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"Театр Лукашенко": в Болгарии предположили, что белорусам готовят украинский сценарий

05 августа 2020, 19:05  •  178 • Политика
Митинг. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Происходящее в Республике может быть предвыборным пиаром, считают за рубежом
За событиями в Белоруссии пристально следят многие страны. Нарастание конфликта между Москвой и Минском из-за задержания россиян на территории Республики не прошло мимо внимания жителей Болгарии.
Так, по мнению читателей местных СМИ, обострение между двумя странами говорит о том, что Белоруссия может пойти по стопам Украины.
Своими размышлениями болгары поделились в Сети, сообщает портал Иносми.ру. Среди прочего, люди отметили, что экономика Белоруссии во многом зависит от России, и конфликт двух стран может негативно сказаться на жизни в Республике.
При этом пользователи Сети не исключают, что для подвластной Александру Лукашенко страны "готовят украинский сценарий".
Другие отмечают, что действия нынешнего президента и негативные заявления в сторону России могут быть простым пиаром на фоне предвыборной гонки.
"Элементарный театр Лукашенко! Как это сейчас модно – на каждых выборах разыгрывать антироссийский спектакль", – пишет один из пользователей.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Лукашенко резко высказался в адрес Кремля. Глава Белоруссии обвинил Москву во лжи после задержания россиян.

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