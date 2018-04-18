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Театр военных действий

18 апреля 2018, 15:54  •  47 • Карикатуры

Американские журналисты не нашли свидетельств химатаки в сирийской Думе. Сенсационный репортаж не произвел особого эффекта - США, Великобритания и Франция уже назначили виновных и нанесли ракетный удар по Сирии.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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