Те, кто не попадёт в Госдуму: Несколько человек в один день отказались от мандата

Сразу несколько политиков после выборов решили отказаться от своих депутатских мандатов.

Глава Калмыкии Бату Хасиков отказался от поста в Госдуме. О таком решении политика сообщили в его пресс-службе. Как уточнили представители руководителя региона, он останется на занимаемой должности.

Впрочем, это сообщение, размещённое РИА Новости, оказалось не единичным: в понедельник сразу несколько человек предпочли не занимать депутатские кресла.

В частности, 27 сентября стало известно, что губернатор Рязанской области Николай Любимов отказался от мандата депутата Госдумы России. Он написал отказ и продолжит работать в своём прежнем статусе.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов также предпочёл отказаться от мандата. По информации СМИ, от своего мандата он отказался в пользу директора департамента кадровой политики Минэкономразвития России Татьяны Дьяконовой.

Депутатский мандат главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова займёт его сопартиец: 27 сентября стало известно, что глава КБР отказался от места в парламенте.

То же решение принято и полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. Он заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы.

Также в новой Думе не будет депутата Михаила Пиотровского. Генеральный директор Государственного Эрмитажа уже подал заявление об отказе от мандата.

Впрочем, эта серия отказов не уникальна: ранее Царьград сообщал о перестановках в новом составе парламента. Все новости о выборах в Госдуму читайте в спецразделе Царьграда.