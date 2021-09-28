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Те, кто не попадёт в Госдуму: Несколько человек в один день отказались от мандата
28 сентября 2021, 02:10 • 95 • Политика
Сразу несколько политиков после выборов решили отказаться от своих депутатских мандатов.
Глава Калмыкии Бату Хасиков отказался от поста в Госдуме. О таком решении политика сообщили в его пресс-службе. Как уточнили представители руководителя региона, он останется на занимаемой должности.
Впрочем, это сообщение, размещённое РИА Новости, оказалось не единичным: в понедельник сразу несколько человек предпочли не занимать депутатские кресла.
В частности, 27 сентября стало известно, что губернатор Рязанской области Николай Любимов отказался от мандата депутата Госдумы России. Он написал отказ и продолжит работать в своём прежнем статусе.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов также предпочёл отказаться от мандата. По информации СМИ, от своего мандата он отказался в пользу директора департамента кадровой политики Минэкономразвития России Татьяны Дьяконовой.
Депутатский мандат главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова займёт его сопартиец: 27 сентября стало известно, что глава КБР отказался от места в парламенте.
То же решение принято и полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. Он заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы.
Также в новой Думе не будет депутата Михаила Пиотровского. Генеральный директор Государственного Эрмитажа уже подал заявление об отказе от мандата.
Впрочем, эта серия отказов не уникальна: ранее Царьград сообщал о перестановках в новом составе парламента. Все новости о выборах в Госдуму читайте в спецразделе Царьграда.
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