, и, как установили американские эпидемиологи, к двумстам градусам по Цельсию тефлон начинает разлагаться.

Основным источником биологических рисков при производстве фторполимеров, каковым является тефлон, считается перфтороктановая кислота (PFOA). Исследование, проведённое в США в 2005 году, выявило содержание PFOA в антипригарном покрытии новой посуды от 4 до 75 микрограмм на килограмм. Тогда же было обнаружено, что PFOA присутствует в крови 98 процентов обследованных граждан США, а её содержание у работников DuPont и людей, живущих вокруг предприятия, гораздо выше. Кислоту нашли в промышленном мусоре, жидкостях для чистки ковров, домашней пыли, мешочках попкорна для микроволновок, воде, пище и – изделиях из фторопласта. Исследование показало, что такое присутствие PFOA связано с шестью болезнями: раком почек, раком яичников, язвенным колитом, заболеванием щитовидной железы, гиперхолестеринемией и вызванной беременностью гипертензией.

В самих США уже давно оплачены иски работников DuPont и жителей районов, где расположены заводы компании. Об этом «секрете» в США сняли документальный фильм «Дьявол, которого мы знаем» (The Devil We Know). С января 2012 года, заверяет DuPont, компания не использует PFOA в производстве посуды и форм для выпечки. А на «развивающихся рынках», в том числе в России, смотрят рекламу на ТВ и покупают «болезни от DuPont», хотя то, что известно о тефлоне Агентству США по охране окружающей среды (United States Environmental Protection Agency), известно и Роспотребнадзору. В России, однако, нет нормативных документов, ограничивающих производственные загрязнения фторопластов – ни своих, ни американских. Хотя среди продуктов теплового разложения политетрафторэтилена есть перфторизобутилен – ядовитый газ, который примерно в десять раз ядовитее боевого отравляющего вещества фосген.