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Театр военных действий: крушение MH17 было частью спецоперации Киева - Пинчук
27 октября 2021, 14:00 • 194 • Политика
Первый министр государственной безопасности Андрей Пинчук рассказал, с чем связано применение армией Украины турецкого дрона в Донбассе. По его словам, это часть большой политической игры Киева.
В интервью Царьграду Андрей Пинчук рассказал, что для понимания происходящего, стоит вернуться в 2014 год. Тогда Украина начала активно применять летательные средства. Сначала в Луганске было расстреляно здание администрации, потому в Донецке начали наносить удары по мирным домам. И лишь после трагедии с малазийскими "Боингом" MH17 было решено ввести бесполётный режим над Донбассом. Теперь Киев по сути начал новую спецоперацию, запустив ревизию этого бесполётного пространства. И она направлена в первую очередь на дискредитацию России перед запуском "Северного потока – 2".
По слова доктора политических наук Андрея Пинчука, популярность беспилотников сегодня связана с их успешным применением в Нагорном Карабахе. Однако Донбасс – совсем иной театр боевых действий.
"Это история психологического характера, когда нужно в срочном порядке разморозить конфликт. Они получили карт-бланш от американцев. Не забывайте, что у США сложные отношения с турками. Они таким образом повышают ставки и в отношениях России и Турции, потому что турки продают нашим врагам вооружение. Американцам нравится, что таким образом обостряется ситуация", - заявил Андрей Пинчук.
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