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Те, кто сидит в Киеве, - обслуга Запада: Бородай о призыве депортировать крымчан
19 августа 2021, 16:00 • 71 • Политика
На Украине потребовали депортировать крымчан через Крымский мост. "Те, кто сидит в Киеве, - это всего лишь их (США) менеджмент, управленцы", - объяснил украинскую риторику Александр Бородай.
Львовский журналист Остап Дроздов призвал выслать крымчан через Керченский мост и "запустить крокодилов". Его заявление прокомментировал глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
Он указал, что угрозы геноцида со стороны различного рода украинских общественных и политических деятелей поступают с 2014 года. То есть с тех пор, как Украина стала анти-Россией, несмотря на все многочисленные переговоры, иностранные вмешательства, формулы Штайнмайера и прочие разные формулировки, Минские соглашения и всё что угодно, на самом деле ничего по-настоящему на Украине в лучшую сторону не поменялось.
- сказал Александр Бородай в беседе с Царьградом.
Он добавил, что также это показывает, что на Украине хозяйничают западные специальные и не очень специальные службы. И что именно они являются реальными хозяевами на территории.
- резюмировал Александр Бородай.
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