На Украине потребовали депортировать крымчан через Крымский мост. "Те, кто сидит в Киеве, - это всего лишь их (США) менеджмент, управленцы", - объяснил украинскую риторику Александр Бородай.

Львовский журналист Остап Дроздов призвал выслать крымчан через Керченский мост и "запустить крокодилов". Его заявление прокомментировал глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Он указал, что угрозы геноцида со стороны различного рода украинских общественных и политических деятелей поступают с 2014 года. То есть с тех пор, как Украина стала анти-Россией, несмотря на все многочисленные переговоры, иностранные вмешательства, формулы Штайнмайера и прочие разные формулировки, Минские соглашения и всё что угодно, на самом деле ничего по-настоящему на Украине в лучшую сторону не поменялось.

И это обозначает только одно: то, что Запад не хочет изменить эту ситуацию для Украины,

- сказал Александр Бородай в беседе с Царьградом.

Он добавил, что также это показывает, что на Украине хозяйничают западные специальные и не очень специальные службы. И что именно они являются реальными хозяевами на территории.

А те, кто сидит в Киеве, - это всего лишь их менеджмент, управленцы,

- резюмировал Александр Бородай.