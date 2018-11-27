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«Те области, где не любили Бандеру»: Гаспарян объяснил, кто на Украине оказался на военном положении

27 ноября 2018, 15:09  •  271 • Политика
Политолог и публицист Армен Гаспарян в своем Twitter объяснил, кто именно на Украине оказался сейчас на военном положении. По его словам, под новое положение попали «те области, где не любили Бандеру».
«Сейчас, вероятно, тоже не очень любят», - добавил Армен Гаспарян.
Он отметил, что поначалу долго пытался вспомнить, что ему лично напоминает карта тех регионов, что накануне Верховная рада Украины перевела на военное положение на ближайшие 30 дней.
«Старею», - иронично отметил политолог, вспомнив, на что именно она похожа.
По мнению Гаспаряна, карта очень напоминает ту, что отражала типичное голосование на выборах в Незалежной еще в период до Майдана. То есть до госпереворота в 2014 году.
Долго не мог вспомнить, что же так напоминает карта областей на военном положении. Старею. Это же карта типичного голосования на украинских выборах до Майдана. Те области, где не любили Бандеру (сейчас вероятно тоже не очень любят), и попали нынче под ВП. Просто, как все великое.
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 27 ноября 2018 г.

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